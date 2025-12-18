TiszaDeutsch TamásFidesz-KDNPMagyar Péter

Deutsch Tamás: Magyar Péter ma is „zebrázott egy nagyot”

„Az ég kék, a fű zöld, Magyar Péter pedig ma is zebrázott egy nagyot” – írta Facebook-oldalán Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője. A politikus szerint Magyar Péter valótlanul állította, hogy a Patrióta frakció elutasította volna a Benes-dekrétumokkal összefüggő módosító javaslatot. A Tisza Párt politikusai és szövetségesei az elmúlt időszakban több fórumon is olyan kijelentéseket tettek, amelyek a külhoni magyar közösségek nyelvhasználatát, identitását és politikai jogait érintik. Az egymástól független megszólalások az erdélyi és kárpátaljai magyarok helyzetétől az RMDSZ megítélésén át a nemzetállamok létjogosultságáig terjedtek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 20:50
Deutsch Tamás Fotó: AFP
Deutsch Tamás bejegyzésében hangsúlyozta: „Amit [Magyar Péter] mondott, annak pontosan az ellenkezője az igaz.” Mint írta, a Patrióta frakció magyar delegációjának javaslatára a képviselőcsoport nem emelt kifogást a Benes-dekrétumokkal összefüggő tiszás szóbeli módosító indítvánnyal szemben.

Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője
Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője Fotó: MTI/Oláh Tamás

Kiemelte azt is, hogy a Patrióták fideszes árnyék-jelentéstevőjének álláspontja szerint a módosító javaslatra a szavazási indikáció „igen” („+”) volt.

„Hogy honnan tudom mindezt? A Patrióta frakció vezetőségi tagja vagyok, és én vagyok az előterjesztés Patrióta árnyék-jelentéstevője”

– fogalmazott. Deutsch Tamás hozzátette: Magyar Péter állítása „különösen képmutató annak fényében”, hogy saját frakciója „úgy erőlteti Ukrajna gyorsított uniós tagságát, hogy teljesen figyelmen kívül hagyja a kárpátaljai magyarokat ért súlyos és sorozatos jogsértéseket”.

„Ennyi” – zárta bejegyzését az EP-képviselő.

A Tisza Párt politikusai és szövetségesei az elmúlt időszakban több alkalommal is megszólaltak a külhoni magyar közösségeket érintő kérdésekben. Ezek a kijelentések különböző fórumokon, egymástól függetlenül hangzottak el, és a párt európai parlamenti képviselőihez, valamint környezetükhöz köthetők.

  • Tarr Zoltán, a Tisza EP-delegációjának vezetője egy európai parlamenti ülésen a kárpátaljai nem ukrán anyanyelvű kisebbségek ukrán nyelvű oktatásának fontosságáról beszélt, hangsúlyozva, hogy szerinte ez szükséges ahhoz, hogy a kisebbségek „a társadalom teljes jogú tagjaiként” működhessenek Ukrajnában.
  • Kollár Kinga EP-képviselő szerint az erdélyi magyar fiatalok számára hátrányt jelenthet, ha nem beszélnek megfelelő szinten románul, és úgy fogalmazott, hogy az anyanyelv megőrzése nem okozhat hátrányt az életben, ugyanakkor a román nyelvtudás hiánya akadályozhatja az érvényesülést.
  • Magyar Péter több alkalommal tett vitatott kijelentéseket: Erdélyt „román földnek” nevezte, relativizálta a magyar és román kulturális örökség közötti különbségtételt, valamint az RMDSZ-t „kémpártnak” titulálta, azt állítva, hogy a párt a Fidesz érdekeit szolgálja az Európai Néppártban.
  • A müncheni Nemzetközi Tisza Szigetek találkozóján Magyar Péter erdélyi szövetségese, Gáspárik Attila úgy fogalmazott, hogy „Trianonban megvalósult Magyarország régi álma, hogy egységes magyar állam legyen, kisebbségek nélkül”. Felszólalásában bírálta Márai Sándor és Wass Albert munkásságát, megkérdőjelezte a nemzetállamok létjogosultságát, és kritikus hangon beszélt a külhoni magyarok szavazati jogáról.
  • Kátai István, az Erdélyi Kossuth Tisza Sziget alapítója egy fórumon amellett érvelt, hogy a román nyelv ismerete elengedhetetlen Romániában élő magyarok számára, és hangsúlyozta a román állam törvényeinek és a többségi társadalom „érzékenységének” tiszteletben tartását. Kijelentette: „Ma, 2025-ben Nagyvárad Románia”, és megvédte Magyar Pétert a romániai zászlóhasználattal kapcsolatos döntései miatt.
  • Nagy Ervin, a Tisza Párt egyik egyéni képviselőjelöltje Szlovákiában kampányolt a SaS párt jelöltjei mellett.

Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője (Fotó: AFP)
 

