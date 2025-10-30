Rendkívüli

Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról + videó

Orbán ViktorMOLolajfinomító

Orbán Viktor bejelentette, hogy a MOL nem emelheti meg az üzemanyag árát a kiesés miatt

A lengyel külügyminiszter azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket. Reméljük, nem erről van szó – szólt Orbán Viktor miniszterelnök a százhalombattai olajfinomítóban történt incidensről. A kormányfő megerősítette: zajlik a nyomozás arról, hogy mi áll a baleset hátterében. Orbán Viktor arról is írt, hogy a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására üzemanyagár-emeléssel, ezt világossá is tették a Mol vezetőségének.

Orbán Viktor miniszterelnök figyelmeztetett a veszélyre Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
– Tegnap este meghallgattam a belügyminiszter jelentését a százhalombattai olajfinomítóban történt incidensről. 

A nyomozás gőzerővel zajlik. Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar vagy külső támadás áll a háttérben

– írja közösségi oldalán Orbán Viktor. 

Százhalombatta, 2025. október 21. Olajfáklya a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában 2025. október 21-én. A Mol megerősítette, hogy előző nap éjjel tűz ütött ki a finomító AV3-as üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket. MTI/Hegedüs Róbert
A százhalombattai olajfinomító (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A miniszterelnök arról írt: 

százhalombattai finomító Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike.

– A lengyel külügyminiszter azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket. Reméljük, nem erről van szó. 

A benzinárak máris megugrottak. Nagy Márton gazdasági minisztert megbíztam, hogy tárgyaljon a Mol vezetőivel, és tegye világossá, hogy a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel 

– húzta alá Orbán Viktor.

A csütörtöki reggeli Kormányinfón is szó esett a százhalombattai olajfinomító ügyéről. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszer kiemelte: a kabinet meghallgatott egy tájékoztatást is a százhalombattai finomítóban történt robbanással kapcsolatban, a nyomozás egyelőre tart, így semmi sem zárható ki. Gulyás Gergely leszögezte,

 azért van az ügynek jelentősége, mert ez Magyarország és Közép-Európa energiabiztonságát is veszélyezteti. 

A kormány célkitűzése, hogy a robbanás árát ne az autósoknak kelljen megfizetniük. A kormány már tárgyal a Mol vezetőivel, hogy a Mol ne áremeléssel próbálja kezelni a nehézségeket.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)


 

