Az AfD társelnöke szerint az ukrajnai béke csak közvetlen tárgyalások útján érhető el Oroszországgal. Alice Weidel hangsúlyozta, hogy a konfliktus egyik főszereplőjének kihagyása eleve kudarcra ítéli a folyamatot, írja az Origo.
Alice Weidel: Európának több esze lehetne
Az ukrajnai béke csak Oroszország bevonásával valósítható meg, és Európa eddig nem tudott hatékony szerepet vállalni a folyamatban. Alice Weidel, az AfD társelnöke szerint a konfliktus egyik fő résztvevőjének kihagyása lehetetlenné teszi a tárgyalásokat.
Alice Weidel úgy látja, Európa eddig nem tudott hatékonyan közreműködni a békefolyamatban.
A közösségi oldalán közzétett beszédében kijelentette, hogy a béke kizárólag Oroszország bevonásával valósítható meg. Szerinte lehetetlen tárgyalásokat folytatni úgy, hogy a konfliktus egyik fele kimarad. Hangsúlyozta, hogy az európai vezetés nem tudott meghatározó szerepet játszani a folyamatban.
Weidel szerint az európaiak „ismét kiszálltak a játékból”, csökkentve ezzel saját befolyásukat.
Korábban a Bundestagban is világosan képviselte álláspontját Oroszországgal kapcsolatban. Támogatta az orosz energiaforrások vásárlásának újraindítását, amely szerinte Németország és Európa gazdasági érdekeit szolgálná.
Borítókép: Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) társelnöke (Fotó: AFP)
Terrorra készült a menedékkérő: szír migránst tartóztattak le Hollandiában
A gyanúsított dzsihádista ideológiát vallott.
Pozsony is határozott nemet mond a brüsszeli háborús tervekre
Robert Fico erős kijelentést tett.
Kiderült, ki lett az új rosszfiú Brüsszelben
A miniszterelnök csak hátradől és kér egy kávét.
Menczer Tamás: Ennél durvább vallomás nincs
Ursula von der Leyen nagy bejelentése!
