Magyar Péter tanácsadója a társasági adót is megemelné + videó

Újabb adóemelési javaslat látott napvilágot Surányi György, a Tisza tanácsadójának részéről. A megszorításpárti közgazdász ezúttal a kilencszázalékos társasági adót kritizálta.
Surányi tavaly júniusban, pár nappal az uniós és önkormányzati választások előtt adott interjút a Szabad Európának, ahol
az alacsony adókulcs megszüntetéséről beszélt
– derül ki az Ellenpont cikkéből.
Az interjúban Magyar Péter tanácsadója értelmetlenül alacsonynak tartotta az adó mértékét, szerinte meg kellene szüntetni az alacsony adókulcsot.
Egész egyszerűen rossz a szerkezete a bevételi oldalnak is, meg a kiadásinak is, mert a bevételi oldalon is lehetne keresni. Az nem igaz, hogy a kilencszázalékos társasági adó az egy értelmes dolog
– fogalmazott Surányi György.
Az Ellenpont kitért arra, a kijelentés azért is érthetetlen, mert a kormányzati lépésnek köszönhetően európai viszonylatban Magyarországon kell a legkevesebbet adózniuk a cégeknek.
Brüsszeli utasításra emelné az adókat a Tisza Párt
Amint az már többször kiderült, Surányi gyakorlatilag minden adót megemelne.
Nemrégiben a Rákosmenti Tisza-sziget rendezvényén például arról beszélt,
a Tisza Párt még a saját ígéretét sem tartaná be kormányra kerülve: nem lesz áfacsökkentés.
Mint mondta, az áfacsökkentéstől nem csökkennének az árak, a nyereséget a cégek, leginkább a multik lenyelik. Viszont a Tisza Párt éppen az áfacsökkentésre hivatkozva emelné a személyi jövedelemadót, legalábbis a kiszivárgott feljegyzésük szerint.
De Surányi beszélt már a rezsicsökkentés eltörléséről is, sőt az édesanyák adómentességének felülvizsgálata mellett is érvelt.
A Partizánban pedig azt fejtegette a volt jegybankelnök, hogy semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak, hiszen ő mindig 12 havi járulékot fizetett. A gondolatmenet sántít ugyan, de
egybevág az Európai Bizottság ajánlásaival, amely évek óta támadja a Fidesz által bevezetett intézkedést.
A dolog érdekessége, hogy nemcsak Surányi, hanem a szintén tiszás tanácsadó, Petschnig Mária Zita is támadja a Fidesz által bevezetett 13. havi nyugdíjat.