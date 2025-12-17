Orbán Viktorbékebohár dánielEurópai Unióorosz-ukrán háború

Háborús készülődésre figyelmeztet a miniszterelnök + videó

Bohár Dániel legújabb Facebook-videójában a miniszterelnök a háborús készülődésre figyelmeztet: az Európai Unió nem csupán pénzügyi, hanem tényleges katonai konfliktusra is készül, a német gazdaság hadigazdasággá alakításával és a sorkatonaság bevezetésével. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a magyar politikának időben és ésszel kell reagálnia, hogy ne sodródjon bele a kialakuló konfliktusba.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 9:07
Orbán Viktor a háborús készülődésre figyelmeztet
Orbán Viktor a háborús készülődésre figyelmeztet Fotó: MTI
Orbán Viktor a videóban úgy fogalmazott: Tudom, hogy ezek váratlanul durva mondatok, de mindenkit arra szeretnék emlékeztetni, mondjuk az első világháborúban, amikor lelőtték a trónörököst, mindenki nyugodtan kávézott a teraszokon. Budapesten is, meg Bécsben is, meg Belgrádban is. Tehát az, hogy egy elhibázott diplomáciai lépés, vagy válaszlépés, hogyan vezet el pillanatok alatt Európában egy-két hónap alatt egy nyílt háborúhoz, erre nekünk van tapasztalatunk, történelmi tudásunk. 

Orbán Viktor mindenhol szívesen látott vendég, Brüsszel azonban ciki
Orbán Viktor a háborús készülődésre figyelmeztet Fotó: AFP

Orbán Viktor hozzátette: És én most ezt látom, hogy mindenki úgy érzi, hogy a háború messze van, ez inkább egy pénzügyi kérdés, de nem, a valóság az az, hogy ténylegesen háborúra készül az Európai Unió. 

Nem mondom, hogy holnapután ki akarja robbantani, ilyet nem mernék mondani, de ő eldöntötte, hogy itt háború lesz, meg is mondták, hogy Oroszország és Európa között háború lesz, olyan harminc tájékán, erre föl kell készülni, ők meg is kezdték a fölkészülést, hadigazdaságra állítják át a német gazdaságot, bevezették a sorkatonaságot

– sorolta.

A miniszterelnök így folytatta: Mindenkit figyelmeztetnék arra, hogy ne vegyük ezt félvállról, itt valóságos, háborús készülődés van. És a magyar politikának észnél kell lenni, hogy ne akkor akarjon kiugrani ebből, meg kimaradni belőle, amikor már nem tud, mint ahogy nem tudtunk az első világháborúból sem. 

Tehát a helyzet rendkívül súlyos, feszült és nagy kockázatot rejt magában, pénzügyi és közvetlen háborús kockázatot is

– mutatott rá.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

