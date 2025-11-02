Mutatjuk, milyen jövőt kínál a Tisza Párt, és milyet a kormány

Saját szakértőit is letagadva próbál menekülni Magyar Péter, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban napvilágot látott, adóemelést, nyugdíjsarcolást, sorkatonaság bevezetését célzó tiszás terveket cáfolja. Magyar Péter jobb híján most azt állítja, hogy Petschnig Mária Zita, Kéri László, Surányi György, Dálnoki Áron nem a Tisza szakértői, dacára annak, hogy rendre tartanak előadást és vesznek részt tiszás rendezvényeken.

Általunk nem ismert embereket neveznek a Tisza szakértőinek

– írta nemrégiben saját Facebook-oldalán a pártelnök, miután egy videóban a különböző tiszás rendezvényeken magukat „függetlennek” mondó tanácsadók beszélnek adóemelésről és nyugdíjcsökkentésről. A helyzet pikantériája, hogy korábban maga Magyar Péter közölte, hogy a szakértők a Tisza álláspontját képviselik.

Tiszás tanácsadók

Azt is állította a Tisza elnöke, hogy szakpolitikai kérdésekben nem ő fog dönteni.

Nem Magyar Péter fogja eldönteni, dolgoznak a szakpolitikai munkacsoportjaink, de nem én döntöm el

– szögezte le.

Az alábbi videóban az is halható, amint Magyar Péter közli,

akik fellépnek a tiszás rendezvényeken, természetesen a párt álláspontját képviselik.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy ha valaki a Tisza alelnökeként szólal fel vagy egy Tisza-munkacsoport vezetőjeként, akkor amit mond, irányadónak tekinthető.

Azt pedig, hogy a Tisza kormányprogramját nem a párt írja, Tarr Zoltán alelnök, EP-képviselő is elismerte egy fórumon.

Ezt mondják a szakértők

Nem kímélnék a magyar társadalmat a Tisza rendezvényein felszólalók, mostanra világossá vált, hogy az egykulcsos adó eltörlését, a társasági adó emelését, a 13. havi nyugdíj elvételét, a Nők40 eltörlését, a családtámogatások megnyirbálását, a sorkatonaság visszavezetését is javasolják Magyar Péternek és pártjának.

A mára hírhedtté vált etyeki fórumon progresszív adóemelésről beszélt Tarr Zoltán és Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoportjának koordinátora.

A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette pártnak. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné. Tarr Zoltán egy belső tiszás fórumon pedig arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről. Sőt, mindent elhazudhatnak addig.

A Tisza Párt kiszivárgott, progresszív adóemelésről szóló tervei szerint 2,8 millió ember, a foglalkoztatottak hatvan százaléka fizetne magasabb személyi jövedelemadót, mint most. Körülbelül négyszázezer forintos bér fölött már rosszabbul járnának az emberek.

13. havi nyugdíj sem kell

Számos tiszás rendezvényen színpadra lépett Petschnig Mária Zita is, aki korábban maga beszélt arról, hogy részt vesz a Tisza gazdasági programjának elkészítésében. A közgazdász szerint nem normális vagy észszerű dolog az anyák szja-mentességének kibővítése, de a 13. havi nyugdíj intézményét is kinevette.