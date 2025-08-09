Karol Nawrocki nemzetközi koalíciót hozna létre a Mercosur-megállapodás ellen

Az ellenzéki jelöltként megválasztott, az elnöki hivatalba szerdán beiktatott Karol Nawrocki országjáró körutat tesz, az utóbbi három napon vidéki gyűléseken vett részt, amelyeken eddig összesen három, a választási kampánya során ígért törvénytervezetet írt alá.

Fotó: AFP

Az északnyugat-lengyelországi Krapiel községben a helyi gazdákkal szombaton rendezett találkozón Karol Nawrocki elmondta: az éppen aláírt tervezet egyik eleme a lengyel agrárpolitikai rendszer fejlesztését szabályozó törvény preambulumának módosítása.

Ennek értelmében a kormány köteles lenne megvédeni Lengyelországot az EU–Mercosur-megállapodás következményeitől, valamint az ukrajnai mezőgazdasági termékek beáramlásától.

A preambulumba foglalt rendelkezés „lehetőséget ad a politikai osztálynak arra, hogy kiálljanak a lengyel gazdákért” – jelentette ki Nawrocki.

Polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole! - Prezydent RP @NawrockiKn. pic.twitter.com/orkVyfPdu2 — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) August 9, 2025

Úgy vélte:

a megoldás tetszeni fog a gazdáknak egész Európában, hiszen a mezőgazdasági termelők más európai országokban is nagyon aggódnak az EU–Mercosur megállapodás aláírása miatt.

Reményét fejezte ki, hogy az uniós partnerek ugyanezt az utat fogják követni, és koalíciót hoznak létre a Mercosur-megállapodás ellen. Az ügyben Nawrocki következetes kiállást ígért a nemzetközi porondon.