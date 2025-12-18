Orbán Balázs: Hadüzenettel ér fel az orosz vagyon felhasználása Ukrajna céljaira

Az uniós csúcstalálkozó alkalmából magyar újságíróknak nyilatkozva Orbán Balázs hangsúlyozta: Magyarország nem támogat semmilyen pénzügyi segítségnyújtási eszközrendszert Ukrajna számára, mert az valójában egy olyan háborúnak a további finanszírozását jelentené, amelyet legjobb lenne azonnal leállítani és helyette békét kötni.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Forrás: Facebook

A befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna céljainak finanszírozására nyílt hadüzenettel érne fel – hívta fel a figyelmet. Egy állam pénzeszközeinek a befagyasztására és felhasználására még a második világháborúban sem került sor, tehát ez egy elképesztően veszélyes javaslat – mondta, hozzátéve: az amerikaiak és a kínaiak is jelezték, hogy ezzel nem értenek egyet, az oroszok pedig közölték, hogy egy ilyen intézkedést válaszlépések követhetnek.