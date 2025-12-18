Nagy változások jönnek a fővárosi közlekedésben az ünnepek alatt

December 24-én, szenteste a nappali felszíni járatok 15 és 16 óra között indulnak utoljára – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A nappali járatok üzemzárását követően, 16 és 18 óra között még közlekednek a metrók, illetve elindulnak az éjszakai járatok is. Egyes éjszakai járatok a metróhoz igazodva, módosított útvonalon közlekednek. Este hat óra után, amikor már a metrók nem közlekednek, valamennyi éjszakai autóbuszjárat a teljes útvonalán közlekedik.

Változik a fővárosi közlekedés az ünnepek idején (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

December 31-én, szilveszter éjszaka a várható nagyobb forgalom miatt számos nagy kapacitású járat egész éjjel közlekedik: valamennyi metró, az összes HÉV, a nagykörúti 4-es és 6-os, a 14-es, a 17-es, a 47-es, az 50-es és az 56A villamos, a 75-ös és a 80-as trolibusz, valamint az 5-ös, a 7-es és a 8E, 16-os és 223E autóbusz.

Az idei évtől módosul a parkolási rend a fővárosban: a két ünnep közötti munkanapokon fizetni kell a parkolásért.

Hogyan közlekednek a fővárosi járatok az ünnepek idején?

A karácsonyi ünnepi időszakban és szilveszterkor a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazodó közlekedési rendet vezetnek be, a korábbi évekhez képest több járatot indítva.

A nappali járatok az alábbi menetrend szerint közlekednek december 22. és január 4. között:

december 22–23. iskolaszünetben érvényes munkanapi menetrend december 24. december 24-i menetrend december 25–26. ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi menetrend december 27. szombati menetrend december 28. vasárnapi, illetve munkaszüneti napi menetrend december 29–31. év végi munkanapi, illetve ennek hiányában iskolaszünetben érvényes munkanapi menetrend január 1. ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi január 2–3. szombati menetrend január 4. vasárnapi, illetve munkaszüneti napi menetrend

Késő este és éjszaka a metrók és az éjszakai járatok az alábbi menetrend szerint közlekednek december 22. és január 4. között:

december 22-ről 23-ra virradó éjjel munkanapi menetrend december 23-ról 24-re virradó éjjel hétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek december 24-ről 25-re virradó éjjel december 24-i menetrend, a metrók 18 óráig közlekednek december 25-ről 26-ra virradó éjjel munkanapi menetrend december 26-ról 27-re virradó éjjel hétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek december 27-ről 28-ra virradó éjjel hétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek december 28-ról 29-re virradó éjjel munkanapi menetrend december 29-ről 30-ra virradó éjjel munkanapi menetrend december 30-ról 31-re virradó éjjel munkanapi menetrend december 31-ről január 1-jére virradó éjjel szilveszteri menetrend, a metrók egész éjjel közlekednek január 1-jéről 2-ra virradó éjjel hétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek január 2-ról 3-ra virradó éjjel hétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek január 3-ról 4-re virradó éjjel hétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek

Szenteste tovább járnak a metrók, mint a nappali járatok (Fotó: Gáll Regina Adrienn)

Szentesti járatok

December 24-én a járatok reggel és napközben a szombati menetrend szerint közlekednek. Szenteste – a korábbi évekkel megegyezően – a nappali felszíni járatok 15 és 16 óra között indulnak utoljára a végállomásokról, azonban a belváros közlekedését biztosító metrók a többi nappali járathoz képest még tovább, 18 óráig közlekednek. A külvárosi nagyobb bevásárlóközpontok korábbi zárása miatt, a járatok jellemzően 13:30 és 14:30 között térnek be utoljára az áruházakhoz, kivéve a 22-es autóbuszt, amely üzemzárásig érinti azokat.

A nappali járatok üzemzárását követően, 16 és 18 óra között a metrókkal és az éjszakai járatokkal lehet utazni.

Bizonyos éjszakai járatok módosított útvonalon közlekednek, hogy csatlakozást biztosítsanak a metrókhoz. Este hat óra után – amikor már a metrók nem közlekednek – valamennyi éjszakai autóbuszjárat a teljes útvonalán közlekedik. A Budapest határát átlépő HÉV-vonalak (H5-ös, H6-os, H8-as és H9-es) normál üzemzárásig, késő estig közlekednek, de ritkább követéssel.