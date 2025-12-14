Rendkívüli

Megjöttek a végleges adatok: több mint 1,6 millióan vettek részt a nemzeti konzultációban + videó

Orbán ViktorukrajnaLentulai Krisztiánminiszterelnök

Orbán Viktor: Ebben a sorsfordító időszakban a biztonság és a tapasztalat fontosabb, mint a kísérletezés + videó

A befagyasztott orosz vagyon felhasználása hadüzenet – mondta a miniszterelnök a Mandinernek.

Munkatársunktól
2025. 12. 14. 9:57
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés, különösen a jövő heti európai uniós csúcs előtt – mondta a Mandiner nek Orbán Viktor, aki a Karmelita kolostorban adott interjút Lentulai Krisztiánnak. A miniszterelnök 2025-öt bonyolult, hangos évként jellemezte, amelyben Donald Trump hivatalba lépése nemcsak szimbolikusan, hanem a gyakorlatban is lezárt egy korszakot.

A kormányfő véleménye szerint a globális folyamatokat az Egyesült Államok, Oroszország és Törökország alakítja, Magyarország mozgástere pedig azon múlik, hogyan tud együttműködni ezekkel az erőközpontokkal.

Fenn kell tartani a kapcsolatokat ahhoz, hogy hazánk megőrizze kivételes helyzetét, különösen az energiaárak terén, hogy meg tudjuk őrizni a rezsicsökkentést, miközben Európa több országában már a mindennapi megélhetés is megfizethetetlenné vált

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Washingtonban, Moszkvában és Isztambulban tett látogatásairól azt mondta: „ezek jelentősége kiemelkedően meghaladott minden mást az idei évben”.

– Változik a világ, amit a nagyfiúk alakítanak, oroszok, amerikaiak, török világ, az pedig egy izgalmas kérdés, hol lesz ebben Magyarország helye. Ráadásul mind a három ország kell ahhoz, hogy hazánk abban a különleges és kivételes helyzetben legyen, hogy összevetve a többi EU-s országgal, itt fizessék az emberek a legalacsonyabb rezsit – emlékeztetett.

A miniszterelnök azzal folytatta, gyakran van úgy, hogy a külföldiekkel való találkozást követően kiderül, kezd megfizethetetlenné válni az élet számukra.

– Nem az inflációról van szó, hanem az energiaárakról beszélek, amelyek megkétszereződtek. Ez az ár, a magyar árakhoz képest a románoknál duplája, a lengyeleknék háromszorosa, a cseheknél négyszerese. És bár többet keresnek, nem ennyivel – mutatott rá a kormányfő, kiemelve, hogy a magyarok ebből kimaradnak, és ezt tudják, ha máshonnan nem, akkor a rezsiszámlából. Látják azt is, hogy a kormány harcol azért, hogy ez így maradjon.

Az amerikai találkozó energetikai, nukleáris, hadiipari és gazdasági megállapodásokat eredményezett, „ez egy nagyon nagy csomag” – idézte fel a miniszterelnök. Szerinte az eredmények még az ellenoldalon is elcsendesítették a pártpolitikai vitákat.

 

Európa szembekerült Amerikával

A háborús kérdésekben a kormányfő éles különbséget tett Amerika és Európa álláspontja között. Mark Rutte kijelentéseit, amelyek szerint olyan háborúra kell készülnünk, mint amilyen nagyapáink idejében történt, Orbán Viktor úgy ítéli meg: „Ezek nagyon súlyos mondatok.”

– Négy éve tart lassan a háború, és nem emlékszünk az elejére. Egy világháború hosszúságú ez a háború. De én emlékszem az első csatáimra, mert amikor ez a háború kitört, már akkor is eltérő gondolataim voltak erről a helyzetről. De nem mindenkivel, eleinte a németekkel még azonos nézőpontot vallottunk. Versailles-ban volt egy uniós csúcs, ahol mi és a németek beszéltünk csak a békéről. Akkor ők úgy fogalmaztak, csak sisakot küldenek, később pedig olyat, ami nem alkalmas emberi élet kioltására. Akkor nem egyedül álltunk a béke oldalán. Ma pedig már ott tartunk, hogy a NATO-főtitkár riogat minket – idézte fel a miniszterelnök. Rámutatott: Mark Rutte szavai azért riasztóak, mert amellett, hogy felidézi bennünk a múlt háborús szörnyűségeit, ellentétes azzal is, amit az amerikaiak mondanak. Kérdés, mit mond erre az amerikai elnök, lesz-e még állása a NATO-főtitkárnak ezek után?

Amerika békét akar, Európa meg háborút

– állapította meg a miniszterelnök. Hozzátette: ilyet még nem láttunk. Az új világ, ami előttünk kibontakozik, egy újfajta konfliktus lehetőségének kibontakozását is hordozza magában, Amerika és Európa ellentétét.

Szóba került a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának kérdése is. Az orosz devizatartalékot, csakúgy, mint Magyarországét, különböző európai országok erre szakosodott pénzintézeteiben tartják. Eddig csak befagyasztották, most pedig fel akarják használni az ukránok érdekében a háborúban. Ez az egyik legfontosabb esemény, mert ilyen még a második világháborúban sem volt – mutatott rá Orbán Viktor.

Az orosz devizatartalék lefoglalása, majd felhasználása az oroszokkal hadban álló fél megsegítésére, az maga a hadüzenet

– húzta alá a miniszterelnök. Hozzátette: nem tudni, mi lesz ennek a következménye, de kétségkívül súlyos lesz. Mert ez gazdasági kérdésnek tűnik, de valójában a háborúba való belépés közvetlen mozzanata. 

 

Sorsfordító választás jön

A Digitális Polgári Körök szerepéről Orbán Viktor azt mondta, a politikai kommunikáció súlypontja a digitális térbe helyeződött, ugyanakkor a személyes kapcsolattartás továbbra is elengedhetetlen. Sok mindent be lehet tiltani, de az egymás közötti beszédet nem – tette hozzá.

A kormányfő szerint a digitális térben való jelenlét abban is segít, hogy a jobboldali értékrendű emberek ne maradjanak magukra és egymás hangját erősítve állhassanak ki az értékeikért. Amikor csak a liberálisok és a baloldal használja a digitális teret, ez egyfajta elszigeteltséget is jelent, míg a jobboldalnak valódi közössége is van, erős családi élettel és hitélettel – fejtette ki a miniszterelnök.

– A digitális polgári körök országjárásain egyszerűen csak jó ott lenni, megerősítjük egymást. A másik oldal viszont csak provokál, azért jönnek össze, hogy másokat provokáljanak, elrontsák a mi örömünket – állapította meg Orbán Viktor.

A 2026-os választás nem szokványos választás, hanem sorsfordító időszak

– jelentette ki a miniszterelnök. A döntés szerinte arról szól, kikre bízzuk az életünket meghatározó döntéseket a következő négy évben, ebben a geopolitikai helyzetben pedig a biztonság és a tapasztalat fontosabb, mint a kísérletezés.

Az interjú egyik hangsúlyos belpolitikai témája a Szőlő utcai ügy volt. Orbán Viktor egyértelművé tette: az érintett intézmény fiatalkorúak nevelőintézete. A nyilvánosságra került felvételek alapján úgy ítélte meg, hogy a nevelő bűncselekményt követett el.

A kormányfő szerint a történtek „elkerülhetetlen és szükséges” következménye a felelősségre vonás. Hangsúlyozta: ahol a gyermekek védelméről van szó, ott nincs mérlegelés és nincs politikai vita. A történtek rendszerszintű beavatkozást tettek szükségessé, ezért az összes nevelő- és javítóintézet felügyelete és irányítása a büntetés-végrehajtás felelősségi körébe került.

A miniszterelnök záró gondolatként hangsúlyozta, a most zajló nemzetközi átalakulás nem érte váratlanul Magyarországot. Mint fogalmazott: „Arra a változásra, ami most a szemünk előtt történik, a magyar kormány már fel volt készülve.” Meggyőződése szerint

ennek a globális átalakulásnak Magyarország Európában az egyik – ha nem a legnagyobb – nyertese lesz.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekpuzsér róbert

Puzsér Róbert okozhatja Magyar Péter vesztét, egy mondattal a földbe döngölte

Felhévizy Félix avatarja

Váratlan helyzet állt elő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu