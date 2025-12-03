NKA Univesitas PécskosárladaSopron Basket

Iszonyatos botrány tör ki, ha nem játsszák le az évezred mérkőzését

A Sopron és a Pécs női kosárlabdacsapatának rangadói hosszú éveken keresztül a sportág hazai csúcseseményei közé emelkedtek. A nagy rivalizálás a kilencvenes években akkor kezdődött meg, amikor Rátgéber László megérkezett Pécsre. Miközben a baranyai székhelyen az újvidéki edző keze alatt nagycsapat formálódott, Sopronban sem ültek ölbe tett kézzel. A két együttes rivalizálása őrületes mérkőzéseket, nagy drámákat hozott. Szerdán este az NB I-ben Sopronban csap össze a két csapat. Az a két együttes, amely ebben a bajnokságban még nem kapott ki.

Krivacevic Tijana (fehér mezben) a Sopron és Túróczi Nikoletta a Pécs játékosa Fotó: Czerkl Gábor Forrás: CZ
Hogy mennyire váratlan mindez? A Sopron a bajnoki címvédő, amely a rázós meccsei közül megnyerte már Szekszárd elleni összecsapását, de nem játszott még a DVTK-val. A Pécs a legutóbbi játéknapon a Diósgyőrt nagy magabiztossággal verte hazai pályán. A nemzetközi kupákban nem ennyire azonos a helyzet. 

Sopron Pécs
A Sopron és a Pécs nagy rangadóinak két szereplője: Angel McCoughtry és Iványi Dalma. Fotó: Czerkl Gábor

Sopron, Pécs: ellentétes forma Európában, dominancia Magyarországon

A Sopron az Euroligában indult, az alapszakaszban mind a hat mérkőzését elvesztette, így most átkerült az Európa-kupába. Abba a sorozatba, amelybe a Pécs is nevezett. 

Zseljko Djokics, aki újra nagycsapatot csinál Pécsett? Fotó: Csudai Sándor

A pécsiek számára az idei Európa-kupa szereplés egyértelmű sikertörténet. A baranyai csapat az alapszakaszban mind a hat meccsét megnyerte egy olyan csoportban, amelyben a spanyol Gernika is szerepel. A sorsolás szeszélye folytán a következő körben a pécsiek újra a Gernikával mérkőznek, a Sopron pedig a török Besiktast kapta.

Pénzzel dobták meg a pécsi irányítót

Most azonban a magyar bajnokságban következik az a rangadó, amely miatt annak idején ezrek mozdultak meg, amely napokig és hetekig adott beszédtémát a szurkolóknak. 

A két csapat vezetősége és a közönség is óriási rivalizálás közepette élte mindennapjait.

Éppen ezért azok az összecsapások, amelyeket ez a két gárda vívott egymás ellen, sokáig emlékezetesek maradtak. Mi most először az 1997-es női bajnokság negyeddöntőjét idézzük fel, amelynek alapszakasza kissé furcsa végeredményt hozott. Az első helyen a BSE, a másodikon a Ferencváros, a harmadikon a DVTK végzett. A Pécs csak a negyedik, a Sopron az ötödik helyet csípte meg, ami azt jelentette, hogy a bajnoki negyeddöntőben a pécsiek kerültek pályaelőnybe. Azaz, a két nyert összecsapásig tartó páros csata első és harmadik meccsére is Pécsett került (volna) sor. 

Az első negyeddöntőt Pécsett 85-71-re nyerte meg a hazai csapat, a Sopron annak tudatában lépett pályára, hogy győzelem esetén kivívja a harmadik összecsapás lehetőségét. 1997. február 26-án Sopronban a hazaiak 69-59-re nyertek. Csakhogy a mérkőzés után jött a váratlan fordulat. A pécsi vezetők bejelentették, hogy megóvják a mérkőzést, mert szerintük a közönség soraiból valaki egy pénzérmével megdobta a baranyai csapat irányítóját, Horváth Juditot. Az eset 2 perc 46 másodperccel a befejezés előtt történt. Csak annyit lehetett látni, hogy Horváth szédelegve megy a vendégcsapat kispadjához. Azt mondta, hogy éles fájdalmat érzett a fején. A videófelvétel megtekintése után valóban lehetett látni, hogy valaki pénzt hajít az irányító felé, de ezt a felvételt a meccs bírója, Hartyányi Zsolt nem tekinthette perdöntőnek. 

A pécsiek úgy utaztak el Sopronból, hogy óvást jelentettek be, így kérdésessé vált a negyeddöntő folytatása. 

Az is kiderült, hogy a feldühödött néző nem Horváthot, hanem a meccs játékvezetőjét vette célba. 

Az idő sürgette az MKOSZ-t, azaz gyorsan kellett dönteni. A fegyelmi testület elfogadta a pécsi óvást és a második meccs ismétlését rendelte el, amelyet újra Sopronban rendeztek meg – zárt kapuk mögött. Az 1997. március 1-jén lejátszott megismételt összecsapás egészen elképesztően indult. Hét perc elteltével a Sopron 19-0-ra vezetett. A pécsiek csak ezek után dobták be az első pontjukat. Ám sokatmondó tény volt, hogy ez a hatalmas előny a szünetre csaknem elolvadt, mert a félidőben már csak 32-30 volt az állás a Sopron javára.

A Pécs szurkolótábora a kilencvenes években. Volt mit ünnepelniük. Forrás: Facebook

A második félidő őrületes izgalmakat hozott. Tizenhét másodperccel a lefújás előtt egy ponttal a Sopron vezetett, amikor pécsi támadás következett. Sztojkovics a támadóidőt végig kijátszva, kiszorított helyzetből ismét betalált, ezután alig több, mint két másodperc maradt hátra, ennyi idő alatt a Sopron sem tudott pontot szerezni. 

A vége 65-66, a pécsiek kettős győzelemmel jutottak be a legjobb négy közé, majd bronzérmesek lettek. 

A Sopron ebben a bajnokságban a hatodik helyen végzett. Az ötödik helyért rendezett meccseken a városi rivális Soproni Postás ellen kaptak ki.

Majdnem elmaradt az évezred mérkőzése

2007. január 7-én a bajnokság alapszakaszában Pécsett találkozott a két csapat. Minden idők egyik, ha nem a legjobb női kosárlabda bajnoki mérkőzését háromszori hosszabbítás után 108-106-ra nyerte meg a Sopron. Ám nem sokon múlt, hogy ezt a meccset ne játsszák le.

Zsíros Tibor (szemben), akit Németh László MKOSZ-elnök leváltott Pécsett. Fotó: MTI

A mérkőzés előtt egészen elképesztő jelenetek zajlottak le. Az MKOSZ által delegált ellenőr, az 1955-ös férfi kosárlabda Eb-n aranyérmes magyar csapat egykori játékosa, Zsíros Tibor nem járult hozzá, hogy a Pécs három, abban a szezonban igazolt játékosa, Krivacsevics Tijána, Simone Edwards és Ivana Dojcsinovics pályára lépjen. Zsíros szerint nem volt rendben a játékengedélyük. Ekkor az MKOSZ elnöke, Németh László közbeavatkozott, s mivel Zsíros nem volt hajlandó beadni a derekát, eltessékelte a zsűriasztaltól. A szövetség első embere úgy döntött, hogy a pécsi Várhalmi Zsoltot nevezi ki ellenőrnek. 

Voltak olyan pillanatok, amikor úgy festett, hogy nem lesz mérkőzés.

Aztán győzött a józan ész, s elkezdődött a játék. Később kiderült, hogy Várhalmi – éppen pécsi érintettsége miatt – nem akarta elvállalni a feladatot, de Németh ekkor ráparancsolt. Mindenki tudta, hogy ha nincs komisszár, meccs sem lesz. Szerencsére lett, nem is akármilyen.

Sopron pécs nõi kosárlabda Iványi Dalma
Iványi Dalma (sötét mezben) rengeteg nagy csata részese volt. Fotó: Czerkl Gábor 

Akik ott voltak, akik látták, azt mondják, ennél izgalmasabb, magasabb színvonalú összecsapást ennek a sportágnak a női változatában nem rendeztek még Magyarországon. Minden bizonnyal igazuk volt. 39 másodperccel a rendes játékidő vége előtt a Pécs megnyerhette volna a mérkőzést, ha Iványi Dalma bedobja a büntetőket. De nem dobta be, így jöhetett az első hosszabbítás. Majd a második és a harmadik. A végén már az eredményjelző is felmondta a szolgálatot, mert nem bírta el az adathalmazt. A győztes soproni kosarat a harmadik hosszabbítás legvégén Olekszandra Gorbunova pöccintette be. 

Ezzel a Sopron három év szünet után tudott nyerni Pécsett.

A Székely Norbert vezette soproniak az alapszakasz megnyerése után az ötmeccses bajnoki döntőben az aranyérmet is megszerezték – természetesen a Pécs elleni öldöklő küzdelemben.

Megjósolhatatlan a szerda esti meccs végkimenetele

Hogy a szerdai alapszakasz-mérkőzés milyen eredményt hoz, az szinte megjósolhatatlan. A Sopron mellett a hazai pálya előnye és a nagyobb rutin szól. A pécsiek ugyanakkor egészen elképesztő őszi teljesítménnyel rukkoltak eddig elő. 

Gáspár Dávid, a Sopron vezető edzője nagy meccsre készül a Pécs ellen. Fotó: Csudai Sándor

Nem csoda, hogy a baranyai városban megint megmoccant valami: a legutóbbi, DVTK elleni győzelmüket a Lauber Dezső Sportcsarnokban már 1800 néző előtt rendezték meg. A pécsiek kispadján a Szekszárdról érkező Zseljko Djokics munkája most kezd beérni, ugyanakkor a soproni csapatot irányító Gáspár Dávid rutinja sokat jelenthet egy ilyen rangadón.

 

