Brüsszel továbbra sem adja fel

Brüsszel továbbra is erőlteti Ukrajna csatlakozását

Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Ursula Von der Leyen továbbra sem rejti véka alá, hogy kinek a pártján is áll igazából. Az Európai Bizottság elnöke nemrég egy bejegyzést tett közzé, amelyben hangsúlyozta, hogy az Európai Unió álláspontja továbbra is egyértelmű: a végsőkig támogatják Ukrajnát. Emellett azonban a bejegyzésben akadnak más érdekességek is.

A bizottság elnöke ugyanis kiemelte, hogy megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A megbeszélés témája a bejegyzés tanúsága szerint éppen az európai uniós csatlakozás volt.

Von der Leyen a posztjában azt írta:

Megbeszéléseket folytattunk a béketárgyalásokról és a következő lépésekről Ukrajna európai uniós csatlakozása kapcsán.

A bizottság elnöke emellett azt is elárulta, hogy az ország újjáépítéséről is egyeztetett az ukrán elnökkel.

I have spoken with @ZelenskyyUa on the developments of the last days.



We discussed the next steps on the way towards a negotiated peace agreement and Ukraine’s future membership in the European Union as well as its reconstruction.



Europe’s position is clear. We fully support… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 7, 2025

Eközben azonban Zelenszkij sem volt tétlen, aki szintén a csatlakozásról egyeztetett nemrég Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel.

I spoke with Prime Minister of Poland @DonaldTusk. We discussed many issues: our work for peace, joint defense production, support of Ukrainians, and the negotiation process on Ukraine’s EU membership.



I informed about my conversations with President Trump and European… pic.twitter.com/DorcULzbhR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 8, 2025

Az ukrán elnök posztjából azonban más is kiderül. Eszerint ugyanis egyszerre indítanák el a tervek szerint Moldova és Ukrajna csatlakozási tárgyalásait. Ez azonban a szakavatottak körében ismerősen hangozhat. Mint arról lapunk is beszámolt, egy kiszivárgott tervezet szerint éppen ilyen formában akarnák hazánkat megkerülni az ukrán csatlakozás kapcsán.

Brüsszel megkerülné Magyarországot

Az tehát jól látszik, hogy Ursula von der Leyen továbbra is Ukrajna érdekeit képviseli, azonban az is világos, hogy ez hazánk vétója mellett nem lehetséges. Nemrég azonban már arról írtak a nemzetközi lapok, hogy erre az esetre is készült egy tervvel a globalista elit.

A mechanizmus lényege az, hogy párhuzamos tárgyalásokat folytatnak, ahol 26 EU-tagállam tárgyal Ukrajnával, míg Moldova hivatalos elismerést kap. Amikor Moldova megnyitja a tárgyalási klasztereket, a 26 állam nyilatkozatokat adott volna ki, megerősítve, hogy Ukrajna is elvégezte ugyanazt a munkát, és csak Magyarország vétója akadályozza a jogi előrelépést.

Ezzel az egyébként szakértők szerint is problémás jogi lépéssel ugyan még nem nyerne Brüsszel, azonban hazánknak a bírósághoz kéne fordulnia, addigra pedig Ukrajna akár már az Európai Unió tagja is lehetne.

Háború és EU-tagság bármi áron

Eközben pedig a bizottság továbbra is szórja a pénzt az ukránoknak. A dolog mostanra olyan abszurd szintre jutott, hogy például az „Ukraine2EU” projekt keretében az ukrán tisztviselők szimulált megbeszéléseken vesznek részt, amelyeken uniós és ukrán szakértők segítik őket. A programot több tagállam közösen finanszírozza, és célja, hogy Ukrajna felkészülten vághasson bele a brüsszeli tárgyalásokba.

A gyakorlatban azonban ez azt jelenti, hogy az ukránokat az EU pénzén tanítjuk az EU-val tárgyalni.

Az erre a célra érkező összegek azonban még csak aprópénzt tesznek ki. Brüsszel ugyanis elkötelezett, hogy komoly összegeket mozgósítson a háborús célokra is. Ehhez pedig ha kell, el is adósítják majd a tagországokat. Mint ismeretes, Ursula von der Leyen nemrég Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalásokat, ezek azonban tragikus eredménnyel zárultak Európa számára. A bizottság vezetőjével ugyanis Trump felmosta a padlót a vámok tekintetében, ráadásul az Európai Unió hivatalosan is átvette az ukrajnai háború finanszírozását Amerikától.

Ezt Brüsszel súlyos pénzekből, Amerikától vásárolt fegyverekkel fogja tenni.

Az pedig egyelőre nem világos, honnan lesz hozzá elég pénz.