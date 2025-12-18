Nagy változások jönnek a fővárosi közlekedésben az ünnepek alatt

December 24-én, szenteste a nappali felszíni járatok 15 és 16 óra között indulnak utoljára – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A nappali járatok üzemzárását követően, 16 és 18 óra között még közlekednek a metrók, illetve elindulnak az éjszakai járatok is. Egyes éjszakai járatok a metróhoz igazodva, módosított útvonalon közlekednek. Este hat óra után, amikor már a metrók nem közlekednek, valamennyi éjszakai autóbuszjárat a teljes útvonalán közlekedik.
December 31-én, szilveszter éjszaka a várható nagyobb forgalom miatt számos nagy kapacitású járat egész éjjel közlekedik: valamennyi metró, az összes HÉV, a nagykörúti 4-es és 6-os, a 14-es, a 17-es, a 47-es, az 50-es és az 56A villamos, a 75-ös és a 80-as trolibusz, valamint az 5-ös, a 7-es és a 8E, 16-os és 223E autóbusz.
Az idei évtől módosul a parkolási rend a fővárosban: a két ünnep közötti munkanapokon fizetni kell a parkolásért.
Hogyan közlekednek a fővárosi járatok az ünnepek idején?
A karácsonyi ünnepi időszakban és szilveszterkor a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazodó közlekedési rendet vezetnek be, a korábbi évekhez képest több járatot indítva.
A nappali járatok az alábbi menetrend szerint közlekednek december 22. és január 4. között:
|december 22–23.
|iskolaszünetben érvényes munkanapi menetrend
|december 24.
|december 24-i menetrend
|december 25–26.
|ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi menetrend
|december 27.
|szombati menetrend
|december 28.
|vasárnapi, illetve munkaszüneti napi menetrend
|december 29–31.
|év végi munkanapi, illetve ennek hiányában iskolaszünetben érvényes munkanapi menetrend
|január 1.
|ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi
|január 2–3.
|szombati menetrend
|január 4.
|vasárnapi, illetve munkaszüneti napi menetrend
Késő este és éjszaka a metrók és az éjszakai járatok az alábbi menetrend szerint közlekednek december 22. és január 4. között:
|december 22-ről 23-ra virradó éjjel
|munkanapi menetrend
|december 23-ról 24-re virradó éjjel
|hétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek
|december 24-ről 25-re virradó éjjel
|december 24-i menetrend, a metrók 18 óráig közlekednek
|december 25-ről 26-ra virradó éjjel
|munkanapi menetrend
|december 26-ról 27-re virradó éjjel
|hétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek
|december 27-ről 28-ra virradó éjjel
|hétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek
|december 28-ról 29-re virradó éjjel
|munkanapi menetrend
|december 29-ről 30-ra virradó éjjel
|munkanapi menetrend
|december 30-ról 31-re virradó éjjel
|munkanapi menetrend
|december 31-ről január 1-jére virradó éjjel
|szilveszteri menetrend, a metrók egész éjjel közlekednek
|január 1-jéről 2-ra virradó éjjel
|hétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek
|január 2-ról 3-ra virradó éjjel
|hétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek
|január 3-ról 4-re virradó éjjel
|hétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek
Szentesti járatok
December 24-én a járatok reggel és napközben a szombati menetrend szerint közlekednek. Szenteste – a korábbi évekkel megegyezően – a nappali felszíni járatok 15 és 16 óra között indulnak utoljára a végállomásokról, azonban a belváros közlekedését biztosító metrók a többi nappali járathoz képest még tovább, 18 óráig közlekednek. A külvárosi nagyobb bevásárlóközpontok korábbi zárása miatt, a járatok jellemzően 13:30 és 14:30 között térnek be utoljára az áruházakhoz, kivéve a 22-es autóbuszt, amely üzemzárásig érinti azokat.
A nappali járatok üzemzárását követően, 16 és 18 óra között a metrókkal és az éjszakai járatokkal lehet utazni.
Bizonyos éjszakai járatok módosított útvonalon közlekednek, hogy csatlakozást biztosítsanak a metrókhoz. Este hat óra után – amikor már a metrók nem közlekednek – valamennyi éjszakai autóbuszjárat a teljes útvonalán közlekedik. A Budapest határát átlépő HÉV-vonalak (H5-ös, H6-os, H8-as és H9-es) normál üzemzárásig, késő estig közlekednek, de ritkább követéssel.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!