Háborús készülődésre figyelmeztet a miniszterelnök + videó

Orbán Viktor a videóban úgy fogalmazott: Tudom, hogy ezek váratlanul durva mondatok, de mindenkit arra szeretnék emlékeztetni, mondjuk az első világháborúban, amikor lelőtték a trónörököst, mindenki nyugodtan kávézott a teraszokon. Budapesten is, meg Bécsben is, meg Belgrádban is. Tehát az, hogy egy elhibázott diplomáciai lépés, vagy válaszlépés, hogyan vezet el pillanatok alatt Európában egy-két hónap alatt egy nyílt háborúhoz, erre nekünk van tapasztalatunk, történelmi tudásunk.

Orbán Viktor hozzátette: És én most ezt látom, hogy mindenki úgy érzi, hogy a háború messze van, ez inkább egy pénzügyi kérdés, de nem, a valóság az az, hogy ténylegesen háborúra készül az Európai Unió.

Nem mondom, hogy holnapután ki akarja robbantani, ilyet nem mernék mondani, de ő eldöntötte, hogy itt háború lesz, meg is mondták, hogy Oroszország és Európa között háború lesz, olyan harminc tájékán, erre föl kell készülni, ők meg is kezdték a fölkészülést, hadigazdaságra állítják át a német gazdaságot, bevezették a sorkatonaságot

A miniszterelnök így folytatta: Mindenkit figyelmeztetnék arra, hogy ne vegyük ezt félvállról, itt valóságos, háborús készülődés van. És a magyar politikának észnél kell lenni, hogy ne akkor akarjon kiugrani ebből, meg kimaradni belőle, amikor már nem tud, mint ahogy nem tudtunk az első világháborúból sem.

Tehát a helyzet rendkívül súlyos, feszült és nagy kockázatot rejt magában, pénzügyi és közvetlen háborús kockázatot is

