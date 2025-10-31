Kocsis MátéUkrajnaRuszin-Szendi RomuluszTisza PártMagyar Péter

Háborús pszichózis van a Tisza Pártban, a fiatalok jövője a tét

„A fiatalok jövője a tét. Nem pártot, hanem jövőképet kell most választaniuk” – hangsúlyozta Kocsis Máté, aki szerint a mostani választás arról szól, hogy Magyarország a háborút támogató irányba vagy a szuverenitást és békét védő kormányzati politika mellett köteleződik el. Édemes megjegyezni, hogy a Tisza Pártban egyébként már annyira eluralkodott a háborúpárti narratíva, hogy aki kiáll a háború ellen, azt nemes egyszerűséggel kirúgják.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 11:43
Fotó: HírTV
„A fiatalok jövője a tét! Nem pártot, hanem jövőképet kell most választaniuk. Egy háborúpárti, ukrán háborúba pénzt fektető jövőképet, vagy egy szuverenista kormányt, amely a fiatalok jövőjét illetően is megvédi a magyar érdekeket” – írja Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, a Fidesz frakcóvezetője.

Ismert: Manfred Weber többször világossá tette, hogy az Ukrajna-pártiság alapfeltétel az Európai Néppártban, amelynek a Tisza Párt is tagja. 

Én mint pártelnök egy világos vörös vonalat húztam a szélsőségesekkel szemben. Soha nem fogunk együtt dolgozni azokkal, akik nem tartják tiszteletben az én három alapelvemet: Ukrajna-,  jogállam- és Európa-pártiság

– fogalmazott a politikus.

Köztudott az is: Ruszin-Szendi Romulusz (a Tisza Párt tanácsadója) nyíltan beszélt arról, hogy a magyar fiatalokat bármikor berántanák sorkatonának, ha háborúról van szó. Egy júniusi fórumon az orosz–ukrán háború nyomán kijelentette: vissza kellene állítani a sorkötelezettséget, és „ha baj van, mindenkit be kell rántani” azonnal, a fiatalokat is. 

Ismert az is, hogy Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnökként kettős kommunikációt folytatott.

Míg jelentéseiben a magyar kormányzati álláspontot tükröző háborúellenes narratívát jelenítette meg, a NATO ülésein valójában Ukrajna-barát álláspontot képviselt, sőt felszólalásait a „Slava Ukraini!” (Dicsőség Ukrajnának!) köszöntéssel zárta.

A Tiszában tilos kiállni a háború ellen

A Tisza Pártban egyébként a tagoknak már az is tilos, hogy kiálljanak a háború ellen. Kirúgták ugyanis a pártból a Tisza egyik reménybeli képviselőjelöltjét, miután aláírta a kormánypártok háborúellenes petícióját. 

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, az újpalotai Tisza-sziget vezetője, Magyar Péter egyik leghűségesebb támogatója is aláírta a Fidesz által indított háborúellenes petíciót. Erről Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője tett közzé videót a közösségi oldalán.

A felvételen látszik, hogy Németh Balázs a tiszások standjához viszi oda az aláírásgyűjtő ívet, bemutatkozik, majd felteszi a kérdést, hogy aláírják-e az ívet. A standnál lévő tiszás elvette az ívet és aláírta.

Borítókép: Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: HírTV)


