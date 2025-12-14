autós hírKiaszabadidő-autóSUV

Könnyen lehet, hogy hamarosan ez az új SUV lesz a legnépszerűbb Kia Európában

A Seltos új nemzedékét már nálunk is forgalmazza majd a koreai autógyártó.

Gulyás Péter
2025. 12. 14. 15:57
Forrás: Kia
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Kia bemutatta a második generációs Seltost, amelyet elődjével ellentétben Európában is árulni fog. A Sportage-nál kisebb, a Nirónál pedig kissé nagyobb, 4,43 méter hosszú szabadidő-autó a szintén új Volkswagen T-Roc fő riválisa lesz az európai piacokon.

Kia Seltos
Fotó: Kia

A Seltos esetében a „Lifestyle” pozicionálás azt jelenti, hogy 

a Niróénál markánsabb, robusztusabb, SUV-osabb a dizájn,

a kocsit élénk színekben, többek között Jéghegy Zöldben és Magma Vörösben is meg lehet rendelni, és a Niróval ellentétben könnyű terepjárásra is alkalmas. Opcionálisan négykerék-meghajtással is rendelhető, amelyhez többlengőkaros hátsó felfüggesztés és számos terepjáró üzemmód tartozik.

Kia Seltos
Fotó: Kia

Ugyanazon a K3 platformon alapul a Seltos, mint a Niro és a Kona. A globális motorválasztékban egy 149 lóerős, kétliteres szívómotor és egy 1,6 literes turbómotor szerepel – ez utóbbi 180, illetve 195 lóerővel is kapható, az erősebbet kizárólag nyolcfokozatú hagyományos automata sebességváltóval párosítják. A gyengébb verziót kézi váltóval vagy hétfokozatú duplakuplungos automatával lehet választani. 

Még 2026-ban a Seltos öntöltő hibrid változata is megjelenik.

Várhatóan ugyanazt a hajtásláncot fogja használni, mint a hibrid Niro, amely az 1,6 literes motorhoz egy elektromos motort is hozzáad, így a kombinált rendszerteljesítménye 140 lóerőre jön ki. A gyártó még nem erősítette meg, hogy melyik hajtáslánc-változatok lesznek elérhetők Európában, de a szigorú kibocsátási szabályok miatt a kétliteres szívómotor valószínűleg nem fog megjelenni itt.

Kia Seltos
Fotó: Kia

Alapfelszereltségként 12,3 colos infotainment képernyőt, napfénytetőt, második sorban dönthető ülést és head-up kijelzőt ad a Seltos, mivel az európai piacokon más régiókhoz képest nagyobb az igény a prémium felszereltségre. A csomagtér térfogata 536 liter, ami ebben a kategóriában jónak számít.

Kia Seltos
Fotó: Kia

A 2019-ben piacra dobott első generációs Seltos a Kia egyik legkelendőbb modellje világszerte, különösen Mexikóban és Indiában – utóbbiban gyártják is. Ez a szabadidő-autó 

a márka globális bestsellere, amelyből csak 2025-ben több mint félmillió darabot adtak el.

 Észak-Amerikában, Ausztráliában és Dél-Afrikában is értékesítették, de Európában soha nem került forgalomba, mivel nem felelt meg az EU szigorú biztonsági és kibocsátási előírásainak. Az új Seltosból a Kia évente körülbelül 60 ezer darab eladását tűzte ki célul Európában, ami a 40 százaléka a Sportage iránti keresletnek.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekpuzsér róbert

Puzsér Róbert okozhatja Magyar Péter vesztét, egy mondattal a földbe döngölte

Felhévizy Félix avatarja

Váratlan helyzet állt elő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu