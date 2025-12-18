Elszabadult a gazdák haragja Brüsszelben – Győr-Moson-Sopronból is ott vannak + videó

Brüsszelben nagyszabású gazdatüntetés kezdődött az uniós csúcs idején. Magyar és más európai gazdák traktorokkal lepték el a belga főváros utcáit, hogy így tiltakozzanak az uniós agrárpolitika és a támogatási rendszer tervezett változtatásai ellen – írja a Kisalföld.hu.

Gazdatüntetés Brüsszelben Fotó: AFP

Mint azt korábban megírtuk, Európa-szerte tiltakoznak a gazdák a közös agrárpolitika jövője, a kereskedelmi megállapodások és az egyre szigorúbb uniós szabályozások miatt, Brüsszelben pedig soha nem látott jelenetek kísérték a demonstrációkat.

A Copa–Cogeca december 18-ára meghirdetett páneurópai tüntetés idején a belga fővárosban gumiabroncsokat gyújtottak fel, pirotechnikai eszközöket használtak a tiltakozók, a rendőrség vízágyút és könnygázt vetett be, amely újságírókat, köztük munkatársainkat is elérte, miközben magyar termelők is jelen voltak a megmozduláson.