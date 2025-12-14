bondi beachmario nawfaltámadó

Drámai videó: járókelő csavarta ki a fegyvert a támadó kezéből

Emberéleteket mentett meg a férfi, aki lefegyverezte az egyik támadót Bondi Beachen. Sydney népszerű tengerpartján antiszemita indíttatású terrortámadás történt, a hanukát ünneplő zsidókra támadtak fegyveresek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 14. 16:02
Rendőri egységek az ausztráliai Sydney Bondi Beachen, ahol terrortámadás történt, amelynek célpontja a zsidó közösség volt a hanuka első estéjén Fotó: CLAUDIO GALDAMES A Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bondi Beachen uralkodó káosz közepette egy bátor járókelő lecsapott az egyik fegyveres gyanúsítottra, és kitépte a kezéből a puskát, mielőtt újra lőhetett volna  –  hívta fel a figyelmet X-oldalon közzétett bejegyzésében Mario Nawfal. 

Emberéleteket mentett meg a férfi, aki lefegyverezte az egyik támadót a Bondi Beachen történt merénylet során Fotó: CLAUDIO GALDAMES A / ANADOLU
Emberéleteket mentett meg a férfi, aki lefegyverezte az egyik támadót a Bondi Beachen történt merénylet során Fotó: CLAUDIO GALDAMES A / ANADOLU

A drámai pillanat talán további sérüléseket előzött meg, miközben a strandolók futva menekültek a helyszínről. A rendőrség később mindkét gyanúsítottat letartóztatta, de még ezt megelőzően az egyik civil igazi ausztrál bátorságról tett tanúbizonyságot

 – fogalmazott a konzervatív influenszer.

Új-Dél-Wales miniszterelnöke, Chris Minns hősnek nevezte a férfit, aki a Bondi Beach-i támadás során lefogta és lefegyverezte az egyik fegyverest. A férfi rávetette magát a fegyveres támadóra, és kitépte a fegyvert a kezéből. A miniszterelnök úgy fogalmazott:

Nem kétséges, hogy sok-sok ember maradt életben ma este az ő bátorsága miatt. 

Az ausztrál helyi média szerint a férfi egy 43 éves boltos. 

Merényletet követtek el a zsidó közösség ellen

Amint arról korábban beszámoltunk, merénylet rázta meg Sydney egyik legnépszerűbb tengerpartját, Bondi Beachet. Az ausztrál hatóságok hivatalosan is terrortámadásnak minősítették a történteket. Legalább tizenkét ember vesztette életét – köztük az egyik támadó – abban a lövöldözésben, amely a Bondi Beach közelében, egy hanukai gyertyagyújtás idején történt. A hatóságok közlése szerint huszonkilencen megsérültek, köztük két rendőr is, akiket kórházba szállítottak. 

Borítókép: Rendőri egységek az ausztráliai Sydney Bondi Beachen, ahol terrortámadás történt, amelynek célpontja a zsidó közösség volt a hanuka első estéjén (Fotó: AFP)
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekpuzsér róbert

Puzsér Róbert okozhatja Magyar Péter vesztét, egy mondattal a földbe döngölte

Felhévizy Félix avatarja

Váratlan helyzet állt elő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.