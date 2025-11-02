Ruszin-Szendi ismét elszólta magát: Ha nem győznek, magyarokra támadnának + videó

„Fizikai erőszak, fegyverrel való fenyegetés, és most a magyarok egymás ellen hergelése” – írta Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán, reagálva Ruszin-Szendi Romulusz egyik kijelentésére, amelyet vállalhatatlannak nevezett. Ez szerinte már túlmutat minden határon.

Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)

A videóban egy részlet látható, amiben Ruszin-Szendi Romulusz egy fórumon úgy fogalmaz:

Akkor tudunk valóban elkezdeni dolgozni, ha itt nem kényszerítenek bele minket olyanba, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

A budapesti Fidesz elnöke szerint a Tisza Párt tanácsadójának szavai arról árulkodnak, hogy

„ha nem győznek, indulattól fűtve magyarokra támadnának”, ami elfogadhatatlan egy demokratikus közéletben.

Szentkirályi Alexandra szerint Ruszin-Szendi Romulusz viselkedése vállalhatatlan, miután a volt vezérkari főnök korábban többször is fegyverrel jelent meg rendezvényeken, és egy őt kérdező újságírót is meglökött.

Ennek véget kell vetni! Erőszaknak nincs helye a magyar közbeszédben!

– hangsúlyozta a budapesti Fidesz elnöke.

„Na tisztázzunk valamit. A Tiszát csak a magyar emberek fogják bármire is kényszeríteni. Jövő tavasszal, amikor elküldik őket a…” – zárta mondandóját Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: MW)