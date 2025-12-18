BrüsszelGyőr-Moson-Sopron vármegyetüntetés

Elszabadult a gazdák haragja Brüsszelben – Győr-Moson-Sopronból is ott vannak + videó

Európa-szerte forrnak az indulatok az uniós agrárpolitika jövője miatt, Brüsszelben pedig soha nem látott jelenetek kísérték a gazdák tiltakozását az uniós csúcs idején. Égő gumiabroncsok, pirotechnikai eszközök, vízágyú és könnygáz mellett magyar termelők is ott voltak a belga főváros utcáin: a demonstráción mintegy száz hazai gazda vett részt, köztük Győr-Moson-Sopron vármegyéből érkezettek is, hogy hangot adjanak elégedetlenségüknek az Európai Bizottság terveivel kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 20:31
Gazdák ezrei tiltakoznak a MERCOSUR-megállapodás és az uniós agrártámogatások tervezett megvágása ellen Fotó: AFP
Brüsszelben nagyszabású gazdatüntetés kezdődött az uniós csúcs idején. Magyar és más európai gazdák traktorokkal lepték el a belga főváros utcáit, hogy így tiltakozzanak az uniós agrárpolitika és a támogatási rendszer tervezett változtatásai ellen – írja a Kisalföld.hu.

Gazdatüntetés Brüsszelben
Gazdatüntetés Brüsszelben Fotó: AFP

Mint azt korábban megírtuk, Európa-szerte tiltakoznak a gazdák a közös agrárpolitika jövője, a kereskedelmi megállapodások és az egyre szigorúbb uniós szabályozások miatt, Brüsszelben pedig soha nem látott jelenetek kísérték a demonstrációkat.

A Copa–Cogeca december 18-ára meghirdetett páneurópai tüntetés idején a belga fővárosban gumiabroncsokat gyújtottak fel, pirotechnikai eszközöket használtak a tiltakozók, a rendőrség vízágyút és könnygázt vetett be, amely újságírókat, köztük munkatársainkat is elérte, miközben magyar termelők is jelen voltak a megmozduláson.

Barcza Attila országgyűlési képviselőt Deák Gábor, Egyházasfalu polgármestere, a Magosz Ifjú Gazda Tagozatának elnöke telefonon tájékoztatta a fejleményekről, írja a Kisalföld.hu.

Sokan (vannak), rengetegen. Traktorokkal, az összes országból. Győr-Moson-Sopron megyéből is sokan jöttek gazdák

 – tájékoztatott Deák Gábor. „A demonstráción száz magyar gazda képviseli hazánkat” – tette hozzá.

Borítókép: Gazdák ezrei tiltakoznak a Mercosur-megállapodás és az uniós agrártámogatások tervezett megvágása ellen (Fotó: AFP)

