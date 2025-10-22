autós hírToyota Land CruiserToyotaterepjáró

Európa sajnos nem kap a Toyota nagyra nőtt játékautójából

A mókás külsejű új Land Cruiser FJ Thaiföldön készül majd az ázsiai és a latin-amerikai piacok számára.

2025. 10. 22. 9:55
Toyota Land Cruiser FJ
Forrás: Toyota
Európai idő szerint kedd hajnalban Tokióban leleplezték a Land Cruiser FJ-t, amely a négy évvel ezelőtti Compact Cruiser EV tanulmány által kijelölt utat követi a dizájnban, koncepcióját tekintve pedig jóval több lehet, mint az annak idején rétegmodellként megépített, eredeti FJ Cruiser.

Toyota Land Cruiser FJ
Az eddig háromtagú Land Cruiser családot (70, 250, 300)  kívánja most négyre bővíteni a Toyota az FJ-vel. Forrás: Toyota

Az újdonság a tervek szerint hasonlóan kompakt és megfizethető lenne, mint az eredeti 40-es sorozat, lehetővé téve, hogy a jelenleginél szélesebb ügyfélkör élvezhesse a valódi terepjárók nyújtotta szabadságot és örömöt – nem véletlen, hogy pont ennek a két szónak az angol megfelelője (’Freedom’ és ’Joy’) köszön vissza az FJ típusjelzésben.

Toyota Land Cruiser FJ
Szokatlanul vaskos a C-oszlop, a pótkerék a csomagtérfedélre került. Forrás: Toyota

A kontúrok tekintetében valóban a 2021-es előtanulmány adja az 4,57 méter hosszú FJ alapjait, ugyanakkor számos részletet a Land Cruiser 250-esből vett át a Toyota – nem utolsósorban a fényszórókat, amelyek a modernebb, téglalap alak helyett klasszikus kerek kivitelben is választhatók. Szintén a 250-es öröksége a szokatlanul vaskos C-oszlopnál lépcsősen megtörő övvonal, míg a pótkereket magán viselő, oldalra nyíló hátfal klasszikus terepjárós stíluselem. 

Toyota Land Cruiser FJ
Kétféle fényszóróval is kérhető, mint a nagy testvér 250-es LC. Forrás: Toyota

Belül kerülte a futurisztikus megoldásokat a Toyota. Javarészt a márka különböző szériamodelljeiből már ismert alkatrészeket kombinálták össze egy letisztult, célszerű ergonómiájú, áttekinthető vezetői környezetté. Az alacsony műszerfal és a mély övvonal jó körkörös kilátást enged, ami városban és terepen egyaránt megkönnyíti a manőverezést.

Toyota Land Cruiser FJ
Nem a luxus, hanem a jó ergonómia és a tartósság volt a fő szempont a belső tér tervezésekor. Forrás: Toyota

Praktikus, hogy több elemből állnak az első és a hátsó lökhárítók, így sérülés esetén egyszerűen és olcsóbban cserélhetők. 

A terepjáró-képességet amúgy is prioritásként kezelte a Toyota a fejlesztés során:

a Hiluxnál rövidebbre vett tengelytáv, a 70-es szériával megegyező artikulációs jellemzőjű futómű kiváló terepalkalmasságot eredményez, amelyet kapcsolható hátsó differenciálzár emel még magasabb szintre. A rendelhető kiegészítők között gyári tetőcsomagtartó, sznorkel, oldalsó fellépők és kartervédő lemez is található.

Toyota Land Cruiser FJ
Csak ötszemélyes változatban létezik, a nagy ablakokon jó a kilátás. Forrás: Toyota

A tervek szerint a Toyota Ázsiában, Latin-Amerikában és talán Ausztráliában 2026 közepétől kezdi forgalmazni a Land Cruiser FJ-t 2,7 literes, 163 lóerős szívó benzinmotorral. Sajnos Európába és Észak-Amerikába egyelőre nem fogják hozni a jópofa terepjárót, talán később, ha lesz hibrid változata.

Toyota Land Cruiser FJ
Toyota Land Cruiser FJ
Toyota Land Cruiser FJ
Toyota Land Cruiser FJ
Toyota Land Cruiser FJ
Toyota Land Cruiser FJ
Toyota Land Cruiser FJ
Toyota Land Cruiser FJ
Toyota Land Cruiser FJ
Toyota Land Cruiser FJ
Toyota Land Cruiser FJ
Toyota Land Cruiser FJ
Toyota Land Cruiser FJ
Toyota Land Cruiser FJ
Toyota Land Cruiser FJ
Toyota Land Cruiser FJ
Toyota Land Cruiser FJ
Toyota Land Cruiser FJ
1/18 Toyota Land Cruiser FJ

 


 

