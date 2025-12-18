Amerika borítja az asztalt

A rendszerváltás után, a kilencvenes években a globális mélyállam honi ügynökei ideoló­giai köntösbe öltöztették nemzetrontó törekvései­ket. A klasszikus liberalizmus sajátlagos félreértelmezése megfelelő eszmei legitimációt látszott biztosítani a szabadrablásra, a nemzeti vagyon elkótyavetyélésére, nagy részének külföldi kézre juttatására, az önsorsrontó, „bizalommegelőlegező” külpolitikára, az idegenségkultuszra, a magyar haderő tönkretételére, a nemzeti büszkeség aláásására. Akkor a média szempontjából szinte teljesen fegyvertelen nemzeti konzervativizmus állt szembe a kozmopolita liberalizmus és a proletár internacio­nalizmust klikkérdekű, a nemzeti gondolkodással szemben ellenséges ideológiai nihilizmus globalista szövetségével.

Mára fokozatosan oda jutottunk, hogy az ország akkori tönkretevőinek utódai, a globalizmus aktuális ügynökei nemzeti jelszavakkal, de érdemi eszmei állítások, értéktételezések nélkül, bevallottan eltitkolt célokkal és programmal próbálnak meg hatalomra kerülni.

Valós szándékaikról csak kiszivárgott szak­értői anyagokból tájékozódhatunk, meg persze abból, ahogy képviselőik szavaznak Európa sorskérdései, az orosz–ukrán háború, a migráció s a genderérzékenyítés ügyében. Támogatja őket az uniós politikai fősodor, a globalista nemzetközi média s a hazai ballib tollnokok, kiegészülve a Simicska-árvákkal. Hecckampányukban minden létező kommunikációs fegyvert bevetnek, nemritkán a józan észnek és a valóságnak egyaránt fittyet hányva. Jó példa erre a szájzsibbadásig ismételgetett toposz, a magyar kormány állítólagos „elszigetelődése”.

Miközben a képlet világos: az ország vezetésének mindössze az uniónak a háttérből irányított, korrupt vezetőivel van konfliktusa, akik kifordítják önmagából az egész államszövetséget, fittyet hányva az alapdokumentumokban foglaltakra, a demokrácia alapelvei­re, ideoló­giai kontrollt akarnak bevezetni a tagállamok felett, a határvédelem költségeinek megtérítése helyett súlyosan büntetik hazánkat a migráció elleni küzdelemért, visszatartják a jog szerint járó forrásokat, megtorpedózzák az Egyesült Államok elnökének béketörekvéseit, és minden jel szerint – beleértve ebbe hivatalos nyilatkozatokat is

arra készülnek, hogy belesodorják a kontinenst egy világégéssel fenyegető háborúba.

Hogy letéve a valóságtorzító uniós szemellenzőt, miként áll az elszigetelődés ügyében a magyar miniszterelnök, azt jól mutatja, hogy jó kapcsolatot ápol az európai győzelemesélyes nemzeti szuverenista pártelnökökkel, és sorban találkozik a világ meghatározó nagyhatal­mainak vezetőivel. Közülük a legfontosabb nyilvánva­lóan az Egyesült Államok, amelynek nemrégiben nyilvánosságra került nemzetbiztonsági stratégiája egy kifejezetten üdítő olvasmány, nagy részét akár Budapesten is fogalmazhatták volna.