Össztűz zúdul Salvinire

Salvini fenyegetéseket kap

A kormányfő-helyettes a közelmúltban több megmozduláson is támadások célkeresztjébe került. Nemcsak gyűlölködő és rágalmazó szlogenek hangzottak el a felvonulásokon, hanem olyan megfélemlítő transparens is volt, melyen a Liga főtitkárának halálát kívánták.

A tüntetések szervezői nyomdafestéket nem tűrő, agresszív kommenteket tettek közzé a világhálón.

Matteo Salvini a Corriere delle Sera napilapnak válaszolva kommentálta a személyét és politikai tevékenységét ért támadásokat. Kijelentette:

2018-ban azt állították, hogy nem tudja megállítani az illegális bevándorlást, hiszen soha senkinek sem sikerült korábban. Mégis megtette. Mindeddig azt mondták, hogy nem tudja elkezdeni a híd építését. De megtette.

A közlekedési és infrastrukturális miniszter az interjúban büszkén jelentette be, hogy politikai karrierjének egyik legnagyobb sikere a messinai-szoros hidjának jóváhagyása. Hozzáfűzte, a híd létrehozása nemcsak Olaszország számára fontos, de felekeltette a nemzetközi érdeklődést is, mivel egyedülálló projektről van szó, 23 milliárd eurós GDP-t fog generálni, beruházásokat, munkahelyeket. Salvini azt is hangsúlyozta jelentős megtakarítás lesz a helyiek és a turisták számára is. Jelenleg 40 euróba kerül az a komppal való átkelés a szoroson, a híd ennek a negyedébe fog kerülni – zárja beszámolóját az Origo.

Borítókép: Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes (Fotó: Anadolu via AFP)