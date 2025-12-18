Kubatov Gábor: Az MLSZ elnökének klubérdekeltségei példátlanok

Lassan már szokássá válik, hogy a Ferencváros elnöke az év végén összegző interjút ad, nem volt ez másképpen csütörtökön este sem. Kubatov Gábor az M4 Sport műsorában tette meg értékelését.

Kubatov Gábor szerint az MLSZ elnökének magyar klubokban való érdekeltségei sok kérdést vetnek fel

Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Kubatov Gábor nem teljesen elégedett

A Ferencváros elnöke azzal kezdte, hogy nem lehet maradéktalanul elégedett azzal, amit a futballcsapat elért az elmúlt évben, de tudja, hogy az elégedettsége a lehetetlennel érne fel. Elmondta, hogy az Európa-ligában a Fradinak van az egyik legkisebb költségvetése. Bár tudja, hogy nem a pénz focizik, azért ez is számít. Sokkal többet dolgoznak, mint a nyugati riválisok. Mindig van feljebb. Kettős érzések vannak benne, mert hazai szinten olyan csapatoktól kaptak ki (főleg ősszel), amellyel senki sem számolt. Akkor sem, ha a 2025-ös Európa-liga szereplés (az őszi) elképesztően jól sikerült.

Kubatov szerint ugyanakkor a vereségekből lehet a legtöbbet tanulni.

Ugyanakkor ma már eljutottunk oda, hogy a nemzetközi ellenfelek nem feltétlenül örülnek annak, ha a Ferencvárossal sorsolják össze őket.

A győzelmek összekovácsolják a szurkolókat. Ez nagyon fontos társadalmi hatás. Ami a külföldi játékosokat illeti: lehet, hogy sokan vannak, de Mátyás király is zsoldosokkal vette be Bécs várát. Mátyás királyt ennek ellenére hatalmas tisztelet övezi.

Az FTC edzőjével azért is hosszabbítottak, mert Robbie Keane győztes típus. Motivált, kérlelhetelen, őszinte. A Fradinak lépnie kellett, azért is hosszabbítottak, mert nem szerették volna, ha bármely más rivális lecsapna az edzőre. Neki nem pénzkérdés a Fradi edzőjének lenni, hanem a szakmai fejlődését szolgálja.

Két arca volt az őszi Fradinak

Nagy gondnak tartja, hogy a hazai meccseken nem rúgják be a helyzeteket. Törökországban 50 ezer néző előtt jobb játszani, nagyobb a motiváció. Amit az Európa-ligában elértek, az bravúr, de itthon is kellene a hasonló teljesítmény.

A magyar bajnokságban a vereségek azért is jöttek, mert kevesebbet futottak, mint az ellenfél.

Azt is hozzátette, hogy a nemzetközi szereplés után szoktak brutális teljesítményt nyújtani az NB I-ben. Csakhogy most áprilisig terveznek az Európa-ligában.