Kubatov GáborFerencvárosinterjú

Kubatov Gábor: Az MLSZ elnökének klubérdekeltségei példátlanok

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke szerint példátlan, hogy az MLSZ elnökének érdekeltségei legyenek hazai NB I-es és NB II-es csapatokban. Legalábbis szerinte erre Európában nincs hasonló precedens. A Ferencváros elnöke év végi interjújában Tóth Alexről és Varga Barnabásról is beszélt, na meg üdvözölte Dárdai Pál újpesti színrelépését is. Kubatov Gábor szerint jelenleg övék a világ legjobb vízilabda-klubcsapata.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 20:27
Kubatov Gábor a közmédia sportcsatornájának adott interjút Forrás: Facebook / Kubatov Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lassan már szokássá válik, hogy a Ferencváros elnöke az év végén összegző interjút ad, nem volt ez másképpen csütörtökön este sem. Kubatov Gábor az M4 Sport műsorában tette meg értékelését.

Kubatov Gábor
Kubatov Gábor szerint az MLSZ elnökének magyar klubokban való érdekeltségei sok kérdést vetnek fel
Fotó: Vasvári Tamás / MTI 

Kubatov Gábor nem teljesen elégedett

A Ferencváros elnöke azzal kezdte, hogy nem lehet maradéktalanul elégedett azzal, amit a futballcsapat elért az elmúlt évben, de tudja, hogy az elégedettsége a lehetetlennel érne fel. Elmondta, hogy az Európa-ligában a Fradinak van az egyik legkisebb költségvetése. Bár tudja, hogy nem a pénz focizik, azért ez is számít. Sokkal többet dolgoznak, mint a nyugati riválisok. Mindig van feljebb. Kettős érzések vannak benne, mert hazai szinten olyan csapatoktól kaptak ki (főleg ősszel), amellyel senki sem számolt. Akkor sem, ha a 2025-ös Európa-liga szereplés (az őszi) elképesztően jól sikerült.

Kubatov szerint ugyanakkor a vereségekből lehet a legtöbbet tanulni. 

Ugyanakkor ma már eljutottunk oda, hogy a nemzetközi ellenfelek nem feltétlenül örülnek annak, ha a Ferencvárossal sorsolják össze őket.

 A győzelmek összekovácsolják a szurkolókat. Ez nagyon fontos társadalmi hatás. Ami a  külföldi játékosokat illeti: lehet, hogy sokan vannak, de Mátyás király is zsoldosokkal vette be Bécs várát. Mátyás királyt ennek ellenére hatalmas tisztelet övezi.

Az FTC edzőjével azért is hosszabbítottak, mert Robbie Keane győztes típus. Motivált, kérlelhetelen, őszinte. A Fradinak lépnie kellett, azért is hosszabbítottak, mert nem szerették volna, ha bármely más rivális lecsapna az edzőre. Neki nem pénzkérdés a Fradi edzőjének lenni, hanem a szakmai fejlődését szolgálja.

Két arca volt az őszi Fradinak

Nagy gondnak tartja, hogy a hazai meccseken nem rúgják be a helyzeteket. Törökországban 50 ezer néző előtt jobb játszani, nagyobb a motiváció. Amit az Európa-ligában elértek, az bravúr, de itthon is kellene a hasonló teljesítmény. 

A magyar bajnokságban a vereségek azért is jöttek, mert kevesebbet futottak, mint az ellenfél. 

Azt is hozzátette, hogy a nemzetközi szereplés után szoktak brutális teljesítményt nyújtani az NB I-ben. Csakhogy most áprilisig terveznek az Európa-ligában. 

Beszélgetni kellene az MLSZ munkatársaival

Továbbra is bravúrnak tartja, hogy négy éve folyamatosan a nemzetközi kupák csoportkörében szerepelnek. Kitért arra is, hogy még mindig bántja, hogy 2025 nyarán az MLSZ nem kérte ki a véleményüket a fiatalszabállyal, pontosabban ajánlással kapcsolatban. 

Ennek az a következménye, hogy a piacon lévő kevés magyar játékosnak felmegy a fizetése. Ez az egész piacot átalakítja.

A magyar labdarúgás teljesítményéhez a Fradi sokat hozzátesz. De jó lenne, ha a nemzetközi kupameccseken eltöltött idő is beleszámítana az MLSZ által kitalált szabályozásba. Varga Barnabást az ősszel csapágyasra hajtották, ez ennek a szabálynak is a következménye. Jó lett volna az egyeztetés. Egészen elképesztő, hogy a Fradit nem kérdezték meg erről. 

Kubatov Gábor újra nekiment Csányi Sándornak

A Fradi megépítette a Groupama Arénát, ami nyereségesen üzemel. Sosem kérdezték meg őket, mi a nyereségesség titka. Miközben ennél rosszabb feltételekkel működő stadionokat építettek fel. Ebben a kérdésben miért nem kérdezte meg az MLSZ a Fradit? – tette fel a kérdést Kubatov. Az MLSZ szakmai munkájával kapcsolatban is vannak kifogásai. Nemzetközi szinten nincs elismert magyar játékvezető. Ez a szövetség feladata lenne, a nevelés. Kubatov barátai mindig azt mondják, hogy a legjobb magyar bírók jelenleg a VAR-buszokban ülnek. Az előrelépés ebben az ügyben is nagyon fontos lenne. Ehhez párbeszéd kellene. Az, hogy nincsenek jó, nemzetközileg is elismert magyar játékvezetők, az Kubatov szerint súlyos probléma. Egy-egy bíró tönkreteheti a játékot. Ugyanakkor Kubatov elmondta, hogy nyitott lenne egy olyan eszmecserére, ahol az MLSZ és a sportállamtitkárság képviselői leülnek egymással beszélni. Szerinte is szükség lenne erre a találkozóra.

Budapest, 2025. november 5. Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke beszédet mond az OTP tőzsdére lépésének 30. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi rendezvényen a Budapesti Értéktőzsde - MNB Budai Központban 2025. november 5-én. MTI/Kocsis Zoltán
Kubatov Gábor szerint Csányi Sándor MLSZ-elnök klubérdekeltségei példátlanok Európában
Fotó: Kocsis Zoltán / MTI 

A következőkben Kubatov Gábor újra Csányi Sándorral, az MLSZ elnökével foglalkozott. 

Elmondta, hogy az MLSZ elnökének, Csányi Sándornak vannak érdekeltségei az NB I-ben és az NB II-ben. Mármint az ott szereplő egyes kluboknál. Kubatov kifejtette, hogy Csányi Sándor a Mol Igazgatótanácsának alelnöke. Ez a testület döntött az Újpest megvételéről. Kubatov szerint ez nem szerencsés dolog. Kérdéseket vet fel benne, jól van-e ez így? Szerinte Európában példátlan, hogy egy ország futballszövetségének az elnöke egyes klubokban is érdekelt.

A Ferencváros elnöke szerint Csányi újpesti kapcsolódása mellett ott van az NB II-es Vasas is, amelyről szintén azt lehet hallani, hogy Csányi Sándornak ott is vannak érdekeltségei. Visszatérve az Újpestre, Kubatov Gábor üdvözölte Dárdai Pál újpesti érkezését. Szerinte ő az egyik legkarakteresebb magyar edző. Az ő belépése jót tehet a versengésnek. (Bár az interjút még azelőtt vették fel, hogy Újpesten megtörtént volna Dárdai érkezésének hivatalos bejelentése.)

Ha Tóth Alexért jó ajánlat jön, el kell őt engedni

A Ferencváros elnöke szerint Tóth Alex istenadta tehetség, szorgalmas, alázatos, csak a labdarúgásra koncentrál. A Fradi utánpótlása jól működik, ennek köszönhető Tóth Alex feltűnése is. Tóth Alexnek jelenleg nincs konkrét ajánlata, de a világ összes komoly csapata nézi őt. 

Ha a Fradi kap egy komoly ajánlatot, Tóth Alexet el kell engedni. Ha eladják, az a transzfer az egész magyar labdarúgást emeli magasabb polcra. 

Kubatov elmondta, Varga Barnabás helyére is keresnek embert. Varga 31 éves. Csak néhány éve van hátra a profi futballban. Őt is nézi számtalan nagy csapat. Másfél éves szerződése van még, de ha jó ajánlat jön érte, el kell őt is engedni. Nem lehet valakit csak azért ideláncolni, mert még másfél éves szerződése van. Ezt nem lehet senkivel sem megtenni. Van egy megállapodásuk: ha a télen jó ajánlat jön Vargáért, el fogják őt engedni.

A Fradié a világ legerősebb vízilabda-klubcsapata

A többi szakosztályról szólva elmondta: jó lenne, ha a klub női kézilabdacsapata bejutna a Bajnokok Ligája Final Fourba. A férfi vízilabdázókat a világ jelenlegi legjobb klubcsapataként jellemezte. 

A férfi kézilabdázóktól is várja az előrelépést, a felzárkózást a Szeged és a Veszprém mellé. 

A jégkorong pedig úgy arat bravúrgyőzelmeket, hogy nincs saját csarnoka. Mindezt az osztrák bázisú nemzetközi ligában. Ezzel a Fradi kilépett az osztrák és az olasz piacra, ez fontos kérdés volt üzletileg.

Mi lesz 2026-ban?

Ami 2026-ot illeti: Kubatov Gábor azt mondta, hogy amikor balliberális kormányok voltak idehaza, a Fradi mindig rosszul járt. A jelenlegi kormánypárt politikai ellenfelei arra törekednek, hogy mindent megváltoztassanak, egy korábbi számítás alapján a jelenlegi ellenzék új adótervei több mint 3 milliárd forintot vennének el a Fraditól. Ezt pedig Kubatov Gábor nem szeretné átélni.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Siklósi Péter
idezojelekeurópai unió

Hajlandó-e Európa a békére?

Siklósi Péter avatarja

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.