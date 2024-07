Az öt legjobb Donald Sutherland-film – A testrablók támadása + videó

A Donald Sutherland filmjeit bemutató sorozatunkban az ötödik helyezett a világhírű háborús mozi, A piszkos tizenkettő lett, a negyedik pozíciót egy kevésbé ismert és kicsit talán alulértékelt neo-noir krimi, a Klute szerezte meg, a harmadik helyre pedig egy megindító dráma, az Átlagemberek (Ordinary People) futott be. ezen a héten már az ezüstérmes mozival érkezünk, ami ezúttal egy szenzációs sci-fi-horror a Testrablók támadása (Invasion of the Body Snatchers).

2.A testrablók támadása (1978)

A filmet Philip Kaufman rendezte, aki többek közt az Indiana Jones filmek forgatókönyveit jegyzi, de voltak olyan rendezői munkái is, amelyek sikert hoztak a számára. A Milan Kundera azonos című regénye alapján készült 1988-as A lét elviselhetetlen könnyűsége című filmjével BAFTA-díjat nyert. A testrablók támadása című mozi forgatókönyvét W. D. Richter írta, Jack Finney 1955-ös The Body Snatchers című regénye alapján.

Számos megfilmesítést megért a regény. Az 1956-os eredeti és a 1978-as változat után több más adaptáció is készült, beleértve az 1993-as "Body Snatchers" és a 2007-es "The Invasion" című filmeket. Ezek közül egyik sem érte el a '78-as verzió kritikai vagy pénzügyi sikerét. Kaufman filmje Don Siegel 1956-os változatának közvetlen remake-je, de modernizált kontextusba helyezi a történetet. A mozi pozitív kritikai fogadtatásban részesült. A film atmoszférája, feszültségkeltése és a paranoia érzése jól sikerült. A kritikusok különösen dicsérték a színészi alakításokat és a film rendezését. A film ma már klasszikusnak számít a sci-fi horror műfajban. A mozi a Rotten Tomatoes oldalon 93%-os értékelést kapott, míg a Metacritic oldalon 75/100 pontot.