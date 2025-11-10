Bármilyen hajtással kérhető a világ kedvenc pickupjának új nemzedéke, csak öntöltő hibriddel nem

Több mint tíz év után váltotta le a Toyota a korábbi Hiluxot, a vadonatúj nemzedék piaci bevezetése 2025 decemberében, az első ízben kínált akkumulátoros-elektromos verzióval kezdődik.

Hogy néz ki?

Magasan hordja az orrát. A képen a hűtőrács nélküli elektromos változat látható

Fotó: Toyota

A magas frontrész erőteljes megjelenést kölcsönöz a pickup kilencedik generációjának. A keskeny LED fényszórókat egy központi sáv köti össze, amelyen a márkanév újra a klasszikus stílusban, betűkkel kiírva szerepel. Új hátsó, valamint oldalsó lépcsők könnyítik meg a rakodást, és fellépő is van a küszöböknél a be- és kiszállás megkönnyítésére.

A belső dizájn a Land Cruiserből lehet ismerős

Fotó: Toyota

Bent az új Toyota Land Cruiser stílusát és kezelőszerveit találjuk, állítólag jelentősen

javult a minőségérzet és az anyagválasztás az elődmodellhez képest.

A vízszintes kialakítású, 12,3 colos, testre szabható vezetőoldali műszerfalkijelző mellett egy központi multimédiás érintőképernyő (akár szintén 12,3 colos átlóval) is rendelkezésre áll, amelyre online érkeznek a frissítések. A kapcsolható négykerék-meghajtás és az egyéb, terepjáráshoz szükséges funkciók kapcsolói a könnyű kezelhetőség érdekében középen vannak elhelyezve; a tisztán elektromos hajtású modell elektromos „shift-by-wire” menetirány-választóval rendelkezik.

12,3 colos a szabadon konfigurálható digitális műszerfal

Fotó: Toyota

Ez az első Hilux, amely

hidraulikus helyett már elektromos szervokormánnyal rendelkezik.

A megoldás előnyei közé tartozik a kisebb fogyasztás, a közvetlenebb működtetés, a könnyebb manőverezhetőség és a kormányvisszaütés kockázatának csökkenése durva terepen való vezetéskor. A vezetéstámogató csomagban (Toyota T-Mate) szereplő funkciók is jelentősen kibővültek, megjelent még többek között a körkörös, a holttér-figyelő, a kiszállásasszisztens és a vezetőfigyelő kamera is.

Hilux BEV: a villanyos

Gyors töltést ígérnek, hogy kevés időre kelljen kivenni a munkából

Fotó: Toyota

De a legjelentősebb innováció a Hiluxban az akkumulátoros-elektromos hajtáslánc bevezetése. A Hilux BEV megtartotta az erős, létraalvázas karosszériaszerkezetet, és

a többi változathoz hasonlóan fel van készítve a terepjárásra,

beleértve az akkumulátorkárosodás vagy a vízbehatolás elleni védelmét szolgáló speciális intézkedéseket. Még a 700 mm-es gázlómélység is megegyezik a dízelmotoros modellével. A Hilux BEV további előnye a Multi-Terrain Select rendszer, amely a fék- és nyomatékvezérlés segítségével a jármű vezetését a különböző terepviszonyokhoz igazítja, hasonlóan ahhoz, amikor a hagyományos Hiluxban bekapcsolják a négykerék-meghajtást és a felezőt.