Orbán Viktor: Ilyen hibás döntéseket hozott az EU a migráció és a háború kérdésében

orbán balázsukrajnaOroszországháború

Orbán Balázs: Az európai vezetők döntése újabb öles lépés egy közvetlen európai–orosz konfliktus irányába

A politikai igazgató a közösségi médiában azt hangsúlyozta, hogy az európai vezetők új szintre emelhetik a konfliktust Ukrajnában, európai katonák bevetésével. Orbán Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy ez a lépés Európa közvetlen részvételéhez vezethet, és növeli a konfliktus eszkalációjának kockázatát. Magyarország továbbra sem támogatja az erők bevonását, és mindent megtesz, hogy kívül maradjon a háborúból.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 17:05
Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója Forrás: AFP
Orbán Balázs a közösségimédia-posztjában fejtette ki véleményét arról, hogy az európai vezetők az eszkaláció újabb fokára készülnek lépni, és hajlandóak lennének megtenni azt, ami eddig elképzelhetetlennek tűnt, vagyis európai csapatokat küldeni Ukrajnába. Hozzátette, hogy hétfőn Berlinben tíz európai vezető és Ursula von der Leyen abban állapodott meg, hogy „a biztonsági garanciák részeként” európai katonákat küldenének Ukrajnába.

Orbán Balázs véleménye szerint a tervezett lépések elképzelhetetlen eszkalációt jelentenek.
Orbán Balázs véleménye szerint a tervezett lépések elképzelhetetlen eszkalációt jelentenek. Fotó: AFP

Orbán Balázs figyelmeztet: Európának nem lesz visszaút

Arról is beszámolt, hogy Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője tegnap úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna esetében meg kell vizsgálni, melyek azok a kézzelfogható biztonsági garanciák, amelyek nem csupán papírok vagy ígéretek, hanem valódi csapatokat és képességeket jelentenek ahhoz, hogy Ukrajna képes legyen megvédeni magát. Orbán Balázs rámutatott: 

Az európai vezetők döntése újabb öles lépést jelentene egy közvetlen európai–orosz konfliktus irányába, amely a harmadik világháború veszélyét hordozza.

Oroszország már többször jelezte, hogy nem fogadja el NATO-tagállamok katonáinak ukrajnai jelenlétét. Kiemelte, hogy ha európai katonák jelennek meg Ukrajnában, a konfliktus minősége gyökeresen megváltozik, hiszen Európa proxy hadviselő félből közvetlen harcoló féllé válna. 

Hozzátette, hogy ez a döntés nem a háború lezárását szolgálná, hanem annak kiszélesítését készítené elő, és olyan politikai pontra juttatná Európát, ahonnan már nincs visszalépés. Végül Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy Magyarország nem támogatja az európai erők bevonását az ukrajnai konfliktusba, és a jövőben is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy hazánkat kívül tudja tartani a háborúból.

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: AFP)

