Európa sajnos nem kap a Toyota nagyra nőtt játékautójából

Európai idő szerint kedd hajnalban Tokióban leleplezték a Land Cruiser FJ-t, amely a négy évvel ezelőtti Compact Cruiser EV tanulmány által kijelölt utat követi a dizájnban, koncepcióját tekintve pedig jóval több lehet, mint az annak idején rétegmodellként megépített, eredeti FJ Cruiser.

Az eddig háromtagú Land Cruiser családot (70, 250, 300) kívánja most négyre bővíteni a Toyota az FJ-vel. Forrás: Toyota

Az újdonság a tervek szerint hasonlóan kompakt és megfizethető lenne, mint az eredeti 40-es sorozat, lehetővé téve, hogy a jelenleginél szélesebb ügyfélkör élvezhesse a valódi terepjárók nyújtotta szabadságot és örömöt – nem véletlen, hogy pont ennek a két szónak az angol megfelelője (’Freedom’ és ’Joy’) köszön vissza az FJ típusjelzésben.

Szokatlanul vaskos a C-oszlop, a pótkerék a csomagtérfedélre került. Forrás: Toyota

A kontúrok tekintetében valóban a 2021-es előtanulmány adja az 4,57 méter hosszú FJ alapjait, ugyanakkor számos részletet a Land Cruiser 250-esből vett át a Toyota – nem utolsósorban a fényszórókat, amelyek a modernebb, téglalap alak helyett klasszikus kerek kivitelben is választhatók. Szintén a 250-es öröksége a szokatlanul vaskos C-oszlopnál lépcsősen megtörő övvonal, míg a pótkereket magán viselő, oldalra nyíló hátfal klasszikus terepjárós stíluselem.

Kétféle fényszóróval is kérhető, mint a nagy testvér 250-es LC. Forrás: Toyota

Belül kerülte a futurisztikus megoldásokat a Toyota. Javarészt a márka különböző szériamodelljeiből már ismert alkatrészeket kombinálták össze egy letisztult, célszerű ergonómiájú, áttekinthető vezetői környezetté. Az alacsony műszerfal és a mély övvonal jó körkörös kilátást enged, ami városban és terepen egyaránt megkönnyíti a manőverezést.

Nem a luxus, hanem a jó ergonómia és a tartósság volt a fő szempont a belső tér tervezésekor. Forrás: Toyota

Praktikus, hogy több elemből állnak az első és a hátsó lökhárítók, így sérülés esetén egyszerűen és olcsóbban cserélhetők.

A terepjáró-képességet amúgy is prioritásként kezelte a Toyota a fejlesztés során:

a Hiluxnál rövidebbre vett tengelytáv, a 70-es szériával megegyező artikulációs jellemzőjű futómű kiváló terepalkalmasságot eredményez, amelyet kapcsolható hátsó differenciálzár emel még magasabb szintre. A rendelhető kiegészítők között gyári tetőcsomagtartó, sznorkel, oldalsó fellépők és kartervédő lemez is található.

Csak ötszemélyes változatban létezik, a nagy ablakokon jó a kilátás. Forrás: Toyota

A tervek szerint a Toyota Ázsiában, Latin-Amerikában és talán Ausztráliában 2026 közepétől kezdi forgalmazni a Land Cruiser FJ-t 2,7 literes, 163 lóerős szívó benzinmotorral. Sajnos Európába és Észak-Amerikába egyelőre nem fogják hozni a jópofa terepjárót, talán később, ha lesz hibrid változata.