autós hírpickupToyota HiluxToyota

Bármilyen hajtással kérhető a világ kedvenc pickupjának új nemzedéke, csak öntöltő hibriddel nem

Az új Toyota Hilux vásárlói többféle hajtásláncopció közül választhatnak majd a belső égésűtől a lágy hibriden át a teljesen elektromosig és a hidrogén-üzemanyagcellásig.

2025. 11. 10. 13:43
Toyota Hilux Forrás: Toyota
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több mint tíz év után váltotta le a Toyota a korábbi Hiluxot, a vadonatúj nemzedék piaci bevezetése 2025 decemberében, az első ízben kínált akkumulátoros-elektromos verzióval kezdődik. 

Hogy néz ki?

Toyota Hilux
Magasan hordja az orrát. A képen a hűtőrács nélküli elektromos változat látható
Fotó: Toyota

A magas frontrész erőteljes megjelenést kölcsönöz a pickup kilencedik generációjának. A keskeny LED fényszórókat egy központi sáv köti össze, amelyen a márkanév újra a klasszikus stílusban, betűkkel kiírva szerepel. Új hátsó, valamint oldalsó lépcsők könnyítik meg a rakodást, és fellépő is van a küszöböknél a be- és kiszállás megkönnyítésére. 

Toyota Hilux
A belső dizájn a Land Cruiserből lehet ismerős
Fotó: Toyota

Bent az új Toyota Land Cruiser stílusát és kezelőszerveit találjuk, állítólag jelentősen 

javult a minőségérzet és az anyagválasztás az elődmodellhez képest.

A vízszintes kialakítású, 12,3 colos, testre szabható vezetőoldali műszerfalkijelző mellett egy központi multimédiás érintőképernyő (akár szintén 12,3 colos átlóval) is rendelkezésre áll, amelyre online érkeznek a frissítések. A kapcsolható négykerék-meghajtás és az egyéb, terepjáráshoz szükséges funkciók kapcsolói a könnyű kezelhetőség érdekében középen vannak elhelyezve; a tisztán elektromos hajtású modell elektromos „shift-by-wire” menetirány-választóval rendelkezik.

Toyota Hilux
12,3 colos a szabadon konfigurálható digitális műszerfal
Fotó: Toyota

Ez az első Hilux, amely 

hidraulikus helyett már elektromos szervokormánnyal rendelkezik.

A megoldás előnyei közé tartozik a kisebb fogyasztás, a közvetlenebb működtetés, a könnyebb manőverezhetőség és a kormányvisszaütés kockázatának csökkenése durva terepen való vezetéskor. A vezetéstámogató csomagban (Toyota T-Mate) szereplő funkciók is jelentősen kibővültek, megjelent még többek között a körkörös, a holttér-figyelő, a kiszállásasszisztens és a vezetőfigyelő kamera is.

Hilux BEV: a villanyos

Toyota Hilux
Gyors töltést ígérnek, hogy kevés időre kelljen kivenni a munkából
Fotó: Toyota

De a legjelentősebb innováció a Hiluxban az akkumulátoros-elektromos hajtáslánc bevezetése. A Hilux BEV megtartotta az erős, létraalvázas karosszériaszerkezetet, és 

a többi változathoz hasonlóan fel van készítve a terepjárásra,

beleértve az akkumulátorkárosodás vagy a vízbehatolás elleni védelmét szolgáló speciális intézkedéseket. Még a 700 mm-es gázlómélység is megegyezik a dízelmotoros modellével. A Hilux BEV további előnye a Multi-Terrain Select rendszer, amely a fék- és nyomatékvezérlés segítségével a jármű vezetését a különböző terepviszonyokhoz igazítja, hasonlóan ahhoz, amikor a hagyományos Hiluxban bekapcsolják a négykerék-meghajtást és a felezőt. 

Toyota Hilux
Az új Hilux már csak egyetlen karosszériaváltozatban, az 5,32 méter hosszú dupla kabinosban készül
Fotó: Toyota

Az elektromos hajtáslánc része az alvázba rejtett, 59,2 kWh-s lítiumion-akkumulátor és az első és hátsó hajtótengely (eAxle), amelyek állandó négykerék-meghajtást biztosítanak. 

196 lóerő a rendszerteljesítmény, elöl 205, hátul 268,6 Nm a mindig rendelkezésre álló nyomaték.

A homologizáció előtti, előzetes műszaki adatok szerint a hasznos teherbírás körülbelül 715 kg, a vontatási kapacitás 1600 kg, a WLTP-ciklus szerinti hatótávolság pedig körülbelül 240 km lesz.

Európában a lágy hibrid lesz a legnépszerűbb

Toyota Hilux
A régi, bevált dízelmotor is tovább él, de Európában csak lágy hibridként
Fotó: Toyota

A Hybrid 48V hajtáslánc gyártása 2026 tavaszán kezdődik. Ebben egy 48 voltos lítiumion-akkumulátorból – amely a hátsó ülések alatt található, így nem csökkenti a belső teret –, valamint egy elektromos villanymotor-generátorból és egy DC-DC átalakítóból áll a lágy hibrid rendszer. 

A kis villanymotor besegít a 2,8 literes, négyhengeres dízelmotornak,

hogy az erősebben, csendesebben és kifinomultabban működjön mind a közúti, mind terepen történő vezetés során, de tisztán elektromosan nem lehet haladni. Egy ilyen lágy hibrid Hiluxszal akár egy tonna hasznos teher is szállítható, és 3500 kg tömegű fékezett utánfutók is vontathatók. 

Toyota Hilux
Oldalsó lépcső könnyíti meg a pakolást a platóra
Fotó: Toyota

Mivel a villanymotor-generátor a dízelmotor tetején helyezkedik el, így ez a változat is megőrizte a 700 mm-es gázlómélységet. 

Javítja a Hilux terepjáró-képességeit a Land Cruiserből származó Multi-Terrain Select rendszer,

amelyet a vezető kapcsolhat be, hogy a jármű működését a különböző útfelületekhez igazítsa. A karosszéria alá is betekintést biztosító Multi-Terrain Monitor a Hilux pozicionálásában segít nehéz körülmények között, de a hagyományos 360 fokos kamerarendszer is rendelkezésre áll, amely nemcsak a parkolást, hanem a terepen történő manőverezést is segíti.

Sima dízel, benzines és üzemanyagcellás is lesz

Toyota Hilux
A kép alapján hátul is jól el lehet férni
Fotó: Toyota

A lágy hibrid rendszer nélküli, tisztán belső égésű motorok megmaradnak a Hilux európai választékában, de csak a tőlünk keletre lévő, EU-n kívüli piacokon lesznek elérhetők. Az erőteljesebb 2,8 literes dízelmotor mindenhol felváltja a 2,4 literest, de a 2,7 literes szívó benzinmotor is választható marad. Ezeken a piacokon továbbra is hidraulikus szervokormánnyal árulják majd a Hiluxot elektromos helyett.

Toyota Hilux
Az elektromos Hiluxot az oldalsó töltőcsatlakozó mellett a zárt hűtőrácsról és a speciális, kis légellenállású kerekekről lehet felismerni 
Fotó: Toyota

A Toyota megerősítette, hogy 

2028-ban jelenik meg az európai piacon a hidrogén-üzemanyagcellás Hilux FCEV,

amely a gyors tankolhatóságot ötvözi a zéró lokális károsanyag-kibocsátással. 

Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
Toyota Hilux
1/21 Toyota Hilux

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekLengyelország

Lengyelország hasít?

Bayer Zsolt avatarja

Nagyjából ez az ellenzéki narratíva.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu