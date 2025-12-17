németországbékeoroszországalice weideleurópa

Alice Weidel: Európának több esze lehetne

Az ukrajnai béke csak Oroszország bevonásával valósítható meg, és Európa eddig nem tudott hatékony szerepet vállalni a folyamatban. Alice Weidel, az AfD társelnöke szerint a konfliktus egyik fő résztvevőjének kihagyása lehetetlenné teszi a tárgyalásokat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 12:36
Alice Weidel az Alternatíva Németországért (AfD) társelnöke
Alice Weidel az Alternatíva Németországért (AfD) társelnöke Forrás: AFP
Az AfD társelnöke szerint az ukrajnai béke csak közvetlen tárgyalások útján érhető el Oroszországgal. Alice Weidel hangsúlyozta, hogy a konfliktus egyik főszereplőjének kihagyása eleve kudarcra ítéli a folyamatot, írja az Origo.

Alice Weidel úgy látja, Európa eddig nem tudott hatékonyan közreműködni a békefolyamatban.
Alice Weidel úgy látja, Európa eddig nem tudott hatékonyan közreműködni a békefolyamatban.

A közösségi oldalán közzétett beszédében kijelentette, hogy a béke kizárólag Oroszország bevonásával valósítható meg. Szerinte lehetetlen tárgyalásokat folytatni úgy, hogy a konfliktus egyik fele kimarad. Hangsúlyozta, hogy az európai vezetés nem tudott meghatározó szerepet játszani a folyamatban. 

Weidel szerint az európaiak „ismét kiszálltak a játékból”, csökkentve ezzel saját befolyásukat. 

Korábban a Bundestagban is világosan képviselte álláspontját Oroszországgal kapcsolatban. Támogatta az orosz energiaforrások vásárlásának újraindítását, amely szerinte Németország és Európa gazdasági érdekeit szolgálná. 

Borítókép: Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) társelnöke (Fotó: AFP)

Google News
