metalcoreBarba Negrakoncert

Így ordítják le a japánok a magyarok fejét

A japán underground és könnyűzene számos képviselője járt már Európában. Ezalól nem kivétel a 2007-ben post-hardcore csapat, a Coldrain sem, Magyarországra viszont most először érkeznek: december 6-án a Barba Negrában lépnek fel a szintén japán Noisemaker és a francia Revnoir után.

Munkatársunktól
Forrás: Concerto Music2025. 11. 22. 18:52
Fotó: Maciej Kucia
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A japán Coldrain 2007-ben alakult Nagojában. Az öttagú csapat indulása óta változatlan felállásban adott ki eddig hét stúdióalbumot, mindegyiket angol nyelven. Dalaikban a dallamos ének és a karcos üvöltések váltakoznak sodró rock és post-hardcore hangzásokra ültetve.

japán
A szintén japán Noisemaker is csatlakozik a Coldrain turnéjához. Forrás: Concerto Music

Többek között a Bullet For My Valentine és a Papa Roach oldalán turnézva szereztek maguknak ismertséget a világon, amit tovább erősít, hogy az új nagylemez és a tavaszi Incomplete című dal már a Century Media Records gondozásában készült. Azóta pedig megérkezett a Chasing Shadows is:

Az énekes Masato az alábbiakat mesélte az új dalról:

Azok az emberek inspirálták a nótát, akik megkérdőjelezik a rájuk szorított szabályokat és értékrendet, és megpróbálják maguk megtalálni az igazságot. Azt akartam kifejezni, hogy szerintem mennyire fontos igazán felfedezni és megérteni egymást ahelyett, hogy könnyedén belesodródunk egy ingerült szituációba, konfliktusba. Még ha a világ látszólag egyre inkább bezárkózik is, a bennünk égő tüzet nem lehet kioltani. Ez egy üzenet: akkor is tegyünk egy-egy kis lépést, ha elveszettnek érezzük magunkat.

A srácok Európa nagyvárosaiba egy eseménydús németországi fesztiválnyár után térnek vissza a napokban induló turnéval. Előttük fellép a feltörekvő francia zenekar, a Revnoir. Ez a side-projectként indult csapat csak 2023 óta létezik, de máris nagy feltűnést keltett, hiszen a tapasztalt zenészek kiváló érzékkel keverik a rock, metál, dark-electro és a metalcore elemeit. Videóik képi világa sok esetben nyers, katartikus élményt közvetít elénk, olyan hangzással, amely a történetek pszichológiai feszültségét is tükrözi. Egy éve már láthattuk őket élőben is, a Future Palace és az Our Promise vendégeként.

A december 6-án Budapestre érkező turné harmadik fellépője szintén egy különleges japán formáció lesz: a nu metalt játszó Noisemaker 2009 óta működik és Szapporóból indult. Legutóbbi nagylemezük a 2022-es AXIS, de ahogy számos japán kortársuk, ők is nagy számban adnak ki önálló dalokat, amelyek közül a Supernatural a legutóbbi; ebben pont Masatóval, a Coldrain frontemberével énekeltek közösen:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.