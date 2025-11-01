Itt az újabb hazugság Magyar Péter szektájától, most a 14. havi nyugdíjat vették célba

„Beindult a tiszás suttogó propaganda, és futótűzként terjed az az álhír, hogy a kormány majd hitelből fizeti a 14. havit. Ez természetesen álhír. Gratulálok, jár a Zebra-díj!” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté.

Kocsis Máté (Forrás: Facebook)

A Fidesz frakcióvezetője így reagált arra az egyre gyorsabban terjedő állításra, miszerint a kormány hitelből finanszírozná a 14. havi nyugdíj kifizetését. Kocsis Máté felhívta a figyelmet arra, hogy

ez teljesen valótlan, és a Magyar Péter köré szerveződő „tiszás suttogó propaganda” újabb álhírt indított útjára.

A politikus szerint a baloldal az, amely korábban eladósította és tönkretette az országot, most mégis ők próbálják hitelfelvétellel riogatni a közvéleményt.

Kocsis hozzátette: miközben Magyar Péter és hívei a 14. havi nyugdíj kifizetését bírálják, nem zavarta őket, amikor Ursula von der Leyen bejelentette, hogy az unió hitelből támogatja Ukrajnát és a háborút.

Petike vakhívei részéről a háborúra felvett hitel az rendben, de pénz a nyugdíjasoknak felelőtlenség. Világos. Szoknom kell még a tiszás észjárást

– zárta bejegyzését a Fidesz frakcióvezetője.

Borítókép: Magyar Péter és hívei (Fotó: MW/Csudai Sándor)