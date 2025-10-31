Ruszin-Szendi RomuluszTisza PártCDU-CSU

Magyar Péterék néppárti szövetségesei állnak a sorkötelezettség bevezetése mögött a legtöbb uniós tagállamban

Európa menetel a háború felé, amihez a jelenleginél sokkal több katonára van szükség, ezért több uniós tagállamban a sorkötelezettség visszaállítását tervezik, illetve néhány országban már döntés is született róla. Lapunk összeállításából kiderül, hogy a törvényjavaslatokat rendre azok a pártok terjesztették elő az érintett államokban, amelyek az Európai Néppártban Magyar Péterék szövetségesei. Nem meglepő ezek után, hogy a Tisza Párt felé is elvárás lehet a sorkötelezettség támogatása, ezért figyelmeztethette Ruszin-Szendi Romulusz a magyar fiatalokat, hogy baj esetén azonnal berántanak mindenkit.

Munkatársunktól
2025. 10. 31. 11:18
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Magasabb fokozatba kapcsoltak az európai államok a védelmi képességeik növelését célzó intézkedésekkel, amelyekkel nem csupán a fegyverzetet fejlesztik, hanem a hadseregeik létszámát is bővítik. A háborús készülődés több országban is a kötelező katonai szolgálat visszaállításával, illetve – ott, ahol jelenleg is érvényben van a sorozás – a szabályozás kiterjesztésével jár. A Magyar Nemzet csütörtöki cikkében részletes körképet adtunk arról, hogy az Európai Unión belül mely államokban működik a sorkötelezettség, illetve hol tervezik annak bevezetését a közeljövőben és milyen szabályozás szerint.

Ezúttal annak jártunk utána, hogy az érintett uniós tagállamokban milyen politikai erők állnak a közelmúltban született döntések, valamint a jövőben esedékes tervek mögött, amelyekkel a sorkötelezettség bármely formáját már visszaállították, vagy éppen erre készülnek.

A horvát konzervatívok már léptek

Horvátországban néhány nappal ezelőtt határozott a parlament a kötelező katonai szolgálat bevezetéséről, idén meg is kapják a behívót a 19. életévüket betöltött fiatalok, akiknek 2026-ban megkezdik a kiképzését. A javaslatot a Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) nevű párt terjesztette a törvényhozás elé. A HDZ a legnagyobb jobbközép, konzervatív-keresztényszociális formáció Horvátországban, az uniós szinten pedig az Európai Néppárt (EPP) tagszervezete.

A lett jobbközép formáció javaslata nyomán bevezették a sorkötelezettséget

Lettországban már 2023-ban döntöttek a sorkötelezettség visszaállításáról, itt az Új Egység (JV) nevű jobbközép párt indítványozta a szükséges törvényi változtatásokat. Ez a tömörülés nyerte a legutóbbi, 2024-es európai parlamenti választást Lettországban és szintén a Manfred Weber vezette Európai Néppárthoz tartoznak, tehát a horvát HDZ-vel megegyezően a balti államban is Magyar Péterék, vagyis a Tisza „testvérpártja” állt a háborús készülődés élére.

Donald Tusk pártja a kötelező katonai szolgálat mellett

Ez a megállapítás igaz Lengyelországra is, hiszen Donald Tusk miniszterelnök pártja, a Polgári Platform (PO) az élharcosa a sorkatonai szolgálat fokozatos bevezetésének. Természetesen a PO is az EPP egyik meghatározó tagszervezete, amely a Tisza Párt választási győzelmét tartja kívánatosnak. Emlékezetes, hogy Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke egy budapesti összejövetelen beszélt arról, hogy szorosan együttműködnek a Donald Tusk-féle varsói vezetéssel, külön csapat dolgozik azon, hogy Magyar Péterék felhasználhassák a lengyel tapasztalatokat Magyarországon a konzervatív kormányzattal szemben. 

Manfred Weberék ismét tömeghadsereggé duzzasztanák a Bundeswehrt

A német koalíciós kormány is gőzerővel dolgozik a Bundeswehr megerősítésén, amelynek létszáma a jelenlegi hivatásos állománnyal nem elegendő. A szövetségi védelmi miniszter, Boris Pistorius célja, hogy 2029-re nyolcvanezer új katonát toborozzanak, ezzel erősítve az ország védelmi képességét. Ugyanakkor egyre élénkebb vita zajlik a sorkatonaság visszaállításáról és a katonai szolgálat szabályozásáról szóló új törvényjavaslatról, ami 2026-tól fokozatosan visszaállítaná a sorkötelezettséget. A koalíciós kormány legerősebb pártja a CDU–CSU, amely az Európai Néppártban is döntő befolyással bír, Magyar Péter brüsszeli főnöke, Manfred Weber is a CSU politikusa.

Belgiumban, Franciaországban és Hollandiában a háborúpárti elit koalíciós kormányai szintén tervezik a kötelező katonai szolgálat visszaállítását, de az ingatag belpolitikai helyzet miatt egyelőre elhalasztották a döntést.

Ruszin-Szendi Romulusz ajánlata a magyar fiataloknak

A körképből egyértelműen látható, hogy szerte Európában a Tisza Párt szövetségesei állnak ki leghatározottabban a sorkötelezettség mellett, ennek fényében nem meglepő, hogy Magyar Péter sem akar lemaradni. A Tisza honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz ezért figyelmeztette a magyar fiatalokat a közelmúltban, hogy baj esetén mindenkit azonnal berántanának katonának. 

