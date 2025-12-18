Hova tűntek a fehér karácsonyok?

Mind hallottuk már nagyszülőktől, dédszülőktől, hogy „bezzeg a mi időnkben derékig ért a hó télen”, és valóban az 1980-1990-es évekig a legtöbb karácsonykor hideg volt és hatalmas pelyhekben hullott a hó.

Hó helyett eső

Simon Gergő meteorológus, az Előrejelzési Szolgáltató Osztály vezetője lapunknak elmondta, összességében a fehér karácsony ritkulása elsősorban a téli, különösen a decemberi hőmérsékletek emelkedésével magyarázható, ami csökkenti a hó megmaradásának esélyét. A téli csapadék mennyisége nem változott jelentősen, viszont egyre gyakrabban eső formájában hullik. A december hagyományosan enyhébb a tél második felénél, ezért a havas időszakok súlypontja inkább januárra és februárra tolódik. Ennek következtében a fehér karácsony hazánkban ma már ritka jelenség, különösen a sík vidékeken.

A Kékesen szinte mindig fehér a karácsony

A legtöbb hótakarós nap egy évtizeden belül a karácsonyi napokon az 1960-as években fordult elő – tájékoztatott a HungaroMet. Az öt városban 10–15 hótakarós napot észleltek, a Kékesen pedig mindössze két karácsonyi napon nem volt összefüggő hóréteg 1961 és 1970 között. A 60-as évek mellett az 1990-es és 2000-es években volt még az ünnepek alatt gyakran hótakaró. Ebben a két évtizedben volt még 20 nap fölötti a számuk a Kékesen. A legkevesebb hótakarós nap sík vidéken és a Kékestetőn is 2011 és 2020 között volt. Több városban egy hótakarós nap sem volt az évtized során. Hasonlóan ritkán alakult ki összefüggő hóréteg az 1970-es években is.

Ez az év volt a leghidegebb

A december havi középhőmérséklet sok éves átlagban nulla fok közelében alakul az országban. Az egymást követő évek decemberei olykor igen szélsőségesek, megfigyelések szerint például 1901 óta a leghidegebb december 1933-ban volt (mínusz 5,8 fokos havi középhőmérséklettel), míg a legenyhébb (plusz 4,5 fok) a következő évben, 1934-ben. A legmagasabb átlaghőmérsékletű decemberek a múlt században fordultak elő (1915, 1916, 1934, 1960, 1985). Noha az ezredforduló óta több december volt az átlagosnál melegebb, nem voltak olyan enyhék, mint a korábbiak. Ha a hideg szélsőségeket nézzük, akkor igazán hideg decembert legutóbb 2001-ben tapasztalhattunk (mínusz 4,8 fok).