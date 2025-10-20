Magyar Péter tanácsadója a társasági adót is megemelné + videó

Újabb adóemelési javaslat látott napvilágot Surányi György, a Tisza tanácsadójának részéről. A megszorításpárti közgazdász ezúttal a kilencszázalékos társasági adót kritizálta.

Surányi tavaly júniusban, pár nappal az uniós és önkormányzati választások előtt adott interjút a Szabad Európának, ahol

az alacsony adókulcs megszüntetéséről beszélt

– derül ki az Ellenpont cikkéből.

Az interjúban Magyar Péter tanácsadója értelmetlenül alacsonynak tartotta az adó mértékét, szerinte meg kellene szüntetni az alacsony adókulcsot.

Egész egyszerűen rossz a szerkezete a bevételi oldalnak is, meg a kiadásinak is, mert a bevételi oldalon is lehetne keresni. Az nem igaz, hogy a kilencszázalékos társasági adó az egy értelmes dolog

– fogalmazott Surányi György.

Az Ellenpont kitért arra, a kijelentés azért is érthetetlen, mert a kormányzati lépésnek köszönhetően európai viszonylatban Magyarországon kell a legkevesebbet adózniuk a cégeknek.

Brüsszeli utasításra emelné az adókat a Tisza Párt

Amint az már többször kiderült, Surányi gyakorlatilag minden adót megemelne.

Nemrégiben a Rákosmenti Tisza-sziget rendezvényén például arról beszélt,

a Tisza Párt még a saját ígéretét sem tartaná be kormányra kerülve: nem lesz áfacsökkentés.

Mint mondta, az áfacsökkentéstől nem csökkennének az árak, a nyereséget a cégek, leginkább a multik lenyelik. Viszont a Tisza Párt éppen az áfacsökkentésre hivatkozva emelné a személyi jövedelemadót, legalábbis a kiszivárgott feljegyzésük szerint.

De Surányi beszélt már a rezsicsökkentés eltörléséről is, sőt az édesanyák adómentességének felülvizsgálata mellett is érvelt.

A Partizánban pedig azt fejtegette a volt jegybankelnök, hogy semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak, hiszen ő mindig 12 havi járulékot fizetett. A gondolatmenet sántít ugyan, de

egybevág az Európai Bizottság ajánlásaival, amely évek óta támadja a Fidesz által bevezetett intézkedést.

A dolog érdekessége, hogy nemcsak Surányi, hanem a szintén tiszás tanácsadó, Petschnig Mária Zita is támadja a Fidesz által bevezetett 13. havi nyugdíjat.