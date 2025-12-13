Meghozta a döntést az EU a benzines és dízelautók 2035 utáni értékesíthetőségéről

Győzött a józan ész, elvetették az Európai Unióban az új, belső égésű motorok, az azzal működő autók értékesítésének teljes betiltására irányuló terveket – írta meg a Világgazdaság. Ehelyett rugalmasabb szabályok lépnek életbe az autók szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése érdekében, vagyis az európai autógyártók elérték azt, amiért régóta lobbiznak. A hírt Manfred Weber, az Európai Parlament legnagyobb pártjának, az Európai Néppártnak (EPP) az elnöke tudatta a német Bild című bulvárlappal.

„A 2035-től kezdődő új regisztrációk esetében az autógyártók flottacéljaira vonatkozóan a szén-dioxid-kibocsátás 90 százalékos csökkentése lesz kötelező, a 100 százalék helyett. 2040-től kezdődően sem lesz 100 százalékos célkitűzés. Ez azt jelenti, hogy a belső égésű motorok technológiai tilalma nem kerül napirendre. Ezért az összes jelenleg Németországban gyártott motor gyártása és értékesítése továbbra is folytatódhat – nyilatkozta a politikus, aki szerint „ez fontos üzenetet küld az egész autóiparnak, és több tízezer ipari munkahelyet biztosít”, tükrözve az aggodalmakat Európa egyik legfontosabb iparágának jövőjét illetően.

Az új tervezet, amely az iparág legnagyobb autógyártói, köztük a Volkswagen, a Renault, a Mercedes-Benz, a BMW, a Stellantis és számos európai kormány (köztük a német, az olasz és a magyar is) lobbizásának is köszönhető, az elektromos járművek elterjedésére vonatkozó legújabb, a korábbinál szerényebb előrejelzéseket tükrözi. Azok a cégek és kormányok, amelyek a tilalom eltörlése mellett érveltek, azt javasolták, hogy ahelyett, hogy szigorú központi célokat tűznének ki, inkább bízzák az autóvásárlókra annak eldöntését, hogy milyen hajtásláncú járművet akarnak. Figyelmeztettek, hogy a tilalom miatt több százezer munkahely került volna veszélybe, miközben az ágazat egyébként is megsínylette az elmúlt évek csapásait.

Persze a 90 százalékos csökkenés is azt jelenti, hogy gyakorlatilag belső égésű motor legfeljebb a plug-in hibridekben és a hatótávnövelős villanyautókban maradhat.

De a most érvénytelenített, eredetileg 2021-ben aláírt jogszabály gyakorlatilag arra kényszerítette volna az autógyártókat, hogy 2035 után csak tisztán elektromos hajtású járműveket értékesítsenek az EU piacian. Az EU várhatóan december 16-án, kedden teszi közzé hivatalos bejelentését az üggyel kapcsolatban.