Magyar Péter tanácsadója a társasági adót is megemelné + videó

Újabb nyilatkozat látott napvilágot, amely azt bizonyítja, hogy a Tisza a társasági adót is megemelné. Minderről Surányi György nyilatkozott korábban a Szabad Európának. Magyar Péter tanácsadója arról beszélt, értelmetlenül alacsonynak tartotta az adó mértékét, szerinte meg kellene szüntetni az alacsony adókulcsot.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 9:38
Újabb adóemelési javaslat látott napvilágot Surányi György, a Tisza tanácsadójának részéről. A megszorításpárti közgazdász ezúttal a kilencszázalékos társasági adót kritizálta.

Strasbourg, 2024. július 16. Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án. MTI/Purger Tamás
Kiderült, milyen adóemeléseket tervez a Tisza Párt (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Surányi tavaly júniusban, pár nappal az uniós és önkormányzati választások előtt adott interjút a Szabad Európának, ahol

az alacsony adókulcs megszüntetéséről beszélt

– derül ki az Ellenpont cikkéből.

Az interjúban Magyar Péter tanácsadója értelmetlenül alacsonynak tartotta az adó mértékét, szerinte meg kellene szüntetni az alacsony adókulcsot. 

Egész egyszerűen rossz a szerkezete a bevételi oldalnak is, meg a kiadásinak is, mert a bevételi oldalon is lehetne keresni. Az nem igaz, hogy a kilencszázalékos társasági adó az egy értelmes dolog

– fogalmazott Surányi György.

Az Ellenpont kitért arra, a kijelentés azért is érthetetlen, mert a kormányzati lépésnek köszönhetően európai viszonylatban Magyarországon kell a legkevesebbet adózniuk a cégeknek.

 

Brüsszeli utasításra emelné az adókat a Tisza Párt

Amint az már többször kiderült, Surányi gyakorlatilag minden adót megemelne.

Nemrégiben a Rákosmenti Tisza-sziget rendezvényén például arról beszélt,

a Tisza Párt még a saját ígéretét sem tartaná be kormányra kerülve: nem lesz áfacsökkentés.

Mint mondta, az áfacsökkentéstől nem csökkennének az árak, a nyereséget a cégek, leginkább a multik lenyelik. Viszont a Tisza Párt éppen az áfacsökkentésre hivatkozva emelné a személyi jövedelemadót, legalábbis a kiszivárgott feljegyzésük szerint.

De Surányi beszélt már a rezsicsökkentés eltörléséről is, sőt az édesanyák adómentességének felülvizsgálata mellett is érvelt.

A Partizánban pedig azt fejtegette a volt jegybankelnök, hogy semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak, hiszen ő mindig 12 havi járulékot fizetett. A gondolatmenet sántít ugyan, de

egybevág az Európai Bizottság ajánlásaival, amely évek óta támadja a Fidesz által bevezetett intézkedést.

A dolog érdekessége, hogy nemcsak Surányi, hanem a szintén tiszás tanácsadó, Petschnig Mária Zita is támadja a Fidesz által bevezetett  13. havi nyugdíjat.

 

Mi van a Tisza-csomagban?

Az eddigi ismeretek szerint így nézne ki a Tisza-csomag:

  • Jövedelemadó-emelés: a Tisza progresszív, többkulcsos jövedelemadót szeretne bevezetni. Ezt alátámasztotta a Mandiner által az etyeki fórumról nyilvánosságra hozott felvétel is, ahol Dálnoki Áron, a párt gazdasági szakértője és Tarr Zoltán alelnök erről értekezett.
  • Rezsicsökkentés eltörlése:  Surányi György a rákosmenti Tisza-fórumon elmondta, hogy „lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést”.
  • Anyák adómentességének eltörlése: Surányi György és Petschnig Mária Zita által szorgalmazott lépés az édesanyák adómentességének eltörlése is.
  • Az áfacsökkentés elmarad: Dálnoki Áron mondta el a Tisza etyeki rendezvényén, hogy „felelőtlenség” az áfacsökkentés ígérgetése.
  • Ezerforintos benzinár: a Tisza energiapolitikai tervei, amelyek a brüsszeli elvárásoknak megfelelően az orosz energiahordozókról való teljes leválást mozdítják elő, 1026 forintos benzinárat okozna.
  • Társasági adó emelése: a Tisza Párt a jelenleg 9 százalékos társasági adót 16 százalékra szeretné emelni.

Borítókép: Surányi György egykori jegybankelnök (Fotó: MTI/Soós Lajos)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Három támpont a Tisza Párt értelmezéséhez

Felföldi Zoltán avatarja

Az ellenzéki kihívó egy tőrőlmetszett balliberális párt.

