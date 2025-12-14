Drámai videó: járókelő csavarta ki a fegyvert a támadó kezéből

A Bondi Beachen uralkodó káosz közepette egy bátor járókelő lecsapott az egyik fegyveres gyanúsítottra, és kitépte a kezéből a puskát, mielőtt újra lőhetett volna – hívta fel a figyelmet X-oldalon közzétett bejegyzésében Mario Nawfal.
A drámai pillanat talán további sérüléseket előzött meg, miközben a strandolók futva menekültek a helyszínről. A rendőrség később mindkét gyanúsítottat letartóztatta, de még ezt megelőzően az egyik civil igazi ausztrál bátorságról tett tanúbizonyságot
– fogalmazott a konzervatív influenszer.
Új-Dél-Wales miniszterelnöke, Chris Minns hősnek nevezte a férfit, aki a Bondi Beach-i támadás során lefogta és lefegyverezte az egyik fegyverest. A férfi rávetette magát a fegyveres támadóra, és kitépte a fegyvert a kezéből. A miniszterelnök úgy fogalmazott:
Nem kétséges, hogy sok-sok ember maradt életben ma este az ő bátorsága miatt.
Az ausztrál helyi média szerint a férfi egy 43 éves boltos.
Merényletet követtek el a zsidó közösség ellen
Amint arról korábban beszámoltunk, merénylet rázta meg Sydney egyik legnépszerűbb tengerpartját, Bondi Beachet. Az ausztrál hatóságok hivatalosan is terrortámadásnak minősítették a történteket. Legalább tizenkét ember vesztette életét – köztük az egyik támadó – abban a lövöldözésben, amely a Bondi Beach közelében, egy hanukai gyertyagyújtás idején történt. A hatóságok közlése szerint huszonkilencen megsérültek, köztük két rendőr is, akiket kórházba szállítottak.
Borítókép: Rendőri egységek az ausztráliai Sydney Bondi Beachen, ahol terrortámadás történt, amelynek célpontja a zsidó közösség volt a hanuka első estéjén (Fotó: AFP)
