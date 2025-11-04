Rendkívüli

Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a volt MSZP-s alpolgármester ellen

Továbbra is vezet a Fidesz, a Tisza csak a kormánypártok hátát nézi

Az adatszivárgási botrány, a sorkatonaság bevezetése és a nyugdíjcsökkentésre vonatkozó tervek nem hoztak támogatottságot a Tisza Pártnak, így Magyar Péterék továbbra is kullognak a Fidesz után – derül ki az Alapjogokért Központ legfrissebb felméréséből.

A nyári időszak után a kampánystartot és 

az októbert is a Fidesz–KDNP nyerte meg, míg Magyar Péterék vesszőfutása tovább folytatódott a szerencsétlenebbnél szerencsétlenebb nyilatkozatok, az adatszivárgási botrány, a sorkatonaság bevezetése és a nyugdíjcsökkentésre vonatkozó terveik miatt

 – derül ki az Alapjogokért Központ részletes elemzéséből. 

A felmérés rámutat, a választási véghajrá előtti hatodik hónapot a Fidesz–KDNP tudta tematizálni, többek között a Tisza Párt újabb elszólásokkal jelentkező politikusainak és szakértőinek hathatós közreműködésével. Rámutattak, a botrányok lerántották a leplet a Magyar Péter mögött álló, korábban Márki-Zay Pétert is támogató baloldali erőközpontok szerepéről is: 

a külföldről finanszírozott médiumok, valamint a manipulációs kerekasztal tagjai igyekeznek elhallgatni és centristaként bemutatni a Tisza Pártot a sorozatos hibák ellenére is. 

A nemzeti ünnephez kapcsolódó tömegrendezvények versenyét a stabilan kormányzó, békeorientált külpolitikát képviselő és szervezetten működő nemzeti oldal nyerte meg

Az elemzés kitért arra is, hogy Magyar Péterék ukrán háttérrel fejlesztett applikációjának botránya nemcsak a Tisza népszerűségét vetette vissza, hanem az októberi mobilizációs verseny közepén jelentett egy erős találatot, ugyanis a nyilvánosságra került híreket követően több mint 30 ezer ember hagyott fel az alkalmazás használatával.

Hangsúlyozták,

a nemzeti ünnephez kapcsolódó tömegrendezvények versenyét a stabilan kormányzó, békeorientált külpolitikát képviselő és szervezetten működő nemzeti oldal nyerte meg, amely kétszer annyi embert volt képes az utcára vinni, mint riválisa.

Kiemelték,  hogy a kormánypártok nemcsak az utcán mutattak nagyobb erőt október 23-án, hanem az online térben is. Ahogyan azt a Digitális Szuverenitás Központ adatai is bizonyítják, amíg a Fidesz–KDNP a top 100 pártpolitikai oldalán szerzett lájkok, kommentek és megosztások interakciószáma majd 3,2 millióra tehető, addig az ellenzék esetében ez a szám csak 2,8 milliót ért el.

Mindezek mellett Orbán Viktor politikai teljesítménye, találkozója XIV. Leó pápával és az olasz konzervatív politikai vezetőkkel, valamint az októberben bejelentett amerikai elnöki látogatás egyértelműen a Fidesz–KDNP javára billentette a mérleg nyelvét ezúttal is. 

 Stabilan vezet a Fidesz–KDNP

Az Alapjogokért Központ elemzése szerint kormánypártok októberi fölényét nemcsak az utcán mutatott és a digitális térben érzékelhető aktív jelenlét mutatja, hanem az Alapjogokért Központ pártpreferencia-kutatása is, amely szerint stabilan vezet a Fidesz–KDNP az erős kampánystart után. – A jobboldali erők országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatná, míg a Tisza Pártra csak 42 százalékuk voksolna – olvasható az elemzésben.


