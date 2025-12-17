Alice Weidel: Európának több esze lehetne

Alice Weidel úgy látja, Európa eddig nem tudott hatékonyan közreműködni a békefolyamatban.

A közösségi oldalán közzétett beszédében kijelentette, hogy a béke kizárólag Oroszország bevonásával valósítható meg. Szerinte lehetetlen tárgyalásokat folytatni úgy, hogy a konfliktus egyik fele kimarad. Hangsúlyozta, hogy az európai vezetés nem tudott meghatározó szerepet játszani a folyamatban.

"Ein Frieden in der Ukraine ist natürlich – und dafür muss man nicht besonders intelligent sein, offensichtlich ist das Europa nicht – nur mit Russland möglich ist und nicht ohne Russland." pic.twitter.com/KfRZgzCKjL — Alice Weidel (@Alice_Weidel) December 17, 2025