Káosz Brüsszelben: vasi gazdák a tömegben, újságírókat is elért a könnygáz

Európa-szerte tiltakoznak a gazdák a közös agrárpolitika jövője, a kereskedelmi megállapodások és az egyre szigorúbb uniós szabályozások miatt, Brüsszelben pedig soha nem látott jelenetek kísérik a demonstrációkat. A Copa–Cogeca december 18-ára meghirdetett páneurópai tüntetés idején a belga fővárosban gumiabroncsokat gyújtottak fel, pirotechnikai eszközöket használtak a tiltakozók, a rendőrség vízágyút és könnygázt vetett be, amely újságírókat, köztük munkatársainkat is elért, miközben magyar termelők is jelen vannak a megmozduláson.

2025. 12. 18. 15:20
Brüsszelben tüntettek a magyar gazdák Forrás: Facebook
A Copa–Cogeca, amely mintegy 23 millió európai termelőt és 22 ezer mezőgazdasági szövetkezetet képvisel, december 18-ra páneurópai gazdatüntetést hirdetett Brüsszelbe. Az időpont azért kiemelt jelentőségű, mert ekkor zajlanak az Európai Unió többéves pénzügyi keretéről, a 2027 utáni közös agrárpolitikáról (KAP), valamint az EU–Mercosur megállapodásról szóló tárgyalások. A demonstráció az európai gazdatársadalomban tapasztalható széles körű elégedetlenségre reflektál.

Európa-szerte tiltakoznak a gazdák a Közös Agrárpolitika jövője miatt (Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP)
A tiltakozáson mintegy száz magyar gazda is részt vett, köztük agrárérdekképviseleti vezetők Vas vármegyéből. A helyszíni beszámolók szerint a tüntetők több ponton traktorokkal bénították meg a közlekedést Brüsszelben, és egyes járművek a rendőrségi lezárások ellenére jutottak be a városközpontba.

A gazdák követelései három fő terület köré csoportosulnak. Elsőként egy erős, megfelelően finanszírozott, 2027 utáni közös agrárpolitikát sürgetnek, amely megőrzi a KAP önállóságát és kétpilléres szerkezetét, valamint biztosítja a gazdálkodók jövedelmi stabilitását és beruházási biztonságát. Álláspontjuk szerint a jelenlegi költségvetési elképzelések nem nyújtanak elegendő védelmet sem a termelőknek, sem az EU élelmezésbiztonságának.

Második követelésük a tisztességes és átlátható kereskedelempolitika. Ennek részeként 

a termelési normák kölcsönös érvényesítését, az érzékeny mezőgazdasági ágazatok hatékony védelmét, az EU–Mercosur megállapodás ratifikációjának megállítását jelenlegi formájában, az ukrán import piaci hatásainak kontrollját, valamint más, jelentős agrárhatású megállapodások felülvizsgálatát kérik.

Harmadik területként az uniós szabályozás egyszerűsítését és a jogbiztonság erősítését hangsúlyozzák. Ide tartozik a műtrágyákra vonatkozó szén-dioxid-határkiigazítás (CBAM) és az erdőirtás elleni rendelet (EUDR) alkalmazásának elhalasztása, valamint olyan jogalkotás igénye, amely reális környezetvédelmi célokat és kiszámítható feltételeket teremt a gazdálkodók számára.

A helyszínen eluralkodott a káosz: a rendőrség vízágyút és könnygázt vetett be a tömeg oszlatására, miközben a tiltakozó gazdák pirotechnikai eszközökkel és égő gumiabroncsokkal jelzik, hogy nem hajlandók feladni követeléseiket. 

A könnygáz több újságírót is elért, köztük a Magyar Nemzet helyszínen dolgozó stábját is; a közlekedés gyakorlatilag megbénult, Brüsszel egyes részein sűrű füst és tűz nehezíti a helyzetet, a demonstráció pedig jelenleg is tart.

Borítókép: Vasi gazdák tüntetnek Brüsszelben (Forrás: Facebook-képernyőfotó)

