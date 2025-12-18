Káosz Brüsszelben: vasi gazdák a tömegben, újságírókat is elért a könnygáz

Harmadik területként az uniós szabályozás egyszerűsítését és a jogbiztonság erősítését hangsúlyozzák. Ide tartozik a műtrágyákra vonatkozó szén-dioxid-határkiigazítás (CBAM) és az erdőirtás elleni rendelet (EUDR) alkalmazásának elhalasztása, valamint olyan jogalkotás igénye, amely reális környezetvédelmi célokat és kiszámítható feltételeket teremt a gazdálkodók számára.

🚨🇪🇺 Meanwhile in Brussels, Belgium



Estimates that well over 10,000 farmers across multiple EU Countries are all protesting this week.



Thousands of Farmers have descended on the European Union HQ in Brussels - and now the Police are fighting them using water cannons.



The EU… pic.twitter.com/e5kqgRadr6 — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) December 18, 2025

A helyszínen eluralkodott a káosz: a rendőrség vízágyút és könnygázt vetett be a tömeg oszlatására, miközben a tiltakozó gazdák pirotechnikai eszközökkel és égő gumiabroncsokkal jelzik, hogy nem hajlandók feladni követeléseiket.

A könnygáz több újságírót is elért, köztük a Magyar Nemzet helyszínen dolgozó stábját is; a közlekedés gyakorlatilag megbénult, Brüsszel egyes részein sűrű füst és tűz nehezíti a helyzetet, a demonstráció pedig jelenleg is tart.

Borítókép: Vasi gazdák tüntetnek Brüsszelben (Forrás: Facebook-képernyőfotó)