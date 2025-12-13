Rendkívüli

Szili Katalin a Háborúellenes Nagygyűlés színpadán: Ez nem játék!

autótesztkishaszonjárműFord Ranger PHEVpickupplug-in hibrid

Viszlát, dízelmotor! De hogyan tovább? – Ford Ranger PHEV menetpróba

Búcsúzik a népszerű négyhengeres dízel a Rangerből, ami egy kishaszonjármű (azon belül is egy 4×4-es pickup) esetében meglehetősen szokatlan döntés. Megnéztük, valóban jól használható és megfizethető-e az utódnak kijelölt plug-in hibrid modell.

Lővei Gergely
2025. 12. 13. 10:02
Fotó: Ford
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megértük, ami sokáig elképzelhetetlen volt: az Euro 7-es előírások miatt a Ford Ranger pickupból eltűnik a kétliteres turbódízel. Nem volt könnyű meghozni a döntést, hiszen ezzel a motorral realizálják az eladások közel 90%-át! Amint elfogy raktárkészletről, a következő lesz a kínálat: új plug-in hibrid, V6-os dízel, illetve a radikális Ranger Raptor V6-os biturbó benzinessel. Lássuk a kínálat friss tagját, a PHEV modellt, melynek hajtásához a 2,3 literes EcoBoost motort vették alapul, ám a sportmodellekhez képest alacsonyabb fordulatra hangoltak, így a teljesítménye 190 lóerő, nyomatéka pedig 412 Nm lett.

Változatlan megjelenésű maradt, ám új funkciókkal gazdagodott a műszerfal
Fotó: Ford

Minden segédberendezése villanymotoros hajtású, leszámítva az ékszíjas generátort. A négyhengeres benzinmotor és a tízfokozatú automatikus váltó közé ugyanazt a 45 mm vastag, 102 lóerő csúcsteljesítményű villanymotort integrálják, ami az Explorer PHEV-ben is dolgozott, a rendszerteljesítmény 281 LE/697 Nm. A plató alá építik be a bruttó 16,5, nettó 11,8 kWh kapacitású akkumulátort (a hosszú élettartam miatt választottak ilyen széles biztonsági tartalékot), ami miatt a rakodómagasság 3 centivel magasabbra került.

Kis figyelmesség: a platóajtó belső felén pohártartót, az oldalán pedig sörnyitót találunk
Fotó: Ford

Jó hír azoknak, akik rendszeresen elhagyják az aszfaltozott utakat, hogy a plug-in hibrid hajtás komponenseinek beépítése ellenére a tereptulajdonságok nem változtak, és megmaradt a 800 mm-es gázlómélység is. Kellemesebb a Ranger PHEV vezetése a korábbi dízelnél, ugyanis a hátsó tengely fölé helyezett 256 kg tömegű akkumulátor miatt terhelés nélkül kiegyensúlyozottabb a tömegeloszlása, illetve üres platónál érezhetően jobb a rugózási komfortja. A nagyobb önsúly ellenére változatlan maradt a több mint 1000 kilós terhelhetőség és a 3,5 tonnás vontatási képesség is.

Nem változnak a vontatási és terepképességek, marad a 80 cm-es gázlómélység is
Fotó: Ford

Sokat nyújt, de nem olcsó a hibrid Ford Ranger

Akad egy másik fontos újdonság is, a ProPower Onboard jóvoltából mobil áramforrásként használható a plug-in hibrid kishaszonjármű, alapesetben 2,3 kW a kimenő teljesítmény, opciósan pedig 6,9 kW. Amint az akkumulátor lemerül, beindul a benzinmotor, és arról lehet tovább üzemeltetni az elektromos eszközöket. Abban az esetben, amikor a pickupot munkára használják, kéziszerszámokra kell gondolni, ha pedig szabadidő-autóként, akkor hűtőládára, grillre és szórakoztató elektronikára – vagy például villanybringák töltésére.

Menüből kell aktiválni a ProPower áramforrást, ami 2,3 vagy 6,9 kW teljesítményű lehet
Fotó: Lővei Gergely

Már évek óta követi a Ford járműveinek mozgását a telemetriai adatok alapján, ezen adatok alapján határozták meg, hogy elég 42 kilométeres tisztán elektromos hatótáv – állítólag a felhasználók 52%-a ennél kevesebbet autózik naponta, és azt is három indulással hozza össze. A fennmaradó 48% a is örülhet a nyugdíjazott dízelnél alacsonyabb fogyasztásnak, hiszen a legújabb, szeptember 1-jétől érvényes előírás szerint mérve (ahol szinten kell tartani az akkumulátor töltöttségét a mérési ciklus során, nem lehet elhasználni az elektromos energiát) 6,3 l/100 km-es fogyasztással tud haladni a Ranger PHEV hibrid üzemmódban.

Két tanksapka is van a plató bal oldalán, ám külön tárolóhely híján a kabinban utaznak a töltőkábelek
Fotó: Lővei Gergely

Persze ahogy az a hibrideknél megszokott, városban nagyobb a spórolási potenciál, mint a lassításokat nélkülöző gyorsforgalmi úton, sztrádán nyilván az elődmodell lenne előnyben. Listaáron jelentős a felár a dízelhez képest, de felszereltséget is nézve (többek között tízfokozatú automatikus váltó, 12 colos központi érintőképernyő, kétzónás légkondi, négy tárcsafék, indukciós telefontöltő, hátsó oldalsó fellépő) elfogadható a többlet. A végső szót a úgyis vevők mondják ki: kíváncsian várjuk, jövőre is piacvezető pickup lesz-e nálunk a Ranger.

info

A raktárkészletről még elérhető kétliteres dízel alapára 14 320 000 Ft, az új PHEV ennél 3 085 000 forinttal drágább.

280 lóerővel és 6,3 l/100 km-es szabványos fogyasztással érkezik a Ranger PHEV
Fotó: Ford

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekháború

Robert C. Castel: Hogyan gyorsítja fel a fegyvernyugvás kilátása a harctéri összeomlást?

Robert C. Castel avatarja

Egy, az 1918-as németországihoz hasonló folyamat várható Ukrajnában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu