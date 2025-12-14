Drámai videó: járókelő csavarta ki a fegyvert a támadó kezéből

A Bondi Beachen uralkodó káosz közepette egy bátor járókelő lecsapott az egyik fegyveres gyanúsítottra, és kitépte a kezéből a puskát, mielőtt újra lőhetett volna – hívta fel a figyelmet X-oldalon közzétett bejegyzésében Mario Nawfal.

Emberéleteket mentett meg a férfi, aki lefegyverezte az egyik támadót a Bondi Beachen történt merénylet során Fotó: CLAUDIO GALDAMES A / ANADOLU

A drámai pillanat talán további sérüléseket előzött meg, miközben a strandolók futva menekültek a helyszínről. A rendőrség később mindkét gyanúsítottat letartóztatta, de még ezt megelőzően az egyik civil igazi ausztrál bátorságról tett tanúbizonyságot

– fogalmazott a konzervatív influenszer.

🚨🇦🇺HERO BYSTANDER DISARMS BONDI BEACH GUNMAN



Amid the chaos at Bondi Beach, a brave bystander tackled one of the armed suspects and ripped the shotgun from his hands before he could fire again.



The dramatic moment may have prevented further injuries as beachgoers ran for their… https://t.co/G3t3SsQnv5 pic.twitter.com/vCKq9CMtC4 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 14, 2025

Új-Dél-Wales miniszterelnöke, Chris Minns hősnek nevezte a férfit, aki a Bondi Beach-i támadás során lefogta és lefegyverezte az egyik fegyverest. A férfi rávetette magát a fegyveres támadóra, és kitépte a fegyvert a kezéből. A miniszterelnök úgy fogalmazott:

Nem kétséges, hogy sok-sok ember maradt életben ma este az ő bátorsága miatt.

Az ausztrál helyi média szerint a férfi egy 43 éves boltos.

Merényletet követtek el a zsidó közösség ellen

Amint arról korábban beszámoltunk, merénylet rázta meg Sydney egyik legnépszerűbb tengerpartját, Bondi Beachet. Az ausztrál hatóságok hivatalosan is terrortámadásnak minősítették a történteket. Legalább tizenkét ember vesztette életét – köztük az egyik támadó – abban a lövöldözésben, amely a Bondi Beach közelében, egy hanukai gyertyagyújtás idején történt. A hatóságok közlése szerint huszonkilencen megsérültek, köztük két rendőr is, akiket kórházba szállítottak.

Borítókép: Rendőri egységek az ausztráliai Sydney Bondi Beachen, ahol terrortámadás történt, amelynek célpontja a zsidó közösség volt a hanuka első estéjén (Fotó: AFP)

