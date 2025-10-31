Kocsis MátéRuszin-Szendi RomuluszMagyar Péter

Kocsis Máté Ruszin-Szendiről: Ez egy szánalmas ürge + videó

Nem véletlenül talált egymásra a bukott vezérkari főnök és Magyar Péter.

2025. 10. 31. 10:19
Forrás: Facebook
Nem véletlenül talált egymásra Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán megosztott egy részletet abból az interjúból, amelyet korábban a Harcosok órájában adott.

Oroszlány, 2025. május 22. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszél a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón Oroszlányban 2025. május 22-én. MTI/Vasvári Tamás
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője
Fotó: Vasvári Tamás/MTI

Kocsis Máté szerint a bukott vezérkari főnök „egy szánalmas ürge”.

A frakcióvezető felidézte Ruszin-Szendi több botrányos kijelentését. Például azt, amikor a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött:

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

Kocsis Máté hangsúlyozta: Ruszin-Szendi Romulusz – Magyar Péterhez hasonlóan – „egy önimádó, magába szerelmes, rettenetes embertípus.”

„Zsák a foltját”

– mutatott rá a kormánypárti politikus arra, hogyan talált egymásra a volt vezérkari főnök és a Tisza Párt elnöke. 

Érdemes felidézni: Ruszin-Szendi Romulusz többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. A Tisza Párt honvédelmi szakértőjéről kiderült az is, hogy fegyverrel az oldalán jelent meg a párt egyik lakossági fórumán. Az ügyben több feljelentést is tettek.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Facebook)


