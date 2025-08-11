idezojelek
Rogyadozóban a lengyel baloldal

Minden második lengyel választó Donald Tusk miniszterelnök azonnali lemondását követeli.

Sümeghi Lóránt
Amikor a júniusi lengyel elnökválasztás második fordulójában sorsdöntő győzelmet aratott a jobboldal jelöltje, Karol Nawrocki, a helyi sajtó mellett értelemszerűen az európai is nagy terjedelemben foglalkozott Lengyelország belpolitikájának, illetve uniós kapcsolatának jövőjével. A már akkor hangzatosnak bélyegzett konzervatív hangvételű beszámolók most, hogy Nawrocki néhány nappal ezelőtt le is tette hivatali esküjét, ismét nagy port vertek fel Lengyelország-szerte.

Ennek az oka elsősorban az, hogy számos írásból kiderül, dacára a baloldali kormánykoalíciót vezető miniszterelnök, Donald Tusk elnökválasztási eredményeket bagatellizáló megnyilvánulásainak, Nawrocki győzelmének hatása közel sem értelmezhető pusztán egy, a baloldal által elszenvedett szimbolikus vereségként. Ugyanis a lengyel jobboldal idei győzelmét nem a két évvel ezelőtti, baloldali kormánykoalíció országgyűlési választásokon aratott győzelmének tudatában kell értelmezni. Hiszen Nawrocki pozíciószerzése nem egy alapvetően stabil baloldali kormánnyal szembeni választói proteszt kicsúcsosodása volt, hanem éppen ellenkezőleg. 

A jobboldal győzelme nem volt más, mint a 2023-as választások óta, számszerűleg is egyben maradt konzervatív tábor újjáéledésének a jele, amely a 2027-ben esedékes parlamenti választásokon magabiztos győzelemre készül.

Hogy e megállapítás valójában mennyire pontos képet fest a lengyel baloldal rogyadozóban lévő állapotáról – amellyel összefüggésben Tuskék a válságkommunikáción kívül egyelőre nem tudnak mást érdemben felmutatni –, azt több, az elmúlt hetekben történt közéleti fejlemény is jól érzékelteti.
Első ízben érdemes leszögezni, hogy bár kommunikációs értelemben előremutató ötletnek tűnhetett Tuskék részéről az, hogy az elnökválasztási vereségüket követő hetekben azonnal bizalmi szavazást kértek maguk ellen, az utólagos felhatalmazásból fakadó megkönnyebbülés mégsem generált akkora politikai felhajtóerőt, mint amire a kormány számított.

Ezt támasztja alá ugyanis az a nagy horderejű, belső politikai átalakítási kísérlet is, amely a bizalmi szavazást követő néhány héten belül vált nyilvánossá. Ennek keretében Tusk nemcsak drasztikus strukturális, hanem radikális személyi változásokat is végrehajtott, ennek folyományaként minisztériumok szűntek meg, illetve az eddig 26 tagú kabinetet 21 tagúra karcsúsította. A távozók névsorában olyan nevek szerepeltek, mint Adam Bodnar igazságügyi miniszter és főügyész is, aki a politikai alapon való tisztogatási folyamatok felügyeletéről gondoskodott; de áthelyezték Tomasz Siemoniak eddigi belügyminisztert is, akinek a neve összeforrt a jobboldali ellenzéki tüntetéseken biztosító rendfenntartó erők sokszor túlzottan határozott fellépésével.

Ám a kormánykoalíció válságtüneteit nem kizárólag a hirtelenszerű és nagyarányú belső átalakítási kísérlet fedte fel, hanem az az országszerte kibontakozott tüntetési hullám is, amely az elnökválasztási eredményekre apellálva a felhatalmazás nélküli, brüsszeli bábkormány lemondását követelte.

 A jobboldal júniusi győzelme óta ez volt az első olyan tömegmegmozdulás, amelyen a tüntetők célzottan a baloldali kormány bevándorláspárti migrációs politikáját, valamint Tuskék brüsszeli diktátumokkal kapcsolatban mutatott szolgalelkűségét kritizálták. Mint azt a megmozdulás egyik szervezője, Krzysztof Bosak alsóházi alelnök a demonstráción elmondta, „elég volt az EU által erőltetett, Donald Tusk kormánya által támogatott tömeges bevándorlási politikából. Nem hagyjuk, hogy megismétlődjön az, ami a Nyugat-Európában történik: a bűnözés, káosz és a nemzeti identitás elvesztése.”

A közelmúlt eseményeinek fényében, amelyek egytől egyig arról árulkodnak, hogy a belső széthúzásoktól sem mentes baloldali kormánykoalíció környékén kármentés zajlik, talán nem is olyan meglepő, hogy Donald Tusk továbbra is foggal-körömmel igyekszik hatalomban maradni. 

Ezt támasztják alá a kormányfő azon nyugtalanító szavai is, amelyeket Nawrocki államfői beiktatását követően artikulált, miután az újdonsült elnök a jogállamiság helyreállításának fontosságára hívta fel a figyelmet. 

Mint azt Tusk erre reagálva elmondta, „nagyon érezhető az a gőgös és konfrontatív kedv azon hatáskörök birtoklására, amelyekkel a lengyel politikai rendszerben a miniszterelnök és a kormány rendelkezik […] ha szükség lesz rá, keményen állunk ki az alkotmány védelmében.”

Hogy a lengyel alkotmány védelmének ügyében vajon milyen mandátuma van annak a Tusk-kormánynak, amely a jogállamiság és a demokrácia lábbal tiprása miatt híresült el Európa-szerte, s amely olyan bosszú alapú politikai üldöztetéseket rendezett, hogy egyes jobboldali volt kormánytagoknak menedékjogot kellett kérni néhány környező országban – köztük hazánkban is –, jó kérdés. Ha annak a nemrégiben készült közvélemény-kutatásnak az adataiból indulunk ki, amelyek tanúsága szerint minden második lengyel választó Donald Tusk miniszterelnök azonnali lemondását követeli, akkor mindenféle túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy bizony semmi. 

A szerző a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető elemzője

 

