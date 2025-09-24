Szijjártó Péter: Az emberek életének megóvása nem összekeverhető geopolitikai szempontokkal

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról tájékoztatott, hogy a nap folyamán több kísérőrendezvényen is részt vesz az ENSZ-közgyűlés keretében, egyebek mellett egészségügyi és vízgazdálkodási témában.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólal a Pekingi Nyilatkozat 30. évfordulója alkalmából rendezett magas szintű ülésen New Yorkban 2025. szeptember 22-én (Fotó: MTI/KKM)

Előbbivel kapcsolatban emlékeztetett a koronavírus-járványra, amely szerinte rávilágított arra, hogy az egészségügyi ellátás és az emberek életének megóvása nem összekeverhető sem a geopolitikával, sem az ideológiai megközelítésekkel.

Az emberek életének és egészségének megvédése nem politikai kérdés (…) Emlékezzünk rá, a Covid alatt Ursula von der Leyen sms-ben berendelt vakcinái nem érkeztek meg időben Európába. Az európai országok egy jelentős részében az egészségügyi ellátórendszerek rendkívül nehéz helyzetbe kerültek

– mondta.

Mi, magyarok úgy döntöttünk, hogy nemcsak nyugati, hanem keleti irányból is veszünk vakcinákat, s az Oroszországból és Kínából vásárolt oltóanyagok segítettek minket abban, hogy Európa leggyorsabb oltási kampányát tudjuk végrehajtani

– folytatta.

A magyar gazdaság gyorsan újraindulhatott, Magyarországot hamar újra tudtuk nyitni. Ez az orosz és a kínai vakcinák hiányában nem tudott volna megtörténni, és sok ezer vagy tízezer magyar ember élete került volna még veszélybe

– tette hozzá. Szijjártó Péter ezután érintette a vízgazdálkodás kérdését is, és figyelmeztetett, hogy sajnos manapság a víz is lehet konfliktusok forrása a világban, miközben az a megoldásoknak is lehetne a forrása.

Magyarország a világ élvonalába tartozik vízipari, vízgazdálkodási megoldások tekintetében. Az elmúlt években egymilliárd eurónyi kötött segélyhitel-programot hajtottunk, illetve hajtunk végre afrikai országokban annak érdekében, hogy olyan vízellátási rendszerekkel rendelkezzenek, amelyek lehetővé teszik az egészséges életet

– tudatta.

A magyar vállalatok vízgazdálkodási technológiái lehetővé tették, hogy a világ számos pontján, alapvetően afrikai országokban az ivóvízellátás biztosított legyen olyan térségekben is, ahol korábban ez nem volt evidencia

– hangsúlyozta. A miniszter emellett több kétoldalú találkozóra is készül, többek között az egyesült arab emírségekbeli, a namíbiai és az új-zélandi kollégájával is egyeztetni fog. Bejelentette, hogy Magyarország és Új-Zéland légiközlekedési egyezményt fog aláírni, az Egyesült Arab Emírségekkel kapcsolatban pedig aláhúzta, hogy az ország a felelősségteljes politikájával nagyon fontos szerepet tölt be a közel-keleti helyzet kezelésében, megelőzve a még súlyosabb válságot.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/KKM)