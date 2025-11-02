Magyar Péter ismét hazugságot terjeszt, miközben az ő néppárti főnökei készülnek a háborúra

„Végső elkeseredés…” – így kezdte bejegyzését Németh Balázs frakciószóvivő, aki szerint Magyar Péter ismét lenézi és megalázza még saját követőit is. Mint írta, a Tisza Párt elnöke a Facebookon azzal próbálja megtéveszteni az embereket, hogy a Fidesz be akarja vezetni a sorkatonaságot.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz Fotó: Hatlaczki Balázs / MW

„Ami természetesen hazugság” – fogalmazott Németh Balázs, hozzátéve: Magyar Pétertől „nem is várhatunk mást”. A szóvivő szerint az igazság az, hogy

egész Európában Magyar Péter néppárti főnökei, Ursula von der Leyen és Manfred Weber vezénylik a háborúpárti különítményt.

Németh Balázs emlékeztetett: azokban az országokban, ahol az Európai Néppárt tagpártjai vezetik a kormányt, valóban sorra vezetik vissza a kötelező katonai szolgálatot. „A Tisza is az Európai Néppárt tagja, így egyértelmű elvárás Magyar Péterrel szemben, hogy ha lehetősége lesz rá, azonnal katonai szolgálatra kötelezze a magyar fiatalokat” – tette hozzá.

A frakciószóvivő szerint a helyzet egyértelmű:

Az Európai Néppárt háborúzni akar, a magyar kormány viszont kiáll a béke mellett. Minden más csak kamu.

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Forrás: AFP)