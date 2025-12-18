BKKszilveszteréjszakai járatközlekedésünnepi menetrendkarácsony

Nagy változások jönnek a fővárosi közlekedésben az ünnepek alatt

Sokakat érintő bejelentést tett a BKK, megérkeztek az ünnepi közlekedés részletei. A megszokott járatokon is érdemes figyelni, rengeteg a változás.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 19:03
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

December 24-én, szenteste a nappali felszíni járatok 15 és 16 óra között indulnak utoljára – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A nappali járatok üzemzárását követően, 16 és 18 óra között még közlekednek a metrók, illetve elindulnak az éjszakai járatok is. Egyes éjszakai járatok a metróhoz igazodva, módosított útvonalon közlekednek. Este hat óra után, amikor már a metrók nem közlekednek, valamennyi éjszakai autóbuszjárat a teljes útvonalán közlekedik.

Budapest, 2025. november 30. Adventi fényvillamos közlekedik a fővárosban a Kossuth Lajos téren 2025. november 30-án. MTI/Hegedüs Róbert
Változik a fővárosi közlekedés az ünnepek idején (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

December 31-én, szilveszter éjszaka a várható nagyobb forgalom miatt számos nagy kapacitású járat egész éjjel közlekedik: valamennyi metró, az összes HÉV, a nagykörúti 4-es és 6-os, a 14-es, a 17-es, a 47-es, az 50-es és az 56A villamos, a 75-ös és a 80-as trolibusz, valamint az 5-ös, a 7-es és a 8E, 16-os és 223E autóbusz.

Az idei évtől módosul a parkolási rend a fővárosban: a két ünnep közötti munkanapokon fizetni kell a parkolásért.

 

Hogyan közlekednek a fővárosi járatok az ünnepek idején?

A karácsonyi ünnepi időszakban és szilveszterkor a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazodó közlekedési rendet vezetnek be, a korábbi évekhez képest több járatot indítva.

A nappali járatok az alábbi menetrend szerint közlekednek december 22. és január 4. között:

december 22–23.iskolaszünetben érvényes munkanapi menetrend
december 24.december 24-i menetrend
december 25–26.ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi menetrend
december 27.szombati menetrend
december 28.vasárnapi, illetve munkaszüneti napi menetrend
december 29–31.év végi munkanapi, illetve ennek hiányában iskolaszünetben érvényes munkanapi menetrend
január 1.ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi
január 2–3.szombati menetrend
január 4.vasárnapi, illetve munkaszüneti napi menetrend

Késő este és éjszaka a metrók és az éjszakai járatok az alábbi menetrend szerint közlekednek december 22. és január 4. között:

december 22-ről 23-ra virradó éjjelmunkanapi menetrend
december 23-ról 24-re virradó éjjelhétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek
december 24-ről 25-re virradó éjjeldecember 24-i menetrend, a metrók 18 óráig közlekednek
december 25-ről 26-ra virradó éjjelmunkanapi menetrend
december 26-ról 27-re virradó éjjelhétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek
december 27-ről 28-ra virradó éjjelhétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek
december 28-ról 29-re virradó éjjelmunkanapi menetrend
december 29-ről 30-ra virradó éjjelmunkanapi menetrend
december 30-ról 31-re virradó éjjelmunkanapi menetrend
december 31-ről január 1-jére virradó éjjelszilveszteri menetrend, a metrók egész éjjel közlekednek
január 1-jéről 2-ra virradó éjjelhétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek
január 2-ról 3-ra virradó éjjelhétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek
január 3-ról 4-re virradó éjjelhétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek
20250731 Budapest Tömegközlekedés Fotó: Gáll Regina Adrienn GR MW Bulvár A képen: Metró
Szenteste tovább járnak a metrók, mint a nappali járatok (Fotó: Gáll Regina Adrienn)

 

Szentesti járatok

December 24-én a járatok reggel és napközben a szombati menetrend szerint közlekednek. Szenteste – a korábbi évekkel megegyezően – a nappali felszíni járatok 15 és 16 óra között indulnak utoljára a végállomásokról, azonban a belváros közlekedését biztosító metrók a többi nappali járathoz képest még tovább, 18 óráig közlekednek. A külvárosi nagyobb bevásárlóközpontok korábbi zárása miatt, a járatok jellemzően 13:30 és 14:30 között térnek be utoljára az áruházakhoz, kivéve a 22-es autóbuszt, amely üzemzárásig érinti azokat.

A nappali járatok üzemzárását követően, 16 és 18 óra között a metrókkal és az éjszakai járatokkal lehet utazni.

Bizonyos éjszakai járatok módosított útvonalon közlekednek, hogy csatlakozást biztosítsanak a metrókhoz. Este hat óra után – amikor már a metrók nem közlekednek – valamennyi éjszakai autóbuszjárat a teljes útvonalán közlekedik. A Budapest határát átlépő HÉV-vonalak (H5-ös, H6-os, H8-as és H9-es) normál üzemzárásig, késő estig közlekednek, de ritkább követéssel.

Az utolsó metrók az alábbiak szerint indulnak a végállomásaikról:

 

M1-es metró:

  • a Mexikói úttól 18.02-kor indul a Vörösmarty tér felé,
  • a Vörösmarty tértől 18.15-kor indul a Mexikói út felé.

 

M2-es metró:

  • a Déli pályaudvartól 18.03-kor indul az Örs vezér tere felé,
  • az Örs vezér terétől 17.58-kor indul a Déli pályaudvar felé.

 

M3-as metró:

  • Újpest-központtól 17.51-kor indul Kőbánya-Kispest felé,
  • Kőbánya-Kispesttől 17.56-kor indul Újpest-központ felé.

 

M4-es metró:

  • a Keleti pályaudvartól 18.10-kor indul Kelenföld vasútállomás felé,
  • Kelenföld vasútállomástól 17.57-kor indul a Keleti pályaudvar felé.
Budapest, 2021. november 30. Egy "zöldbusz" hozza a résztvevőket a Humda Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt., valamint a Volánbusz Közlekedési Zrt. és a Mobiliti Volánbusz Kft. alkotta konzorcium közös sajtótájékoztatójára, a Humda székházához 2021. november 30-án. Hatvan új elektromos busz érkezik jövőre a Zöld Busz Programban, amely Győrben, Egerben, Székesfehérváron, Zalaegerszegen, Szolnokon és Szegeden áll majd forgalomba. Az új járműveket a megyeszékhelyek a programot koordináló Humda Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. 8,6 milliárd forintos támogatásával szerezhetik be. Az ezt lehetővé tevő támogatási szerződést a Volánbusz Közlekedési Zrt. és a Mobiliti Volánbusz Kft. konzorciumával kötötte meg a Humda Zrt. MTI/Kovács Attila
Közzétették az ünnepi menetrendet (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Délután négy óra után a metrókkal (este hat óráig) és az éjszakai járatokkal lehet utazni, valamint a H5-ös, a H6-os, a H8-as és a H9-es HÉV is közlekedik.

A 100E és a 200E repülőtéri autóbuszok, illetve a 4-6-os villamosok a megszokott módon éjjel-nappal járnak.

  • A 6-os villamos 16 és 20 óra között 10 percenként, 20 órától 15 percenként közlekedik.
  • A 200E autóbusz 16 óra után 8-10 percenként közlekedik, a járatok az utolsó metró közlekedése után a Határ út M-től 20 percenként indulnak, és oda érkeznek csatlakozva a metróhoz és az éjszakai buszokhoz.

Az éjszakai járatok délután fél négy és négy óra között indulnak el, jellemzően az éjszakai időszakhoz hasonló követési időközzel.

Délután négy és hat óra között a metróközlekedéshez igazodva bizonyos éjszakai járatok módosított útvonalon – a metróhoz csatlakozva, több járat esetében sűrűbben, illetve szóló helyett csuklós busszal – közlekednek:

  • a 914-es autóbusz a Nyugati pályaudvar és Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak, illetve a Határ út és a Dél-pesti autóbuszgarázs között,
  • a 931-es autóbusz az Örs vezér tere és Árpádföld, illetve a Nyugati pályaudvar és Zöldmál között,
  • a 934-es 18 óráig Pesterzsébet és Békásmegyer, utána a munkanapi közlekedési rend szerint csak a Nyugati pályaudvar és Békásmegyer között közlekedik,
  • a 950-es Pestszentimre vasútállomás és a Határ út, illetve Újpest-központ és Rákospalota, Kossuth utca között,
  • a 950A autóbusz Újpest-központ és Rákospalota, Kossuth utca között,
  • a 990-es autóbusz a Normafa és a Deák Ferenc tér, illetve az Örs vezér tere és Rákoskert között.

Az éjszakai autóbuszok közül 16 és 18 óra között több járat többletindulásokkal közlekedik:

  • a 907-es, a 909A, a 923-as, a 956-os, a 973-as, a 979-es és a 979A,
  • a 916-os a budai Várban várható turistaforgalom miatt 16 óra és 21:30 között sűrítve, 5-10 percenként közlekedik, a 916A 18 óráig sűrítő jelleggel indul a Széll Kálmán tér és a Deák Ferenc tér között.

Este hat óra után – amikor már a metrók nem közlekednek – valamennyi éjszakai autóbuszjárat a teljes útvonalán és a munkanapi járatsűrűségük szerint közlekedik, de a szabadidős forgalmat segítő többletindulások és járatok szenteste nem közlekednek (a 907A, a 909A, a 914A, a 931A, a 973A és a 979A vonalakon).

Budapest, Hungary - Apr 9, 2023: HEV Suburban train moving from Boraros Square to Csepel. Suburban trains are a very important part of the city traffic in Budapest. They are called HEV (hév).
Az ünnepi időszakban a HÉV-menetrend is változik (Fotó: Shutterstock)

A H7-es HÉV 16 óráig közlekedik, az utolsó vonatok indulása:

  • Boráros térről: 15.57 (Csepel felé)
  • Csepelről: 15.38 (Boráros tér felé)

A H5-ös, a H6-os, a H8-as és a H9-es HÉV 15 és 18 óra között a hétvégi gyakoriság fokozatos csökkentésével közlekednek.

 

Közlekedés szenteste és szilveszter között

December 25-én és 26-án, karácsony első és második napján, illetve január 1-jén a nappali járatok ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi rend szerint közlekednek. December 25-én a repülőtér kisebb forgalma miatt a 100E autóbuszok a szokásosnál ritkább menetrend szerint közlekednek.

December 29-től 31-ig az utasforgalom változása és a közúti forgalom jellemző csökkenése miatt a metrók mellett számos villamos-, trolibusz- és autóbuszjárat év végi menetrend szerint közlekedik, a járatok többségén pedig az iskolaszüneti munkanapi menetrend lesz érvényben. Nem közlekedik a kizárólag sűrítőjelleggel bíró 33A és a 10-es járat.

Budapest, 2017. augusztus 30. Budapest VII. kerületében a bulinegyedként ismert rész 2017. augusztus 29-én. A környéken lakók a hajnal négy óráig nyitva tartó vendéglátóhelyeken hangoskodók miatt panaszkodnak és várnak megoldást az önkormányzattól. A vendéglátósok a megélhetésüket féltik, ha esténként hamarabb kellene bezárniuk a szórakozóhelyeket. Lapértesülés szerint Vattamány Zsolt (FideszKDNP), Erzsébetváros polgármestere hamarosan a VII. kerületi képviselõ-testület rendkívüli ülése elé terjeszt egy átfogó rendeletmódosítási és intézkedési tervezetet. MTI Fotó: Balogh Zoltán
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

 

Szilveszteri járatok

December 31-ről január 1-jére virradóan a megnövekedő utasforgalom miatt, egész éjjel közlekednek az alábbi járatok:

  • az M1-es, az M2-es, az M3-as és az M4-es metró,
  • a 4-es és a 6-os, a 14-es, a 47-es, az 50-es, az 56A villamosok,
  • a 17-es villamos módosított útvonalon, a Bécsi út/Vörösvári út és a Városház tér között,
  • a 75-ös trolibusz,
  • a 80-as trolibusz meghosszabbított útvonalon, az Örs vezér tere és a Blaha Lujza tér között,
  • az 5-ös, a 8E, a 16-os és a 223E autóbusz,
  • a 7-es autóbusz módosított útvonalon Újpalota, Nyírpalota út és a Deák Ferenc tér között jár 7B jelzéssel,
  • a MÁV tájékoztatása szerint minden vonalon egész éjszaka közlekednek a HÉV-ek.

Az éjszakai autóbuszhálózaton számos járat eltérő menetrend szerint, a metrókhoz és villamosokhoz csatlakozóan jár, ugyanakkor változatlan menetrend szerint közlekednek a reptéri 100E és 200E járatok.

Változik az alábbi éjszakai járatok közlekedése:

  • A 914-es autóbusz sűrűbben jár Újpest-központ és Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak (914B jelzéssel), illetve a Határ út és a Dél-pesti autóbuszgarázs között.
  • A 923-as autóbusz sűrűbben indul Békásmegyer és a Nyugati pályaudvar, illetve a Dél-pesti autóbuszgarázs és a Kálvin tér (923A jelzéssel) között.
  • A 931-es autóbusz sűrítve közlekedik az Örs vezér tere és Árpádföld (931B jelzéssel), illetve a Nyugati pályaudvar és Zöldmál között.
  • A 950-es autóbusz szintén sűrítve jár Pestszentimre vasútállomás és a Ganztelep, Mednyánszky utca (950B jelzéssel), illetve Újpest-központ és Rákospalota, Kossuth utca között.
  • A 973-as autóbusz sűrítve közlekedik Újpalota, Szentmihályi út és a Deák Ferenc tér (973B jelzéssel), illetve a Savoyai Jenő tér és Nagytétény, ipartelep között.
  • A 990-es autóbusz sűrítve közlekedik a Normafa és az Uránia, illetve Rákoskert és az Örs vezér tere (990A jelzéssel) között.
  • A 901-es, 908-as, a 909-es, a 909A, a 918-as, a 930-as, a 941-es, a 966-os, a 979A, a 999-es autóbuszok keretmenetrendi útvonalukon, de sűrítve közlekednek.
  • A 934-es autóbusz sűrítve, bővített üzemidővel a hétköznapi útvonalán, Békásmegyer és a Nyugati pályaudvar között közlekedik.
  • A 956-os autóbusz vonalán sűrítő buszok közlekednek Hűvösvölgy és Remetekertváros között 956A jelzéssel.
  • A 950A autóbusz rövidített útvonalon, Újpest-központ és Rákospalota, Kossuth utca között közlekedik.
  • A 960-as autóbusz rövidített útvonalon, a Bécsi út/Vörösvári út és Békásmegyer, Újmegyeri tér között közlekedik.
  • A 907A, a 914A, a 916-os, a 931A és a 973A autóbuszok a metrók közlekedése miatt ezen az éjszakán nem közlekednek.
  • A 943-as és a 992-es autóbuszok az egész éjjel közlekedő HÉV-vonalak mellett nem közlekednek.
  • A 922-es és a 940-es autóbuszok egész éjszaka módosított menetrend szerint sűrítve közlekednek.
  • A 994-es és a 994B autóbuszok módosított menetrend szerint, a 914-eshez hangolva közlekednek.

Január 2-án és 3-án szombati, 4-én pedig vasárnapi menetrend lesz érvényben.

Free parking signal. Next to it, tree and hedge. Bottom view.
Fizetni kell a parkolásért az év végi munkanapokon (Fotó: Shutterstock/Kyna Studio)

 

Fizetni kell a parkolásért

A parkolási rendelet szerint az idei évtől a két ünnep közötti munkanapokon fizetős a közterületi parkolás.

December 29-én, 30-án és 31-én, hétfőn, kedden és szerdán fizetni kell a parkolásért.

A parkolási rend változásáról ebben a cikkünkben írtunk.

Az év utolsó napján és az újév első napjain az utazás megtervezéséhez a BudapestGO applikáció használatát javasolják.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Siklósi Péter
idezojelekeurópai unió

Hajlandó-e Európa a békére?

Siklósi Péter avatarja

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu