Mennyi lehet az ára Ruszin-Szendinek? – kérdezi egykori helyettese

A bukott tábornok által a Magyar Honvédségben elkövetett visszaélésekre hívta fel a figyelmet Pintér Ferenc, aki korábban az egykori vezérkari főnök helyetteseként dolgozott.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 11:12
Fotó: Melinda Czinege
Éles kritikát fogalmazott meg a bukott vezérkari főnökkel, Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatosan a volt helyettese, Pintér Ferenc alezredes a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében. 

A képen három katona látható, de csak ketten vannak egyenruhában (Forrás: Facebook)

Mint írta, sokan kérdezik tőle, hogy mi a baja Ruszin-Szendi Romulusszal.

Nem ismételném a tényeket, amelyeket már megosztottam az elmúlt hetekben az ország nyilvánossága előtt, de az alábbi kép talán érzékelteti, hogy hová jutott a Honvédség a vezetői regnálása alatt

– fejtette ki, a posztjánál közzétett képre utalva. 

Pintér felidézte, hogy parancsnoki joggyakorlása alatt Ruszin-Szendi kiképzett katonák ezreit rúgta ki, „egy olyan nemzetközi helyzetben, amikor épeszű és valóban hazájáért esküt tett magyar honvédtiszt épp erősítette volna hazánk fegyveres erejét” . 

Ugyanakkor, tette hozzá, a volt vezérkari főnök 

„megengedte, hogy a nála családi és haveri alapon működő vezetői hiearchia szolgálati visszaéléseket, jogellenes munkáltatói joggyakorlásokat alakíthasson ki.”

A posztban Pintér idéz katonai alapelvnek tartott mondásokat, mint például azt, amely szerint a parancsnok felelős mindenért, amit tett vagy tenni elmulasztott.
Az alezredes rámutat: Ruszin-Szendi

azt kritizálja most, amit aktív hivatali idején ő maga hozott létre vagy mulasztásaival segített elő.

„Bármit is mond, mi, volt kollégái tudjuk, mikor hazudik!” – jelentette ki, hozzátéve, hogy árulkodó a posztjához csatolt fotó, amelyen három aktív katona látható, de csak kettőn van egyenruha. 

Vajon mennyi a katonafeleségek és a kamuból felvett rokonok, haverok száma a Honvédségben, Ruszin úr?? Erről mikor beszélünk???

– tette fel a kérdést Pintér, aki hozzátette, hogy „folyik egy fedett ügyészi nyomozás a fantomtartalékosok ügyében, de a tartalékos katonák behívása, túlóra-elszámolásai is érdekes parancsnoki visszaéléseket mutatnak.”

„Kinek az érdekében rombolta és kívánja tovább rombolni hazánk biztonságát? Mennyi lehet az ára Ruszin tábornoknak?”

 – tette fel végül a kérdést Pintér Ferenc. 

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: MW)


