Saját arcképével oszt csomagot Ruszin-Szendi Romulusz

Adományozásnak álcázza a kampányolást Ruszin-Szendi Romulusz. A Tisza Párt politikusa Hajdú-Bihar vármegye 5. választókerületében indul a 2026-os voksoláson, a kampányolás részeként pedig adománycsomagot osztogatott a kerületben.

Azonban kellemetlen meglepetés érhette azokat, akik felbontották a csomagokat, a politikus által megosztott képek tanúsága szerint egy dobozban rögtön két darab Ruszin-Szendi fotójával ellátott szórólapot is találhattak a száraztészta és a Tibi csoki között.

Imádja a luxust, személyi kultuszt építene Magyar Péter embere

A saját arcképével szeretetcsomagokat osztogató Ruszin-Szendi Romulusz Magyar Péter egyik botránypolitikusa. Még vezérkari főnökként majd egymilliárd forintért vásárolt és újíttatott fel magának luxusvillát egzotikus növényekkel, panoráma- és grillteraszokkal, pezsgőfürdővel, szaunával, mozi, biliárd- és szivarszobával, tükörablakos fényjátékkal az ágy felett. Emellett a családi monogramos üvegcímer is helyet kapott a villájában.

A Magyar Péter mellé szegődő, katonából lett politikus mostanában a sorkatonaságról szokott beszélni, ahogy fogalmazott, ha kell, mindenkit berántanak.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Mirkó István)