Kocsis Máté csúnyán kiosztotta Magyar Pétert

– Akiről ez a politikai csenevész beszél, az az Orbán Viktor, aki tulajdonképpen nézőpont és történelmi ítélet kérdése, hogy az első vagy az utolsó szöget beleütötte a szocializmus koporsójába – mondta közösségi oldalára feltöltött videóban Kocsis Máté reagálva Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének kijelentésére, amely szerint „Minden meghasonlott és a népével szembefordult vezetőnek eljön a kádári pillanata, és mind maga dönti el, hogy ezt időben félreállva, a saját dolgozó szobája magányába állja, vagy megszégyenülve a nyilvánosság előtt. A magyarok többsége tudja és érzi, hogy 36 évvel 1989. után jobb lenne nem egy újabb nemzeti sorstragédiáig húzni azt, amikor a lelkünket méreganyaggal kínzó új Kádár a lelkiismeretével elszámol majd.”

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője aláhúzta:

Orbán Viktort lehet szeretni vagy nem szeretni, de vannak dolgok, amiket nem lehet tőle elvitatni, például a rendszerváltozás idején betöltött szerepét.

– Személyes és politikai szerepét, azt a történelmi pillanatot, amit ő jókor ragadott meg fiatalemberként, őszinte forradalmi hevülettel, tiszta nyílt tekintettel. Ezek után és

éppen azzal a Kádár-rendszerrel szemben tette ezt meg, amelyikkel ez a feltörekvő fiú most éppen össze akarja mosni

– hangsúlyozta Kocsis Máté. Hozzátette: ilyet vagy az mond, aki teljesen hülye, ezt azért Magyar Péter esetében felerészben kizárná, vagy az mond ilyet, aki szándékosan a legrosszabb indulattal próbál meg összemosni teljesen ellentétes oldalon álló embereket.