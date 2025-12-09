Nyíltan dicsérik a forradalmat

Az első magyar rádióleadó-állomás megnyitó ünnepségének jelentőségét nem minden lap ismeri fel, így sokan még rövidhírt sem közölnek az eseményről. A Budapesti Hírlap viszont igen, és így ír róla december 2-án: „A magyar drótnélküli telefonhírszolgálat ünnepies megnyitó hangversenyét kedden este nyolc órakor tartották meg a Telefon Hírmondó Részvénytársaság stúdiójában.” Leveldi vitéz Kozma Miklós, a Magyar Távirati Iroda vezérigazgatója köszöntőjében rámutat arra,

mit jelent, különösen Magyarország mai helyzetében az, hogy az elektromos hullámokon keresztül a határokon át mindenhová eljut a magyar hang és a magyar muzsika. Elszakított véreink ezrei várják ma este a magyar szót a broadcasting útján.

Vitéz leveldi Kozma Miklós (Forrás: Wikipédia)

Demény Károly államtitkár arról beszél: „A broadcasting a magyar művelődés jelentős tényezője, amely nagy feladatokra hivatott népünk oktatása és kulturális emelése, másrészt pedig a magyar műveltség, kiváltképpen a magyar zenének és általában a magyar névnek külföldön való megismertetése terén.”

Vass József miniszterelnök-helyettes úgy fogalmaz: „Tengerünk nincs, ami a világ nyitott kapuja lehetne számunkra. Nyíljék meg tehát a levegő végtelen birodalma előttünk, és ha már repülőgépeink nem hordozhatják odafönn a magyar színeket, hadd rohanjon a magyar gondolat a rádióhullám szárnyain.”

Hozzáteszi: „Mi magunk is kitárjuk lelkünket a felénk hullámzó kultúrhatárokon át. Nem ijedünk és nem félünk. Nem állítunk rendőrt a gondolatok messzi vándora elé, mert bízunk abban, hogy senki az emberi tudás e gyönyörű eredményét nem kívánja nemzete lelkének megrontására fölhasználni.”

Genf elfogadta a magyar javaslatokat – adja címül vezető hírének a Pesti Napló december 5-én. Kiküldött tudósítójuk jelenti: „Smith népszövetségi főbiztos magyarországi jelentését, amelynek vizsgálatához a Népszövetség pénzügyi bizottsága csütörtök este hozzáfogott, pénteken délelőtt 10 órakor tárgyalás alá vette. A pénteki tárgyaláson már a magyar delegátusok is részt vettek.” Mint közlik: gróf Bethlen István miniszterelnök és Bud János pénzügyminiszter részletesen előterjesztették a magyar kormány javaslatait. A lap az eredményről is beszámol: „Bár a tanácskozás teljesen bizalmas volt és az ülésről kommünikét sem adtak ki, a Pesti Napló tudósítójának sikerült jól értesült helyről megtudnia, hogy a magyar kormány javaslatait a bizottság elfogadta.” A 8 Órai Ujság a részletekbe is betekintést nyújt december 5-én. Eszerint a bizottsági tagok Bethlenék válaszait „a legteljesebb megnyugvással tudomásul vették”.

Dubois svájci elnök méltatja „a magyar kormányt az elért sikerekért és különösen azért, hogy a szanálás betetőzéseként megvalósította a szilárd aranyértéken alapuló valutareformot”. A Wiener Allgemeine Zeitungra hivatkozva arról is írnak: a várható kedvező döntés annak is köszönhető, hogy „Magyarország a népszövetségi kölcsön felhasználásánál beigazolta, hogy nem úgynevezett fogyasztási, hanem produktív kölcsönnek tekinti, amelynek az állami és a közgazdasági életben való hovafordítása meghozza a kölcsön kamatait”.

A bizottság svájci elnöke a december 6-i 8 Órai Ujság szerint megelégedéssel mutat rá, „hogy a magyar viszonyok, főképpen pénzügyi tekintetben az egyre szilárdabb konszolidáció és izmosodó fejlődés képét tárják fel”.