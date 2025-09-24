Tarr Zoltán az ukrán nyelvű oktatásért aggódott az EP-ben

Dömötör Csaba Tarr Zoltán felszólalásáról

Dömötör Csaba közösségi oldalán közzétett videójában úgy értékelte a felszólalást, hogy Tarr Zoltán a magyar kisebbség számára legfontosabb kérdéseket nem vetette fel.

Kezdjük azzal, hogy amit ő nem ukrán anyanyelvűnek mond, az nekünk a kárpátaljai magyarságot jelenti

– hangsúlyozta a képviselő. Dömötör szerint a kárpátaljai magyar közösségnek nem az ukrán nyelv ismerete a fő gondja, hanem az, hogy miként őrizheti meg anyanyelvét és hogyan boldogulhat magyarul. Rámutatott arra is, hogy mindez egy olyan időszakban történik, amikor Ukrajnában jelentősen korlátozzák a magyar kisebbség nyelvhasználati jogait, és nincs jele annak, hogy ezen változtatnának. A politikus azt is kiemelte, hogy az Európai Bizottság gyorsítópályára állítja Ukrajna csatlakozását, miközben a kisebbségi jogok ügyét nem hajlandó megnyitni.

Marta Kos bővítési biztos lerendezi az egészet annyival, hogy ő járt ott, és Ukrajna eleget tett Magyarország kéréseinek a nemzeti kisebbségek ügyében, ami egész egyszerűen nem igaz

– fogalmazott. Dömötör szerint a mostani ülés alkalom lett volna arra, hogy Tarr Zoltán a magyar kisebbség gondjait tegye szóvá. Ehelyett viszont azon aggódott, hogy a „nem ukrán anyanyelvűek”, tehát a magyarok hogyan tanulhatnak ukránul.

Ehhez tényleg nincs mit hozzátennünk. Mert nem is lehet. Talán csak annyit: Magyar Pétert nevezheti ezentúl ‘Nem Ukrán Péternek’

– zárta bejegyzését Dömötör Csaba.