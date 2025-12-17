Hatalmas létszámú ukrán katonaság nézne szembe az oroszokkal

Valóban közel az orosz–ukrán béke?

Az elmúlt napokban Berlinben amerikai és európai diplomaták találkoztak Ukrajna vezetőivel, ahol két, biztonsági garanciákat rögzítő dokumentum szövegét véglegesítették.

A megbeszéléseken mintegy egy tucat európai ország – köztük Franciaország, Németország, Olaszország és Nagy-Britannia – vezető politikusai és nemzetbiztonsági tisztviselői vettek részt. A tárgyalások összesen több mint nyolc órán át tartottak, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közvetlen részvételével zajlottak.

A két dokumentum egy szélesebb körű politikai megállapodás alapját képezheti, amelynek végső célja a tűzszünet elérése és a konfliktus lezárása.

A tervek ugyanakkor érzékeny kérdéseket is érintenek: felmerül Ukrajna területi engedményeinek lehetősége, valamint az is, hogy Kijev lemondjon a NATO-tagság hivatalos igényéről. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint „valódi és konkrét előrelépés” történt, amely Ukrajna, Európa és az Egyesült Államok összehangolt fellépésének eredménye. A széles körű tűzszünet azonban továbbra is távolinak tűnik.

Moszkva álláspontja változatlanul kemény.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes kijelentette:

Oroszország továbbra is követeli a Donbasz teljes átadását és elfogadhatatlannak tartja NATO-országok csapatainak ukrajnai jelenlétét.

Bár amerikai tisztviselők szerint a területi kérdés komoly akadály, Washingtonban abban bíznak, hogy Moszkva idővel elfogadja az európai erők jelenlétét, amennyiben azok nem NATO-keretek között működnek. A biztonsági csomag egyik dokumentuma az általános elveket rögzíti, és több nyugati diplomata szerint a NATO 5. cikkéhez hasonló kötelezettségvállalást tartalmaz: egy Ukrajna elleni támadás esetén a részt vevő államok segítséget nyújtanának. A másik dokumentum részletesen szabályozza az amerikai, európai és ukrán erők együttműködését. Ez konkrét forgatókönyveket és válaszlépéseket vázol fel arra az esetre, ha Oroszország újabb támadást kísérelne meg.