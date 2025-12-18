Amerika borítja az asztalt

A rendszerváltás után, a kilencvenes években a globális mélyállam honi ügynökei ideológiai köntösbe öltöztették nemzetrontó törekvéseiket. A klasszikus liberalizmus sajátlagos félreértelmezése megfelelő eszmei legitimációt látszott biztosítani a szabadrablásra, a nemzeti vagyon elkótyavetyélésére, nagy részének külföldi kézre juttatására, az önsorsrontó, „bizalommegelőlegező” külpolitikára, az idegenségkultuszra, a magyar haderő tönkretételére, a nemzeti büszkeség aláásására. Akkor a média szempontjából szinte teljesen fegyvertelen nemzeti konzervativizmus állt szembe a kozmopolita liberalizmus és a proletár internacionalizmust klikkérdekű, a nemzeti gondolkodással szemben ellenséges ideológiai nihilizmus globalista szövetségével.
Mára fokozatosan oda jutottunk, hogy az ország akkori tönkretevőinek utódai, a globalizmus aktuális ügynökei nemzeti jelszavakkal, de érdemi eszmei állítások, értéktételezések nélkül, bevallottan eltitkolt célokkal és programmal próbálnak meg hatalomra kerülni.
Valós szándékaikról csak kiszivárgott szakértői anyagokból tájékozódhatunk, meg persze abból, ahogy képviselőik szavaznak Európa sorskérdései, az orosz–ukrán háború, a migráció s a genderérzékenyítés ügyében. Támogatja őket az uniós politikai fősodor, a globalista nemzetközi média s a hazai ballib tollnokok, kiegészülve a Simicska-árvákkal. Hecckampányukban minden létező kommunikációs fegyvert bevetnek, nemritkán a józan észnek és a valóságnak egyaránt fittyet hányva. Jó példa erre a szájzsibbadásig ismételgetett toposz, a magyar kormány állítólagos „elszigetelődése”.
Miközben a képlet világos: az ország vezetésének mindössze az uniónak a háttérből irányított, korrupt vezetőivel van konfliktusa, akik kifordítják önmagából az egész államszövetséget, fittyet hányva az alapdokumentumokban foglaltakra, a demokrácia alapelveire, ideológiai kontrollt akarnak bevezetni a tagállamok felett, a határvédelem költségeinek megtérítése helyett súlyosan büntetik hazánkat a migráció elleni küzdelemért, visszatartják a jog szerint járó forrásokat, megtorpedózzák az Egyesült Államok elnökének béketörekvéseit, és minden jel szerint – beleértve ebbe hivatalos nyilatkozatokat is
arra készülnek, hogy belesodorják a kontinenst egy világégéssel fenyegető háborúba.
Hogy letéve a valóságtorzító uniós szemellenzőt, miként áll az elszigetelődés ügyében a magyar miniszterelnök, azt jól mutatja, hogy jó kapcsolatot ápol az európai győzelemesélyes nemzeti szuverenista pártelnökökkel, és sorban találkozik a világ meghatározó nagyhatalmainak vezetőivel. Közülük a legfontosabb nyilvánvalóan az Egyesült Államok, amelynek nemrégiben nyilvánosságra került nemzetbiztonsági stratégiája egy kifejezetten üdítő olvasmány, nagy részét akár Budapesten is fogalmazhatták volna.
