Tarr Zoltán az ukrán nyelvű oktatásért aggódott az EP-ben

Az Európai Parlament kulturális bizottsága kedden közös ülést tartott az ukrán parlament oktatási bizottságával. A találkozón felszólalt Tarr Zoltán is, aki arról érdeklődött, miként lehet megoldani a kisebbségi diákok ukrán nyelvű oktatását.
A kisebbségi diákok, tehát az Ukrajnában élő nem ukrán anyanyelvű kisebbségi diákok ukrán nyelvű oktatásának a megoldása. Hogyan, milyen könyvekből, milyen módszerekkel tanítják azokat a gyermekeket ukrán nyelvre, akik nem ukrán anyanyelvűek, de Ukrajnában élnek. És hogyan tudunk esetleg mi, mint bizottság támogatást adni abban, hogy ez az oktatás, tehát a nem ukrán anyanyelvű, Ukrajnában élő és Ukrajnát hazájuknak tekintő kisebbségek is az ukrán nyelvvel megismerkedhessenek úgy, hogy a társadalom teljes jogú tagjaként tudjanak aztán működni
– fogalmazott a Tisza Párt európai parlamenti képviselője.