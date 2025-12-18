Sopron BasketPapp DiaBesiktas

Hihetetlen bravúrt ért el ez a magyar női sportcsapat

Az idegenbeli 16 pontos vereség után a Sopron Basket hazai pályán 21 ponttal legyőzte a török Besiktast csütörtökön a női kosárlabda Európa Kupa rájátszásában, a párharc visszavágóján, így továbbjutott a nyolcaddöntőbe. A Sopron Basket sikere tényleg elképesztő bravúr.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 21:06
Sopron Basket
Jogos a soproni lányok öröme
A 2022-ben Euroliga-győztes Sopron Basket számára eddig nem sok babér termett a nemzetközi porondon a szezon során, mivel nyeretlenül, hat vereséggel zártak az élmezőnyt felvonultató El-ben, így csoportjuk sereghajtójaként eggyel lejjebb, az EK-ba kerültek át. 

Sopron Basket
A Sopron Basket hihetetlen bravúrt hajtott végre
Fotó: FIBA

A Sopron Basket 18-0-s rohama mindent eldöntött

Az EK playoffban a Sopront a harmadik, a Besiktast pedig a 30. helyen rangsorolták a 32 csapatos mezőnyben, ennek ellenére a törökök egy hete 106-90-re nyerek Isztambulban, így a magyar bajnok nehéz helyzetből várhatták a hazai visszavágót. Gáspár Dávid vezetőedző ezúttal sem számíthatott a sérült horvát Nika Mühlre és a búcsúszezonját töltő, a szerbekkel olimpiai bronzérmes Jelena Brooksra. 

A zöld-sárga klub ezért nemrég Samantha Fuehring személyében egy amerikai centert igazolt.

A csütörtöki csata álomszerűen indult a házigazdák számára, mivel 9-5 után a szlovén Zala Friskovec révén egy 18-0-s (!) rohammal faképnél hagyták riválisukat, s egyben ledolgozták az Isztambulban szerzett hátrányukat is. A folytatásban 40-11-nél megroppanni látszott a Besiktas, és minden soproni megmozdulást hangos ováció kísért a lelátóról. A centerposzton fölényben lévő törökök 19 pontra feljöttek, a nagyszünetben 45-24 volt az állás.

Térfélcsere után a vendégek magasabb fokozatba kapcsoltak, de így sem tudtak húsz ponton belülre kerülni, Friskovec – aki a szlovén válogatottban is Gáspár Dávid irányítása alatt játszik – pedig a mezőny legjobbjaként már 19 pontnál járt. 

A zárószakasz elején Papp Dia és Pelin Bilgic összeszólalkozása és technikai hibája borzolta a kedélyeket, s a magyar válogatott kosaras végül egy triplával vett elégtételt a fellökéséért.

A 37. percben 26-ról 18 pontra olvadt a különbség, de a hajrá ismét a közönségkedvenceké lett, akik összességében öt ponttal megnyerték a párharcot. Ezzel bejutottak a nyolcaddöntőbe, ahol ugyancsak oda-visszavágó alapon folytatódnak a küzdelmek, a párosítások az erősorrend alapján alakulnak ki.

A soproniak – akik első sikerüket aratták a nemzetközi kupaszezonban – az előző idényben is lekerültek az Euroligából az Európa Kupába, melynek elődöntőjében a későbbi győztes francia Villeneuve d’Ascq állította meg őket.

Eredmény, rájátszás a 16 közé jutásért, visszavágó: Sopron Basket–Besiktas (török) 80-59 (27-7, 18-17, 19-20, 16-15)
A magyar csapat legjobb dobói: Papp 21, Friskovec 21, Sitku 12, Fuehring 11, Wallack 10.
Továbbjutott a Sopron, 170-165-ös összesítéssel.

 

