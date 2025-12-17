oroszországukrajnabékevolodimir zelenszkijegyesült államokorosz-ukrán háború

Hatalmas létszámú ukrán katonaság nézne szembe az oroszokkal

Az Egyesült Államok és európai szövetségesei átfogó biztonsági garanciákat dolgoznak ki Ukrajna számára. A tervek az ukrán hadsereg megerősítésére, európai katonai jelenlétre és fokozott amerikai hírszerzési támogatásra épülnek. Bár a nyugati felek előrelépésről beszélnek, Oroszország egyelőre nem vesz részt ezekben a tárgyalásokban. A megállapodás célja egy tartós tűzszünet és egy új, jogilag kötelező biztonsági rendszer létrehozása.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 10:36
Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Forrás: AFP
Az Egyesült Államok és európai szövetségesei új biztonsági garanciákon alapuló békekeretet dolgoznak ki Ukrajna számára, amelynek központi eleme az ukrán hadsereg megerősítése, európai katonai jelenlét biztosítása és az amerikai hírszerzés fokozott bevonása. A javaslat célja az orosz agresszió jövőbeni elrettentése, miközben a több mint három éve tartó háború lezárását célzó tűzszüneti megállapodás alapjait is megteremtené. Oroszország ugyanakkor nem vesz részt az egyeztetésekben – számolt be cikkében a The New York Times

Az Egyesült Államok és európai szövetségesei új biztonsági garanciákon alapuló békekeretet dolgoznak ki az ukránok számára
Fotó: AFP

Valóban közel az orosz–ukrán béke?

Az elmúlt napokban Berlinben amerikai és európai diplomaták találkoztak Ukrajna vezetőivel, ahol két, biztonsági garanciákat rögzítő dokumentum szövegét véglegesítették.

A megbeszéléseken mintegy egy tucat európai ország – köztük Franciaország, Németország, Olaszország és Nagy-Britannia – vezető politikusai és nemzetbiztonsági tisztviselői vettek részt. A tárgyalások összesen több mint nyolc órán át tartottak, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közvetlen részvételével zajlottak.

A két dokumentum egy szélesebb körű politikai megállapodás alapját képezheti, amelynek végső célja a tűzszünet elérése és a konfliktus lezárása.

A tervek ugyanakkor érzékeny kérdéseket is érintenek: felmerül Ukrajna területi engedményeinek lehetősége, valamint az is, hogy Kijev lemondjon a NATO-tagság hivatalos igényéről. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint „valódi és konkrét előrelépés” történt, amely Ukrajna, Európa és az Egyesült Államok összehangolt fellépésének eredménye. A széles körű tűzszünet azonban továbbra is távolinak tűnik. 

Moszkva álláspontja változatlanul kemény.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes kijelentette

Oroszország továbbra is követeli a Donbasz teljes átadását és elfogadhatatlannak tartja NATO-országok csapatainak ukrajnai jelenlétét. 

Bár amerikai tisztviselők szerint a területi kérdés komoly akadály, Washingtonban abban bíznak, hogy Moszkva idővel elfogadja az európai erők jelenlétét, amennyiben azok nem NATO-keretek között működnek. A biztonsági csomag egyik dokumentuma az általános elveket rögzíti, és több nyugati diplomata szerint a NATO 5. cikkéhez hasonló kötelezettségvállalást tartalmaz: egy Ukrajna elleni támadás esetén a részt vevő államok segítséget nyújtanának. A másik dokumentum részletesen szabályozza az amerikai, európai és ukrán erők együttműködését. Ez konkrét forgatókönyveket és válaszlépéseket vázol fel arra az esetre, ha Oroszország újabb támadást kísérelne meg.

Az Egyesült Államok – Donald Trump elnök korábbi kijelentéseinek megfelelően – nem küldene harcoló csapatokat Ukrajnába.

Ehelyett Washington hírszerzési kapacitásait vetné be a tűzszünet ellenőrzésére, az orosz mozgások figyelésére és az esetleges „hamis zászlós” provokációk felderítésére. Az amerikai vezetés egy nemzetközi részvételű ellenőrzési mechanizmus élére is kész állni. Kijev számára kulcskérdés a garanciák hitelessége. A nyugati tisztviselők szerint az új megállapodás jogilag kötelező erejű lenne, az Egyesült Államokban pedig akár szenátusi ratifikáció elé is kerülhet. 

Az ukrán elnök közlése szerint a dokumentumokat a következő napokban véglegesítik, majd továbbítják Oroszországnak.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Tusk alkalmatlanságát példázza, hogy Lengyelország kimaradt a nyugati békefolyamatokból

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

