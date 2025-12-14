Könnyen lehet, hogy hamarosan ez az új SUV lesz a legnépszerűbb Kia Európában

A Kia bemutatta a második generációs Seltost, amelyet elődjével ellentétben Európában is árulni fog. A Sportage-nál kisebb, a Nirónál pedig kissé nagyobb, 4,43 méter hosszú szabadidő-autó a szintén új Volkswagen T-Roc fő riválisa lesz az európai piacokon.

Fotó: Kia

A Seltos esetében a „Lifestyle” pozicionálás azt jelenti, hogy

a Niróénál markánsabb, robusztusabb, SUV-osabb a dizájn,

a kocsit élénk színekben, többek között Jéghegy Zöldben és Magma Vörösben is meg lehet rendelni, és a Niróval ellentétben könnyű terepjárásra is alkalmas. Opcionálisan négykerék-meghajtással is rendelhető, amelyhez többlengőkaros hátsó felfüggesztés és számos terepjáró üzemmód tartozik.

Fotó: Kia

Ugyanazon a K3 platformon alapul a Seltos, mint a Niro és a Kona. A globális motorválasztékban egy 149 lóerős, kétliteres szívómotor és egy 1,6 literes turbómotor szerepel – ez utóbbi 180, illetve 195 lóerővel is kapható, az erősebbet kizárólag nyolcfokozatú hagyományos automata sebességváltóval párosítják. A gyengébb verziót kézi váltóval vagy hétfokozatú duplakuplungos automatával lehet választani.

Még 2026-ban a Seltos öntöltő hibrid változata is megjelenik.

Várhatóan ugyanazt a hajtásláncot fogja használni, mint a hibrid Niro, amely az 1,6 literes motorhoz egy elektromos motort is hozzáad, így a kombinált rendszerteljesítménye 140 lóerőre jön ki. A gyártó még nem erősítette meg, hogy melyik hajtáslánc-változatok lesznek elérhetők Európában, de a szigorú kibocsátási szabályok miatt a kétliteres szívómotor valószínűleg nem fog megjelenni itt.

Fotó: Kia

Alapfelszereltségként 12,3 colos infotainment képernyőt, napfénytetőt, második sorban dönthető ülést és head-up kijelzőt ad a Seltos, mivel az európai piacokon más régiókhoz képest nagyobb az igény a prémium felszereltségre. A csomagtér térfogata 536 liter, ami ebben a kategóriában jónak számít.

Fotó: Kia

A 2019-ben piacra dobott első generációs Seltos a Kia egyik legkelendőbb modellje világszerte, különösen Mexikóban és Indiában – utóbbiban gyártják is. Ez a szabadidő-autó

a márka globális bestsellere, amelyből csak 2025-ben több mint félmillió darabot adtak el.

Észak-Amerikában, Ausztráliában és Dél-Afrikában is értékesítették, de Európában soha nem került forgalomba, mivel nem felelt meg az EU szigorú biztonsági és kibocsátási előírásainak. Az új Seltosból a Kia évente körülbelül 60 ezer darab eladását tűzte ki célul Európában, ami a 40 százaléka a Sportage iránti keresletnek.