Káosz Brüsszelben, már könnygázt is bevetettek a tüntető gazdák ellen + videó

Saját arcképével oszt csomagot Ruszin-Szendi Romulusz

Két szórólapot rejtett az adománycsomag, amit Ruszin-Szendi Romulusz osztogatott a választókörzetében. Magyar Péter embere nem bízta a véletlenre a dolgot.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 12:23
Ruszin-szendi Romulusz még saját pártjának előírásait sem tartja be. Fotó: Mirkó István Forrás: MI
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
Adományozásnak álcázza a kampányolást Ruszin-Szendi Romulusz. A Tisza Párt politikusa Hajdú-Bihar vármegye 5. választókerületében indul a 2026-os voksoláson, a kampányolás részeként pedig adománycsomagot osztogatott a kerületben.

Azonban kellemetlen meglepetés érhette azokat, akik felbontották a csomagokat, a politikus által megosztott képek tanúsága szerint egy dobozban rögtön két darab Ruszin-Szendi fotójával ellátott szórólapot is találhattak a száraztészta és a Tibi csoki között.  

Imádja a luxust, személyi kultuszt építene Magyar Péter embere 

A saját arcképével szeretetcsomagokat osztogató Ruszin-Szendi Romulusz Magyar Péter egyik botránypolitikusa. Még vezérkari főnökként majd egymilliárd forintért vásárolt és újíttatott fel magának luxusvillát egzotikus növényekkel, panoráma- és grillteraszokkal, pezsgőfürdővel, szaunával, mozi, biliárd- és szivarszobával, tükörablakos fényjátékkal az ágy felett. Emellett a családi monogramos üvegcímer is helyet kapott a villájában. 

A Magyar Péter mellé szegődő, katonából lett politikus mostanában a sorkatonaságról szokott beszélni, ahogy fogalmazott, ha kell, mindenkit berántanak. 

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Mirkó István)

 

Siklósi Péter
Hajlandó-e Európa a békére?

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

