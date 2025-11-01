Alapjogokért Központigazság órájaSzepesfalvy Anna

Vérfagyasztó, hogy a Tisza Párt a sorkatonaság visszaállítására célozgat

Ilyen az ellenzék, ez a valós programja, a magyar nyugdíjasok helyett ukrán és szír bevándorlókat támogatnának.

2025. 11. 01. 10:30
Nagyon rossz irányba fog menni a világ, ha nem állunk ki a békéért, meg kell erősíteni a magyar kormányt – mondta el Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés fideszes képviselője a kormánypárt háborúellenes aláírásgyűjtéséről. Vannak olyan európai országok, ahol már újra bevezették a sorkötelezettséget. Magyarországon ez nem aktuális, kivéve a Tisza Párt vezető politikusánál, Magyar Péter katonai tanácsadójánál, az ukránpárti Ruszin-Szendi Romulusznál, aki egy lakossági fórumon megjegyezte: bárkit berántanak, ha itt baj van, mert a sorkatonaság nem szűnt meg, csak felfüggesztették. Ezek vérfagyasztó szavak, mert Brüsszel az oroszok elleni háborúra készül, Magyar Péter és a Tisza Párt pedig Brüsszel szoros szövetségese – fejtette ki a fővárosi képviselő. 

A Tisza közeli nyugdíjszakértő, Simonovits András, aki meg akarja adóztatni a nyugdíjakat, meg akarja szüntetni a Nők40 programot, legfrissebb elszólásában arról beszélt, hogy sokkal fontosabb lenne a nyugdíjasutalványok helyett ukrán és szíriai bevándorlókra költeni a pénzt – ismertette az ellenzék legújabb programelemét Tóth Edina, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Erre már nincsenek, szavak, erre már nem lehet mit mondani – jegyezte meg. Ilyenek ők, ez az ő valós programjuk – hangsúlyozta a volt európai parlamenti képviselő, aki a műsorban megerősítette: Brüsszelben egy magányos nőnek a migránsok miatt már nem biztonságos a tömegközlekedés, de bizonyos helyekre jobb, ha autóval sem merészkednek a hölgyek egyedül. 

Az igazság órájában téma volt az is, hogy egy balliberális rendező azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a színdarabjában agyonverik Schmidt Máriát, a Terror Háza Múzeum főigazgatóját, ismert jobboldali vezető személyiséget. Mint kiderült: a „művet” előadó társulatot a főváros támogatta. Ez is azt mutatja, hogy Magyar Péter és Karácsony Gergely együttműködik – hangsúlyozta Szepesfalvy Anna. Azért, hogy megszavazzanak egy törvénytelen költségvetést, például azt kérhették cserébe a tiszások, hogy Nagy Ervint és Bódis Krisztát különböző pénzosztó helyekre ültethessék be. Így született ez a csodálatos támogatás is – mondta a Fővárosi Közgyűlés fideszes képviselője. 

Ami történt, az ismét negatív értelemben nagyon jó példája a kettős mércének – mutatott rá Tóth Edina. Fordított esetben a baloldal másnap Brüsszelig rohanna és az oktatási miniszter lemondását követelné. Én nagyon-nagyon hiányolom a máskor olyan hangos baloldali liberális nőjogi szervezetek tiltakozását, hol vannak most, miért vannak csendben, amikor egy nőt ennyire megbántottak, megaláztak, a halálát eljátszották? – kérdezte. Botrányos ez az egész, nagyon remélem, hogy a budapesti polgárok nem fognak elmenni és megnézni egy ilyen förtelmes színdarabot, mert ez nem a színpadra, hanem a kukába való – szögezte le az Alapjogokért Központ vezető elemzője. 

