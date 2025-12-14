Boros Imre: Ukrajna egy nemzetközi projekt + videó

„A mi patrióta kormányzatunk azt mondja, hogy megkerested a jövedelmet, mi pedig, amit lehet, nálad hagyunk. Majd te el tudod dönteni, hogy mire költöd, nem adóztatunk agyon se céget, se családokat. A baloldalinak mondott, de globalista kormányok pedig azt mondják: elszedünk tőled, amit lehet. Aztán mint a kutyaidomárok a kolbásszal, tartogatjuk fel a kolbászt, és aki szépen ugrál nekünk, annak adunk egy darabot” – mondta el a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastműsorában Boros Imre közgazdász, az első Orbán-kormány minisztere, a Szabad Magyarok a Megszorítások Ellen Munkacsoport tagja annak kapcsán, hogy kiszivárgott a Tisza megszorítócsomagja.

Magyar Péterék megszorításai négyszeresen, egymást erősítve sújtanák a magyar családokat, vállalkozásokat – hangsúlyozta Cseh Tamás Zoltán, az Alapjogokért Központ energiapolitikai tanácsadója. A személyi jövedelemadó emelése után a fizetése egy részét már meg sem kapná az ember. Ezt a meg nem kapott részt növelné a kedvezmények megszüntetése. Ugyanakkor a kiadások is nőnének, mert a rezsicsökkentés eltörlése és az orosz olaj és gáz teljes kivezetése miatt nőnének az energia- és üzemanyagköltségek, és megugrana az infláció. Ugyancsak az árakat emelné meg az áfa megemelése. Ennek a kumulált hatása több százezer forint lehet akár havonta is – hangsúlyozta Cseh Tamás Zoltán.

Pillanatnyilag van egy nagy nemzetközi projekt, úgy hívják, hogy Ukrajna – mondta el Boros Imre arra a kérdésre, hogy hova akarják tenni a Tisza megszorítócsomagjával beszedett hatalmas összeget. A szőke hölgy – utalt Ursula von der Leyenre, az Európai Bizottság vezetőjére – másba se öltözik, mint kék-sárgába, az ukrán nemzeti színekbe. Oda kell nyomni a pénzt, mert sajnos az sokba kerül. Évente az Európai Uniótól elvárnának olyan 120-160 milliárd eurót – fejtette ki a volt miniszter.

A Tisza-csomagnak még a neve is árulkodó – mutatott rá Cseh Tamás Zoltán. A globalistáknak van egy alapdokumentumuk, Brüsszeli konvergenciaprogramnak hívják. És konvergenciaprogramnak hívják Magyar Péterék megszorítócsomagját is. Nem azt nézik, hogy a szuverén magyar nemzeti gazdaságot, a vállalkozásokat, a családokat hogyan lehet erősíteni, segíteni. Hanem megkapták a programot Brüsszelből, és ezt akarják végrehajtani – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ energiapolitikai tanácsadója.