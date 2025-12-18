Deutsch Tamás: Magyar Péter ma is „zebrázott egy nagyot”

Deutsch Tamás bejegyzésében hangsúlyozta: „Amit [Magyar Péter] mondott, annak pontosan az ellenkezője az igaz.” Mint írta, a Patrióta frakció magyar delegációjának javaslatára a képviselőcsoport nem emelt kifogást a Benes-dekrétumokkal összefüggő tiszás szóbeli módosító indítvánnyal szemben.

Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője Fotó: MTI/Oláh Tamás

Kiemelte azt is, hogy a Patrióták fideszes árnyék-jelentéstevőjének álláspontja szerint a módosító javaslatra a szavazási indikáció „igen” („+”) volt.

„Hogy honnan tudom mindezt? A Patrióta frakció vezetőségi tagja vagyok, és én vagyok az előterjesztés Patrióta árnyék-jelentéstevője”

– fogalmazott. Deutsch Tamás hozzátette: Magyar Péter állítása „különösen képmutató annak fényében”, hogy saját frakciója „úgy erőlteti Ukrajna gyorsított uniós tagságát, hogy teljesen figyelmen kívül hagyja a kárpátaljai magyarokat ért súlyos és sorozatos jogsértéseket”.

„Ennyi” – zárta bejegyzését az EP-képviselő.

A Tisza Párt politikusai és szövetségesei az elmúlt időszakban több alkalommal is megszólaltak a külhoni magyar közösségeket érintő kérdésekben. Ezek a kijelentések különböző fórumokon, egymástól függetlenül hangzottak el, és a párt európai parlamenti képviselőihez, valamint környezetükhöz köthetők.

Tarr Zoltán, a Tisza EP-delegációjának vezetője egy európai parlamenti ülésen a kárpátaljai nem ukrán anyanyelvű kisebbségek ukrán nyelvű oktatásának fontosságáról beszélt , hangsúlyozva, hogy szerinte ez szükséges ahhoz, hogy a kisebbségek „a társadalom teljes jogú tagjaiként” működhessenek Ukrajnában.

Kollár Kinga EP-képviselő szerint az erdélyi magyar fiatalok számára hátrányt jelenthet, ha nem beszélnek megfelelő szinten románul, és úgy fogalmazott , hogy az anyanyelv megőrzése nem okozhat hátrányt az életben, ugyanakkor a román nyelvtudás hiánya akadályozhatja az érvényesülést.

Magyar Péter több alkalommal tett vitatott kijelentéseket: Erdélyt „román földnek” nevezte , relativizálta a magyar és román kulturális örökség közötti különbségtételt, valamint az RMDSZ-t „kémpártnak” titulálta , azt állítva, hogy a párt a Fidesz érdekeit szolgálja az Európai Néppártban.

A müncheni Nemzetközi Tisza Szigetek találkozóján Magyar Péter erdélyi szövetségese, Gáspárik Attila úgy fogalmazott , hogy „Trianonban megvalósult Magyarország régi álma, hogy egységes magyar állam legyen, kisebbségek nélkül”. Felszólalásában bírálta Márai Sándor és Wass Albert munkásságát, megkérdőjelezte a nemzetállamok létjogosultságát, és kritikus hangon beszélt a külhoni magyarok szavazati jogáról.

Kátai István, az Erdélyi Kossuth Tisza Sziget alapítója egy fórumon amellett érvelt , hogy a román nyelv ismerete elengedhetetlen Romániában élő magyarok számára, és hangsúlyozta a román állam törvényeinek és a többségi társadalom „érzékenységének” tiszteletben tartását. Kijelentette: „Ma, 2025-ben Nagyvárad Románia”, és megvédte Magyar Pétert a romániai zászlóhasználattal kapcsolatos döntései miatt.

Nagy Ervin, a Tisza Párt egyik egyéni képviselőjelöltje Szlovákiában kampányolt a SaS párt jelöltjei mellett.

Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője (Fotó: AFP)

