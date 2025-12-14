Orbán Viktor: Ebben a sorsfordító időszakban a biztonság és a tapasztalat fontosabb, mint a kísérletezés + videó

Hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés, különösen a jövő heti európai uniós csúcs előtt – mondta a Mandiner nek Orbán Viktor, aki a Karmelita kolostorban adott interjút Lentulai Krisztiánnak. A miniszterelnök 2025-öt bonyolult, hangos évként jellemezte, amelyben Donald Trump hivatalba lépése nemcsak szimbolikusan, hanem a gyakorlatban is lezárt egy korszakot.

A kormányfő véleménye szerint a globális folyamatokat az Egyesült Államok, Oroszország és Törökország alakítja, Magyarország mozgástere pedig azon múlik, hogyan tud együttműködni ezekkel az erőközpontokkal.

Fenn kell tartani a kapcsolatokat ahhoz, hogy hazánk megőrizze kivételes helyzetét, különösen az energiaárak terén, hogy meg tudjuk őrizni a rezsicsökkentést, miközben Európa több országában már a mindennapi megélhetés is megfizethetetlenné vált

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Washingtonban, Moszkvában és Isztambulban tett látogatásairól azt mondta: „ezek jelentősége kiemelkedően meghaladott minden mást az idei évben”.

– Változik a világ, amit a nagyfiúk alakítanak, oroszok, amerikaiak, török világ, az pedig egy izgalmas kérdés, hol lesz ebben Magyarország helye. Ráadásul mind a három ország kell ahhoz, hogy hazánk abban a különleges és kivételes helyzetben legyen, hogy összevetve a többi EU-s országgal, itt fizessék az emberek a legalacsonyabb rezsit – emlékeztetett.

A miniszterelnök azzal folytatta, gyakran van úgy, hogy a külföldiekkel való találkozást követően kiderül, kezd megfizethetetlenné válni az élet számukra.

– Nem az inflációról van szó, hanem az energiaárakról beszélek, amelyek megkétszereződtek. Ez az ár, a magyar árakhoz képest a románoknál duplája, a lengyeleknék háromszorosa, a cseheknél négyszerese. És bár többet keresnek, nem ennyivel – mutatott rá a kormányfő, kiemelve, hogy a magyarok ebből kimaradnak, és ezt tudják, ha máshonnan nem, akkor a rezsiszámlából. Látják azt is, hogy a kormány harcol azért, hogy ez így maradjon.

Az amerikai találkozó energetikai, nukleáris, hadiipari és gazdasági megállapodásokat eredményezett, „ez egy nagyon nagy csomag” – idézte fel a miniszterelnök. Szerinte az eredmények még az ellenoldalon is elcsendesítették a pártpolitikai vitákat.