Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

Tarr Zoltánukrán nyelvkárpátaljai magyarok

Tarr Zoltán az ukrán nyelvű oktatásért aggódott az EP-ben

Az Európai Parlament kulturális bizottsága együttes ülést tartott az ukrán parlament oktatási bizottságával, ahol több képviselő is felszólalt. A vitában Tarr Zoltán is szót kért, ám nem a kárpátaljai magyarság jogainak korlátozását, hanem a kisebbségi diákok ukrán nyelvű oktatásának kérdését hozta szóba.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 19:35
Tarr Zoltán Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az Európai Parlament kulturális bizottsága kedden közös ülést tartott az ukrán parlament oktatási bizottságával. A találkozón felszólalt Tarr Zoltán is, aki arról érdeklődött, miként lehet megoldani a kisebbségi diákok ukrán nyelvű oktatását.

Tarr Zoltán az Európai Parlamentben az ukrán nyelv tanításáról beszélt, miközben a kárpátaljai magyarok jogi gondjait teljesen figyelmen kívül hagyta.
Tarr Zoltán az Európai Parlamentben az ukrán nyelv tanításáról beszélt, miközben a kárpátaljai magyarok jogi gondjait teljesen figyelmen kívül hagyta
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A kisebbségi diákok, tehát az Ukrajnában élő nem ukrán anyanyelvű kisebbségi diákok ukrán nyelvű oktatásának a megoldása. Hogyan, milyen könyvekből, milyen módszerekkel tanítják azokat a gyermekeket ukrán nyelvre, akik nem ukrán anyanyelvűek, de Ukrajnában élnek. És hogyan tudunk esetleg mi, mint bizottság támogatást adni abban, hogy ez az oktatás, tehát a nem ukrán anyanyelvű, Ukrajnában élő és Ukrajnát hazájuknak tekintő kisebbségek is az ukrán nyelvvel megismerkedhessenek úgy, hogy a társadalom teljes jogú tagjaként tudjanak aztán működni

– fogalmazott a Tisza Párt európai parlamenti képviselője.

Dömötör Csaba Tarr Zoltán felszólalásáról

Dömötör Csaba közösségi oldalán közzétett videójában úgy értékelte a felszólalást, hogy Tarr Zoltán a magyar kisebbség számára legfontosabb kérdéseket nem vetette fel. 

Kezdjük azzal, hogy amit ő nem ukrán anyanyelvűnek mond, az nekünk a kárpátaljai magyarságot jelenti

– hangsúlyozta a képviselő. Dömötör szerint a kárpátaljai magyar közösségnek nem az ukrán nyelv ismerete a fő gondja, hanem az, hogy miként őrizheti meg anyanyelvét és hogyan boldogulhat magyarul. Rámutatott arra is, hogy mindez egy olyan időszakban történik, amikor Ukrajnában jelentősen korlátozzák a magyar kisebbség nyelvhasználati jogait, és nincs jele annak, hogy ezen változtatnának. A politikus azt is kiemelte, hogy az Európai Bizottság gyorsítópályára állítja Ukrajna csatlakozását, miközben a kisebbségi jogok ügyét nem hajlandó megnyitni. 

Marta Kos bővítési biztos lerendezi az egészet annyival, hogy ő járt ott, és Ukrajna eleget tett Magyarország kéréseinek a nemzeti kisebbségek ügyében, ami egész egyszerűen nem igaz

– fogalmazott. Dömötör szerint a mostani ülés alkalom lett volna arra, hogy Tarr Zoltán a magyar kisebbség gondjait tegye szóvá. Ehelyett viszont azon aggódott, hogy a „nem ukrán anyanyelvűek”, tehát a magyarok hogyan tanulhatnak ukránul.

Ehhez tényleg nincs mit hozzátennünk. Mert nem is lehet. Talán csak annyit: Magyar Pétert nevezheti ezentúl ‘Nem Ukrán Péternek’ 

– zárta bejegyzését Dömötör Csaba.

Borítókép: Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)

