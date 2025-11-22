Így ordítják le a japánok a magyarok fejét

A japán Coldrain 2007-ben alakult Nagojában. Az öttagú csapat indulása óta változatlan felállásban adott ki eddig hét stúdióalbumot, mindegyiket angol nyelven. Dalaikban a dallamos ének és a karcos üvöltések váltakoznak sodró rock és post-hardcore hangzásokra ültetve.

A szintén japán Noisemaker is csatlakozik a Coldrain turnéjához. Forrás: Concerto Music

Többek között a Bullet For My Valentine és a Papa Roach oldalán turnézva szereztek maguknak ismertséget a világon, amit tovább erősít, hogy az új nagylemez és a tavaszi Incomplete című dal már a Century Media Records gondozásában készült. Azóta pedig megérkezett a Chasing Shadows is:

Az énekes Masato az alábbiakat mesélte az új dalról:

Azok az emberek inspirálták a nótát, akik megkérdőjelezik a rájuk szorított szabályokat és értékrendet, és megpróbálják maguk megtalálni az igazságot. Azt akartam kifejezni, hogy szerintem mennyire fontos igazán felfedezni és megérteni egymást ahelyett, hogy könnyedén belesodródunk egy ingerült szituációba, konfliktusba. Még ha a világ látszólag egyre inkább bezárkózik is, a bennünk égő tüzet nem lehet kioltani. Ez egy üzenet: akkor is tegyünk egy-egy kis lépést, ha elveszettnek érezzük magunkat.

A srácok Európa nagyvárosaiba egy eseménydús németországi fesztiválnyár után térnek vissza a napokban induló turnéval. Előttük fellép a feltörekvő francia zenekar, a Revnoir. Ez a side-projectként indult csapat csak 2023 óta létezik, de máris nagy feltűnést keltett, hiszen a tapasztalt zenészek kiváló érzékkel keverik a rock, metál, dark-electro és a metalcore elemeit. Videóik képi világa sok esetben nyers, katartikus élményt közvetít elénk, olyan hangzással, amely a történetek pszichológiai feszültségét is tükrözi. Egy éve már láthattuk őket élőben is, a Future Palace és az Our Promise vendégeként.

A december 6-án Budapestre érkező turné harmadik fellépője szintén egy különleges japán formáció lesz: a nu metalt játszó Noisemaker 2009 óta működik és Szapporóból indult. Legutóbbi nagylemezük a 2022-es AXIS, de ahogy számos japán kortársuk, ők is nagy számban adnak ki önálló dalokat, amelyek közül a Supernatural a legutóbbi; ebben pont Masatóval, a Coldrain frontemberével énekeltek közösen: