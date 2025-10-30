Rendkívüli

Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról – élőben a Kormányinfóról + videó

Gulyás GergelyVitályos EszterKormányinfó

A Magyar Nemzet élő szöveges tudósításban számol be a Kormányinfóról.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 7:47
Kormányinfó
Fotó: Csudai Sándor
A nemzeti konzultáció íveit a héten mindenki meg fogja kapni. Ez az adórendszerről szól, az adóemeléssel kapcsolatos tervekről szóló társadalmi hozzáállásról szól, és lehetőséget biztosít arra, hogy kitisztuljon, mi a társadalom véleménye ezekről a kérdésekről – mondta Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatott, az USA kiszállt Ukrajna finanszírozásából, így ez csak adóemeléssel finanszírozható Európában. Hozzátette: ha megnézzük, milyen volt Európa gazdasága a háború előtt, és ma, akkor jól látható, hogy Európa a háború vesztese.

Gulyás Gergely tájékoztatott: Orbán Viktor november 7-én lesz Donald Trump vendége a Fehér Házban.

 

Fókuszban a béke

A miniszter azt is elmondta, hogy a kormányfő, aki az európai vezetők közül egyedül képviseli a béke ügyét a háborúzó felek tárgyalásának fontosságát, találkozik azzal, aki ugyanezt teszi január óta. – Fontos, hogy sikerrel járjon a két állami vezető és a béke lehetséges kimeneteléről eszmét cseréljen és azt is meghatározzák, mi az a menetrend, ami elvezethet az amerikai-orosz találkozóig – mondta Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, abban nincs vita, hogy itt legyen ennek a találkozónak a helyszíne és békemegállapodás születhessen.

A kormány tegnapi ülésén döntött az élelmiszerek és drogériai termékekre vonatkozó árrés fenntartásáról, és 2026 február 28-ig meghosszabbították. – Az infláció elleni küzdelemnek hatékony küzdelem, az e körbe tartozó termékek árának csökkenése csökkenti a pénzromlás ütemét is. A kormány arról is döntött, hogy az élelmiszerek vonatkozásában további 14 termékkel bővül majd

 – árulta el. Arról is döntöttek, hogy a Szép kártyákon megmaradt összeget hideg élelmiszerek felhasználására is lehet majd költeni.

A kormány döntött arról is, hogy a szociális ágazatban 15 százalékos béremelés várható, ez nem vonatkozik a nevelőszülőkre, miután a nevelőszülők illetményét megduplázzák jövő év január elsejétől. – Az állami ellátásban 23 ezer gyermek van, ebből 2/3-a nevelőszülőknél van. Minden szakmai vélemény egyértelművé teszi, hogy a nevelőszülőknél vannak a legjobb helyen ezek a gyerekek, éppen ezért kiemelt fontosságú, hogy a nevelőszülői ellátáson javítsunk – jelezte.

Borítókép: Kormányinfó (Fotó: Csudai Sándor)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

