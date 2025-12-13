Rendkívüli

Orbán Viktor: Arra szerződtem, hogy megváltoztassam a sorsunkat!

Olyan mértékű az elektromos autók gyarapodása, hogy erre senki nem gondolt volna

Meglepő számok, hatalmas felfutás.

Magyar Nemzet
2025. 12. 13. 11:25
A zöldflotta gyarapodása 2020 eleje óta már közel tizenháromszoros. Forrás: Energiaügyi Minisztérium
– A teljes klímabarát flotta a múlt hónap végére 98 660 darabot számlált. Decemberben kevesebb mint 1400 gépjárműnek kell zöld rendszámot kapnia ahhoz, hogy még idén százezer fölé nőjön az állomány. Idén egyedül csak januárban maradt kétezer alatti a havi bővülés. Minden jel arra mutat tehát, hogy az év végéig átlépjük az első hatszámjegyű mérföldkövet – olvasható az Energiaügyi Minisztérium Facebook-bejegyzésében

A zöldflotta gyarapodása 2020 eleje óta már csaknem tizenháromszoros. A tiszta és csendes gépkocsik száma 2024 elejéhez képest megduplázódott Magyarországon. Novemberben a tisztán elektromos személyautókból forgalomba állt a kilencvenezredik.A kereslet látványos élénkülését a vállalati e-autó program is hajtja. A hazai gazdasági társaságok járművenként akár négymillió forintot kaphatnak tisztán elektromos személygépkocsi, teherautó vagy kisbusz megvásárlásához.
A lehetőség

  • megemelt, 40 milliárd forintos keretösszeggel,
  • február 26-ig meghosszabbított benyújtási határidővel vehető igénybe.

Az elektromos gépkocsik terjedésével tavalyelőtt csökkenőbe fordult a közlekedés kibocsátása üvegházhatású gázokból. A zöldautók használata mérsékli a helyi levegőszennyezést és zajterhelést. Üzemeltetésük és karbantartásuk olcsóbb, mint a hagyományos hajtású járműveké.

Forrás: Facebook/Energiaügyi Minisztérium


 

