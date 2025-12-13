Viszlát, dízelmotor! De hogyan tovább? – Ford Ranger PHEV menetpróba

Megértük, ami sokáig elképzelhetetlen volt: az Euro 7-es előírások miatt a Ford Ranger pickupból eltűnik a kétliteres turbódízel. Nem volt könnyű meghozni a döntést, hiszen ezzel a motorral realizálják az eladások közel 90%-át! Amint elfogy raktárkészletről, a következő lesz a kínálat: új plug-in hibrid, V6-os dízel, illetve a radikális Ranger Raptor V6-os biturbó benzinessel. Lássuk a kínálat friss tagját, a PHEV modellt, melynek hajtásához a 2,3 literes EcoBoost motort vették alapul, ám a sportmodellekhez képest alacsonyabb fordulatra hangoltak, így a teljesítménye 190 lóerő, nyomatéka pedig 412 Nm lett.

Változatlan megjelenésű maradt, ám új funkciókkal gazdagodott a műszerfal

Fotó: Ford

Minden segédberendezése villanymotoros hajtású, leszámítva az ékszíjas generátort. A négyhengeres benzinmotor és a tízfokozatú automatikus váltó közé ugyanazt a 45 mm vastag, 102 lóerő csúcsteljesítményű villanymotort integrálják, ami az Explorer PHEV-ben is dolgozott, a rendszerteljesítmény 281 LE/697 Nm. A plató alá építik be a bruttó 16,5, nettó 11,8 kWh kapacitású akkumulátort (a hosszú élettartam miatt választottak ilyen széles biztonsági tartalékot), ami miatt a rakodómagasság 3 centivel magasabbra került.

Kis figyelmesség: a platóajtó belső felén pohártartót, az oldalán pedig sörnyitót találunk

Fotó: Ford

Jó hír azoknak, akik rendszeresen elhagyják az aszfaltozott utakat, hogy a plug-in hibrid hajtás komponenseinek beépítése ellenére a tereptulajdonságok nem változtak, és megmaradt a 800 mm-es gázlómélység is. Kellemesebb a Ranger PHEV vezetése a korábbi dízelnél, ugyanis a hátsó tengely fölé helyezett 256 kg tömegű akkumulátor miatt terhelés nélkül kiegyensúlyozottabb a tömegeloszlása, illetve üres platónál érezhetően jobb a rugózási komfortja. A nagyobb önsúly ellenére változatlan maradt a több mint 1000 kilós terhelhetőség és a 3,5 tonnás vontatási képesség is.

Nem változnak a vontatási és terepképességek, marad a 80 cm-es gázlómélység is

Fotó: Ford

Sokat nyújt, de nem olcsó a hibrid Ford Ranger

Akad egy másik fontos újdonság is, a ProPower Onboard jóvoltából mobil áramforrásként használható a plug-in hibrid kishaszonjármű, alapesetben 2,3 kW a kimenő teljesítmény, opciósan pedig 6,9 kW. Amint az akkumulátor lemerül, beindul a benzinmotor, és arról lehet tovább üzemeltetni az elektromos eszközöket. Abban az esetben, amikor a pickupot munkára használják, kéziszerszámokra kell gondolni, ha pedig szabadidő-autóként, akkor hűtőládára, grillre és szórakoztató elektronikára – vagy például villanybringák töltésére.