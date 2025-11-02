Magyar Pétertiszás rendezvényPetsching Mária ZitaSurányi Györgynyugdíjcsaládtámogatástársasági adóadóemelés

Mutatjuk, milyen jövőt kínál a Tisza Párt, és milyet a kormány

Kapkodva próbálja menteni a menthetetlent Magyar Péter azután, hogy számos szakértője fogalmazott meg megszorító intézkedéseket a Tisza Párt tanácsadójaként. Nem csoda, hogy kétségbeesett, hiszen amíg a nemzeti kormány folyamatosan támogatja az embereket, addig a tiszás szakértők megsarcolnák a magyarokat. Az adóemeléstől a nyugdíjak csökkentéséig sok minden elhangzott az utóbbi hetekben, hónapokban, Magyar Péter pedig odáig jutott, inkább letagadja saját szakértőit, akik egyébként rendszeresen felszólalnak tiszás rendezvényeken, fórumokon.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 10:22
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
Saját szakértőit is letagadva próbál menekülni Magyar Péter, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban napvilágot látott, adóemelést, nyugdíjsarcolást, sorkatonaság bevezetését célzó tiszás terveket cáfolja. Magyar Péter jobb híján most azt állítja, hogy Petschnig Mária Zita, Kéri László, Surányi György, Dálnoki Áron nem a Tisza szakértői, dacára annak, hogy rendre tartanak előadást és vesznek részt tiszás rendezvényeken. 

Általunk nem ismert embereket neveznek a Tisza szakértőinek

– írta nemrégiben saját Facebook-oldalán a pártelnök, miután egy videóban a különböző tiszás rendezvényeken magukat „függetlennek” mondó tanácsadók beszélnek adóemelésről és nyugdíjcsökkentésről. A helyzet pikantériája, hogy korábban maga Magyar Péter közölte, hogy a szakértők a Tisza álláspontját képviselik.

Tiszás tanácsadók

Azt is állította a Tisza elnöke, hogy szakpolitikai kérdésekben nem ő fog dönteni.

Nem Magyar Péter fogja eldönteni, dolgoznak a szakpolitikai munkacsoportjaink, de nem én döntöm el

– szögezte le.

Az alábbi videóban az is halható, amint Magyar Péter közli, 

akik fellépnek a tiszás rendezvényeken, természetesen a párt álláspontját képviselik.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy ha valaki a Tisza alelnökeként szólal fel vagy egy  Tisza-munkacsoport vezetőjeként, akkor amit mond, irányadónak tekinthető.

Azt pedig, hogy a Tisza kormányprogramját nem a párt írja, Tarr Zoltán alelnök, EP-képviselő is elismerte egy fórumon.

Ezt mondják a szakértők

Nem kímélnék a magyar társadalmat a Tisza rendezvényein felszólalók, mostanra világossá vált, hogy az egykulcsos adó eltörlését, a társasági adó emelését, a 13. havi nyugdíj elvételét, a Nők40 eltörlését, a családtámogatások megnyirbálását, a sorkatonaság visszavezetését is javasolják Magyar Péternek és pártjának. 

A mára hírhedtté vált etyeki fórumon progresszív adóemelésről beszélt Tarr Zoltán és Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoportjának koordinátora. 

A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette pártnak. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné. Tarr Zoltán egy belső tiszás fórumon pedig arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről. Sőt, mindent elhazudhatnak addig.

A Tisza Párt kiszivárgott, progresszív adóemelésről szóló tervei szerint 2,8 millió ember, a foglalkoztatottak hatvan százaléka fizetne magasabb személyi jövedelemadót, mint most. Körülbelül négyszázezer forintos bér fölött már rosszabbul járnának az emberek.

13. havi nyugdíj sem kell

Számos tiszás rendezvényen színpadra lépett Petschnig Mária Zita is, aki korábban maga beszélt arról, hogy részt vesz a Tisza gazdasági programjának elkészítésében. A közgazdász szerint nem normális vagy észszerű dolog az anyák szja-mentességének kibővítése, de a 13. havi nyugdíj intézményét is kinevette.

Az édesanyák adókedvezményét Surányi György, a balliberális kormányok alatti jegybankelnök, a Bokros-csomag egyik végrehajtója is fenntarthatatlannak nevezte. – Attól, hogy a kismamák… az édesanyák adóvisszatérítést kapnak, attól nem fogunk több terméket exportálni, viszont importálni többet fogunk. Tehát romlani fog a nettó export. Úgyhogy amennyivel nő a gazdaság a fogyasztás élénkülése miatt, annak egy jelentős részét erodálja, elviszi a nettó export romlása – fogalmazott Surányi György egy rákosmentei fórumon, ahol 

Magyar Péter újdonsült tanácsadója arról beszélt, a gyermekek után járó adókedvezményen változtatni kell.

 

A rezsicsökkentés eltörlése is napirenden van

Surányi szerint egyébként a rezsicsökkentést is felül kell vizsgálni, valamint a társasági adó emelésre is tett javaslatot. A volt jegybankelnök tavaly júniusban, pár nappal az uniós és önkormányzati választások előtt adott interjút a Szabad Európának, ahol

az alacsony adókulcs megszüntetéséről beszélt.

Simonovits András, aki az ATV egyik műsorában ismerte el, hogy a Tisza támogatója, a Nők40-et és a 13. havi nyugdíjat is eltörölné, ráadásul a magasabb nyugdíjakra 10-20 százalékos adót vetne ki.

Amíg Magyar Péter a hazugságspirálban és a botrányokkal teli gödörben vergődik, a kormány nyugdíjas-politikája kiszámítható és igazságos. A miniszterelnök a napokban jelentette be, hogy dolgoznak a 14. havi nyugdíj bevezetésén is. Orbán Viktor a következőket mondta: 

mi 15 éve kötöttünk egy megállapodást a nyugdíjasokkal. Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat. Vállaltuk, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet, és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell. […] Gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon.

Gyakorlatilag ez a téma jelentheti Magyar Péter politikai karrierjének a végét. A nyugdíjasokat támadni, sarcolni nem kifizetődő dolog, még ha Brüsszel így is gondolja. 

Mit jelentene összegszerűen az adó?

Hogy mit jelentene a Tisza-csomag a nyugdíjasoknak, arról Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója lapunknak elmondta, a nyugdíj és nyugdíjszerű ellátások átlagos összege idén 222 ezer forintot, az átlagos öregségi nyugdíj pedig 242 ezer forintot tesz ki havonta a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, míg az átlagos összegek feletti, nagyjából 260 ezer forint havi összeg feletti saját jogon járó nyugdíjat, ellátást hétszázezren kapnak 2025-ben Magyarországon. 

A legmagasabb, havi 500 ezer forint feletti összegű nyugdíjra összesen 77 ezren jogosultak ma Magyarországon.

Szerinte akár az átlagnyugdíj felettieket is érintheti a tervezet, de valószínűbb a magasabb határ felettiek megadóztatása. 

Pásztor Szabolcs számításai szerint 

  • átlagnyugdíj esetén a 10-20 százalékos adó, a 240 ezer forintos nyugdíjat alapul véve havi szinten 24 ezer–48 ezer forintot, évente, a 13. havi nyugdíj nélkül 288–576 ezer forintot jelenthetne mínuszban.
  • Átlag felett számolva, mondjuk egy 260 ezer forintos nyugdíj esetében havi 26 ezer–52 ezer, éves szinten 312–624 ezer forint kieséssel számolhatna a nyugdíjas, 
  • ha valaki pedig 500 ezer forint havi nyugdíjat kap, akkor havi 50 ezer–100 ezer, éves bontásban 600 ezer és 1,2 millió forint közti adót vonnának le tőle.
  •  

Alapvető különbségek, tessék választani!

Orbán Viktor a Tisza tervezett adócsomagjára reagálva leszögezte, mindebben nincs semmi meglepő, hiszen az elmúlt 35 évünket végigkísérte két közgazdasági iskola küzdelme is. Úgy vélte, a balliberálisok szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől, hogy aztán a politikusok költsék el, egy igazságosnak vélt társadalmat építve. Ugyanezen a húron pendülnek a brüsszeli bürokraták, a bankárok és a multik vezérei.

Ezzel szemben szerintünk a jó gazdaságpolitika alapja, ha minél több pénzt hagyunk az emberek zsebében. Ezért vezettük be a családi adókedvezményeket, ezért tesszük adómentessé a három- és kétgyermekes édesanyákat, ezért vezettük be az egykulcsos jövedelemadót és Európa legalacsonyabb társasági adókulcsát. Ezért adtuk vissza a 13. havi nyugdíjat, és ezért akarjuk bevezetni a 14. havi nyugdíjat is

– jegyezte meg, majd hozzátette: „A balos-tiszás-brüsszeli közgazdászok és szakértők persze epét hánynak. És ez jól van így. Nekünk az a fontos, hogy a magyarok jól járjanak.”


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

