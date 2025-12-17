Orbán Balázs: Az európai vezetők döntése újabb öles lépés egy közvetlen európai–orosz konfliktus irányába

Orbán Balázs figyelmeztet: Európának nem lesz visszaút

Arról is beszámolt, hogy Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője tegnap úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna esetében meg kell vizsgálni, melyek azok a kézzelfogható biztonsági garanciák, amelyek nem csupán papírok vagy ígéretek, hanem valódi csapatokat és képességeket jelentenek ahhoz, hogy Ukrajna képes legyen megvédeni magát. Orbán Balázs rámutatott:

Az európai vezetők döntése újabb öles lépést jelentene egy közvetlen európai–orosz konfliktus irányába, amely a harmadik világháború veszélyét hordozza.

Oroszország már többször jelezte, hogy nem fogadja el NATO-tagállamok katonáinak ukrajnai jelenlétét. Kiemelte, hogy ha európai katonák jelennek meg Ukrajnában, a konfliktus minősége gyökeresen megváltozik, hiszen Európa proxy hadviselő félből közvetlen harcoló féllé válna.