Matteo Salvini

Össztűz zúdul Salvinire

A Szicíliát a félszigettel összekötő híd megépítése és az infrastuktúráért felelős miniszter ellen tüntettek Messinában. A híd ellenzői szerint csak kizsákmányolnák Szicíliát, a kormány azonban úgy véli, hogy a sziget gazdasági felzárkóztatását szeretné elérni. A baloldali szervezetek és az Izrael-ellenes tüntetők Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettest támadják.

Munkatársunktól
2025. 08. 10. 22:10
Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes Fotó: Anadolu via AFP
Alig hagyta jóvá az olasz kormány a Szicíliába vezető híd megépítését, azonnal tiltakozásba kezdtek a baloldali mozgalmak, sőt még a Palesztina szabadságát követelők is csatlakoztak a tüntetéshez – számol be róla az Origo. Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes támadások kereszttüzébe került. 

Matteo Salvinit támadják a tüntetők
Matteo Salvinit támadják a tüntetők (Fotó: Anadolu via AFP)

Az olasz kormány szerdán jelentette be, hogy szabad utat kapott a Szicíliát a félszigettel összekötő 3,7 km hosszú híd megépítése.

Az építményt egyébként a 60-as évektől kezdve tervezték, de a korábbi kormányok nem tudtak megfelelő forrásokat elkülöníteni megvalósítására. Matteo Salvini infrastruktúráért felelős miniszter a héten bejelentette, hogy a munkálatok már szeptemberben vagy októberben elkezdődhetnek és várhatóan 2032-re fejezik be a hidat. Messia kikötőjében szombat délután több ezer baloldali tüntető gyűlt össze, akik nemcsak a híd megépítését támadták hanem Matteo Salvini minisztert is. A demonstrálók ígéretet tettek arra, hogy minden eszközt megragadnak, hogy szabotálják a híd megépítését. Palesztin párti tüntetők is csatlakoztak a megmozdulásához. Népirtó cinkosnak nevezték Salvinit és mindenféle rágalmakkal illették. Közel 80 szervezet vonult az utcára nagyrészük szélsőbaloldali egyesület. Egyes transzparensen a miniszter távozását követelték. A tiltakozók szerint Szicíliának nem hídra van szüksége, a miniszter kigúnyolja és kifosztja a helyieket. A kormány azonban úgy véli a híd megépítése jelentheti e megoldást Szicília gazdasági felzárkózásához.

A baloldalnak nehezére esik megemészteni, hogy az évtizedek óta tervezett híd megépítésére Matteo Salivni infrastruktúráért felelős miniszter idejében kerül sor

– kommentálták az jobboldali lapok az eseményeket.

Salvini fenyegetéseket kap

A kormányfő-helyettes a közelmúltban több megmozduláson is támadások célkeresztjébe került. Nemcsak gyűlölködő és rágalmazó szlogenek hangzottak el a felvonulásokon, hanem olyan megfélemlítő transparens is volt, melyen a Liga főtitkárának halálát kívánták.

A tüntetések szervezői nyomdafestéket nem tűrő, agresszív kommenteket tettek közzé a világhálón.

Matteo Salvini a Corriere delle Sera napilapnak válaszolva kommentálta a személyét és politikai tevékenységét ért támadásokat. Kijelentette:

2018-ban azt állították, hogy nem tudja megállítani az illegális bevándorlást, hiszen soha senkinek sem sikerült korábban. Mégis megtette.  Mindeddig azt mondták, hogy nem tudja elkezdeni a híd építését. De megtette.

A közlekedési és infrastrukturális miniszter az interjúban büszkén jelentette be, hogy politikai karrierjének egyik legnagyobb sikere a messinai-szoros hidjának jóváhagyása. Hozzáfűzte, a híd létrehozása nemcsak Olaszország számára fontos, de felekeltette a nemzetközi érdeklődést is, mivel egyedülálló projektről van szó, 23 milliárd eurós GDP-t fog generálni, beruházásokat, munkahelyeket. Salvini azt is hangsúlyozta jelentős megtakarítás lesz a helyiek és a turisták számára is. Jelenleg 40 euróba kerül az a komppal való átkelés a szoroson, a híd ennek a negyedébe fog kerülni – zárja beszámolóját az Origo.

Borítókép: Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes (Fotó: Anadolu via AFP)

Google News
