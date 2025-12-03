kosárlabdaNKA Univesitas PécsSopron Basket

Őrült küzdelem, óriási meccs, hosszabbítás után dőlt le a bajnok trónja

A bajnok majdnem megnyerte a veretlenek rangadóját a női kosárlabda NB I szerdai mérkőzésén, de aztán vesztett. A Pécs elképesztő mélységből jött vissza, harcolta ki a hosszabbítást, majd nyert a Sopron Basket ellen. Őrületes meccs volt, hallatlan izgalmakkal, s néhány remek egyéni teljesítménnyel. A pécsiek végül egyetlen ponttal, 77-76-ra nyertek.

Lantos Gábor
2025. 12. 03. 20:13
Sopron Basket
Nagy rangadót vívott egymással a bajnok Sopron Basket és a Pécs Fotó: Lantos Gábor
A boldog (nem mindig) békeidőkben 55 perccel egy Sopron–Pécs vagy egy Pécs–Sopron női kosárlabda bajnoki mérkőzés előtt nem sok szabad hely akadt a soproni vagy a pécsi sportcsarnokban. Olyan is megesett, hogy a drukkerek egymást ölték a jegyekért, hogy több száz kilométerről utaztak el a sportág kedvelői e két csapat összecsapásaira. Persze, a boldog békeidőkben sikk volt ennek a két együttesnek a meccseire járni. Mára minden megváltozott. Pedig szerdán este sok feltétel adott lett volna egy újabb fergeteges hangulatú összecsapáshoz. Az idei bajnokság két eddig veretlen csapata találkozott egymással. A Sopron Basket a bajnok címvédő. A Pécs elképesztő őszt tudhat maga mögött, mert nem csak az NB I-ben, de az Európa Kupában is veretlen maradt. Az egykori soproni Varga Alíz ma már a pécsiek színeiben tűnt fel a bemelegítéskor. Lehetne még sorolni az érdekességeket, de itt megállunk, mert a jelek szerint ez már nem az antivilág. Azaz 55 perccel a feldobás előtt tíz néző ült a Novomatic Aréna leláóin.

Sopron Basket
A bajnoki címvédő Sopron Basket edzője, Gáspár Dávid az idei szezon legfontosabb meccsére készült a Pécs ellen
Fotó: CEMAL YURTTAAY / ANADOLU

A Sopron Basket új világa

Amikor idén kora tavasszal kiderült, hogy a klubot 30 éven át sikeresen vezető, többek között Euroligát és Ronchetti Kupát is nyerő ügyvezető, Török Zoltán átadja a stafétát, mindenki sejtette, hogy új világ kezdődik a lila-fehér együttesnél. A 2024-25-ös bajnoki kiírást megnyerte a Sopron a DVTK elleni klasszikus, ötmeccses döntősorozatban. Török Zoltán helyét pedig a két most fellépő klub (Sopron, Pécs) egykori ikonja, Fegyverneky Zsófia vette át. 

Török Zoltán pedig tudta, hogy innentől kezdve hova ül le, ha meccsre jön. A lelátóra, a B-szektor negyedik sorába.

Ahol régen, ügyvezetősége előtt szurkolt a Sopronnak.

Pécsett eljött az idő, hogy visszahozzanak valamit a régi idők baranyai varázsából. Bár az egykori sikerek letéteményese, Rátgéber László ezúttal nem utazott el Sopronba. Rátgéber amúgy is régen befejezte az edzői munkát, ő a pécsi kosárakadémia működésére koncentrál. A vendégek kispadján az a Zseljko Djokics ült, aki ezt megelőzően a Szekszárd edzője volt. 

Ezer néző is tud jó hangulatot varázsolni

Kezdésre azért összejött jó ezer néző, mindjárt más lett a hangulat. Főleg akkor, amikor a mérkőzés első kosarát Jelena Brooks szerezte meg. A soproni kispadot figyelve, nekik ez tényleg presztízsmeccsnek számított. Az is lett belőle villámgyorsan. A két együttes azonnal egymásnak esett. Szinte végig a soproni csapat vezetett, 

de az első negyedet mégis a Pécs nyerte 15-13-ra.

Kisebb riadalmat okozott Papp Klaudia palánk alatti sérülése - a kiváló játékos hosszú ideig feküdt tehetetlenül, mert a bírók nem láttak szabálytalanságot és a játék is mehetett tovább. Pappot aztán a társak hozták le, majd a kispadon kezdődött meg az ápolása. Nagy baj szerencsére nem történt, a második negyed első pontjait Papp dobta büntetőből. 

Nem tudott ellépni a Sopron, a pécsi csapat elsősorban Julia Reisingerova ponterős játékának köszönhetően tartotta a lépést, s a második negyed elején is vezetett. Nem sokáig. A soproniak megrázták magukat, csináltak egy 5-0-s szériát és a második negyed felénél 24-19-re vezettek. A pécsieket időkéréssel nyugtatta meg Djokic edző.

Egy ideig úgy tűnt, hiába, aztán megint Reisingerova vette hátára a vendégcsapatot. Ha ő nincs, sehol nem lett volna a Pécs, amely nem bírt az egyre jobban játékba lendülő bajnokcsapattal. Jelena Brooks triplája után 30-25 lett az állás, ekkor a 17. percben járt a mérkőzés. 

A vendégek nagyon keményen játszottak, ennek elsősorban Papp Klaudia látta kárát, akit a nagyszünet előtt nem sokkal újra le kellett támogatni.

A meccs felénél négy ponttal vezetett a Sopron (36-32.)

A harmadik negyed második felében jött a nagy fordulat

Hiába, mert a pécsiek a második félidő elején másfél perc alatt ledolgozták a hátrányukat. Az addig kissé elfogódottan játszó Varga Alíz második kosarával megint a vendégek vezettek, igaz, csak egy ponttal. Mindez percekkel később sem változott, pedig a soproniak kezében megint ott volt a lehetőség, hogy elhúzzanak. Hiába lépett el a címvédő 5 ponttal, nagyobbra nem tudta nyitni az ollót, az elképesztő akarattal játszó pécsiek pedig mindig vissza tudtak jönni. A 27. percben így 45-44-es pécsi vezetésnél kért időt Gáspár Dávid.

Jól tette, mert Friskovec triplájával 49-45 lett az állás. Most Djokics edzőnek kellett időt kérnie.

Pécs, 2025. március 23. Zeljko Dokic, az NKA Universitas Pécs vezetőedzője a Killik László női kosárlabda Magyar Kupa harmadik helyéért játszott TFSE-MTK - NKA Universitas Pécs mérkőzésen a pécsi Lauber Dezső Sportcsarnokban 2025. március 23-án. MTI/Vasvári Tamás
Zseljko Djokics, a Pécs edzője
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Az indulatok lassan magasra csaptak, a közönség nehezen viselte a pécsi edző alakításait, s a bírók is megunták a Djokics-műsort, mert egy perccel a harmadik negyed vége előtt technikait ítéltek a haragosan reklamáló mester ellen.

Jelena Brooks mind a három büntetőt bedobta, ezzel 56-47 lett a állás. 44-45-ről 56-47, az akárhogy számoljuk, 12-2-es soproni futás.

Az utolsó szünetre is megmaradt ez a 9 pontos hazai előny, 58-49-es soproni vezetéssel indult el a negyedik negyed. 

Innentől kezdve a bajnoki címvédő kezében volt minden, Papp Klaudia pedig nyitásként tisztán dobhatott triplát, 61-49, ez már jelentős előnynek számított. A Sopron nagyon rutinosan próbálta menedzselni azt az előnyt, amit kiépített, de a baranyaiak nem adták fel. 1.37-el a vége előtt a 12 pontos soproni előny 5 pontra olvadt, Gáspár Dávidnak időt kellett kérnie. Elképesztő izgalmak közepette zajlott le az utolsó másfél perc. 17 másodperccel a befejezés előtt a pécsi Rátkai Eszter triplájával egyenlő, azaz 69-69 lett az állás, a Sopronnak volt még egy időkérése. 

Papp Klaudia lehetett volna a hős, 1 másodperccel a vége előtt egyedül tehette fel ziccerben a meccslabdát, de kimaradt.

Hosszabbítás következett. Megint Rátkai Eszter volt a hős, az ő kosarával már 71-70-re a Pécs vezetett. Hány fordulatot hoz még ez a meccs? Nem lehetett megmondani, de amikor a vendégek 75-70-re elhúztak, a Sopronnak kellett időt kérnie. Egy másodperccel a vége előtt Böröndy Vivien hármasa már nem volt elég az újabb hosszabbítás kiharcolásához. A Pécs elképesztő meccsen nyert 1 ponttal a Sopron otthonában.

Női kosárlabda NB I: Sopron Basket–NKA Universitas Pécs 76-77  (13-15, 23-17, 22-17, 11-20, 7-8). 

