A Tisza valódi arca: megágyaznának Brüsszel háborús terveinek a sorkatonasággal

Magyar Péter és a Tisza Párt egyfolytában a békéről és a szeretetről mantrázik, az igazi arcuk viszont egyre láthatóbb: sorkatonaságot sürgetnek, és Brüsszel háborúpárti törekvéseinek engedelmeskedve, a Néppárthoz dörgölőzve készítik elő a terepet a magyar fiatalok besoroztatására. Mindezt persze tagadják, sőt a tervüket immár a Fideszre kenik. A párt katonai tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz ráadásul nem csupán a besorozási terveket szövögeti, de az erőszak burkolt hangoztatásával folyamatosan borzolja a kedélyeket.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 5:08
Ruszin-Szendi Romulusz, volt vezérkari főnök Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: MW
Magyar Péter ismét a megtévesztés eszközéhez nyúlt, és megpróbálta elhitetni a magyar emberekkel, hogy a Fidesz terjeszt hazugságot a sorkatonaság visszaállításával kapcsolatban. A tény azonban az, hogy a Tisza Párt a vezérével együtt, a néppárti tagság révén a háborúpárti brüsszeli elitnek fekszik alá ebben a kérdésben is, elárulva ezzel a magyar fiatalokat és családokat.

sorkatonaság
Bort isznak, de vizet prédikálnak a kétarcú Tisza-vezérek sorkatonaságügyben is Forrás: MN

A háborús lázban égő Európa ugyanis sorra hozza meg a hadkötelezettséget kiterjesztő döntéseket ott, ahol az Európai Néppárt tagpártjai vezetik a kormányt, melyek alól a Brüsszelnek hűséget fogadó Tisza Párt sem bújhatna ki. Kiváltképp, hogy az EP-ben ők is a néppártiak között ülnek.

Ruszin-Szendi szó szerint mindenkit berántana

A Tisza Párt vezéralakjai valójában már többször is egyértelművé tették, hogy eszük ágában sincs távol maradni az európai háborús uszítástól. Különösen igaz ez Ruszin-Szendi Romulusz bukott vezérkari főnökre, aki Magyar Péter honvédelmi szakértőjeként rendszeresen a sorkatonaság visszavezetéséről beszél. Ruszin-Szendi többször is nyomatékosan elmondta, hogy a sorkötelezettséget valójában nem megszüntették, hanem felfüggesztették. 

A Tisza Párt szakértője azt is mondta, hogy ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is, sőt, odáig merészkedett, hogy kijelentette: a háború jó üzlet.

Miközben Magyar Péter a békéről szónokol, a katonai tanácsadója gyakorlatilag előre vetíti, hogy egy esetleges Tisza-kormány esetén készek lennének a magyar fiatalok életével játszani a háborús profit érdekében, vagy Brüsszel elvárásainak megfelelve. Mint ahogyan a Tisza horvátországi testvérpártja esetében is történt: ott már megszavazta a parlament, 2026 januárjától visszaállítják a kötelező sorkatonaságot. Ezt megelőzően eddig Svédország, Litvánia és Lettország vezette be. 

 

Még a Tiszások is ellenzik a sorkatonaságot

A politikai elemző, Deák Dániel osztotta meg nemrég azt a videót, amelyből kiderült, hogy még a Tisza saját fiatal szimpatizánsai sem fogadták lelkesen ezt az ötletet. Volt, aki azt nyilatkozta egy megmozduláson, hogy egyenesen széttépné a behívóját.


Fegyverrel az emberek között

A sorkatonaság propagálása mellett Ruszin-Szendi Romulusz a megjelenésével is igyekszik demonstrálni az erőt és a fenyegetést. Többször is felvétel készült arról, hogy a Tisza Párt fórumain fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelent meg a nyilvánosság előtt. A bukott tábornok nem is titkolta agresszív hajlamait, hiszen azt is elmondta, hogy „viszket a tenyere”, és ki is van képezve rá. Azt is hangoztatta korábban, hogy 

minden, amivel ölni lehet, közel áll a szívéhez.


A rendőrség végül szabálysértési eljárást indított ellene, és lefoglalta a fegyverét, ami azt is igazolja, hogy a fegyverviselés nem volt a törvényi kereteknek megfelelő. A Tisza Párt tagjának felkészületlen és szakmaiatlan viselkedésére Pintér Ferenc volt vezérkari főnök helyettes is felhívta a figyelmet. Ruszin-Szendi azonban nem elégedett meg a sorkatonaság ötletével és a fegyveres fenyegetéssel:

burkoltan kijelentette, a Tisza Párt a hatalom megszerzéséért akár erőszakra is képes lenne.

Szentkirályi Alexandra budapesti Fidesz-elnök szerint is vállalhatatlan Ruszin-Szendi magatartása. 

Fegyverrel emberek előtt fenyegetőzni, újságírókat bántalmazni, és most ez? 

– fakadt ki arra, hogy a Tisza Párt esetleg erővel venné át a hatalmat. Szentkirályi Alexandra Ruszin-Szendi Romulusz kijelentésére reagált, aki szerint „akkor tudnak dolgozni, ha magyar ember nem emel kezet magyar emberre.” Szentkirályi szerint ez a mondat vészjósló, különösen egy olyan politikustól, aki fegyverrel is kampányolt.

A jelek tehát egyértelműek: a Tisza Párt a háború és az erőszak ideológiáját képviseli, és a hatalom megszerzéséért kész mindent bevetni, ugyanakkor egy Tisza-kormány vélhetően egyik pillanatról a másikra bevezetné a kötelező sorkatonai szolgálatot,ami az elhangzottak alapján nem csak a fiatalokat érinthetné.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

