Orbán Viktor bejelentette, hogy a MOL nem emelheti meg az üzemanyag árát a kiesés miatt

– Tegnap este meghallgattam a belügyminiszter jelentését a százhalombattai olajfinomítóban történt incidensről.

A nyomozás gőzerővel zajlik. Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar vagy külső támadás áll a háttérben

– írja közösségi oldalán Orbán Viktor.

A százhalombattai olajfinomító (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A miniszterelnök arról írt:

százhalombattai finomító Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike.

– A lengyel külügyminiszter azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket. Reméljük, nem erről van szó.

A benzinárak máris megugrottak. Nagy Márton gazdasági minisztert megbíztam, hogy tárgyaljon a Mol vezetőivel, és tegye világossá, hogy a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel

– húzta alá Orbán Viktor.

A csütörtöki reggeli Kormányinfón is szó esett a százhalombattai olajfinomító ügyéről. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszer kiemelte: a kabinet meghallgatott egy tájékoztatást is a százhalombattai finomítóban történt robbanással kapcsolatban, a nyomozás egyelőre tart, így semmi sem zárható ki. Gulyás Gergely leszögezte,

azért van az ügynek jelentősége, mert ez Magyarország és Közép-Európa energiabiztonságát is veszélyezteti.

A kormány célkitűzése, hogy a robbanás árát ne az autósoknak kelljen megfizetniük. A kormány már tárgyal a Mol vezetőivel, hogy a Mol ne áremeléssel próbálja kezelni a nehézségeket.