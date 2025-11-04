Tiszás adatszivárgás: baloldali politikusok és újságírók is vannak a felhasználók között

Rendkívüli

Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a volt MSZP-s alpolgármester ellen

A több tízezer felhasználó között ismert baloldali politikusok, művészek és újságírók adatai kerültek nyilvánosságra a Tisza Párt adatszivárgása miatt – hívta fel a figyelmet a Mandiner. Mint írták, például a szélsőbaloldali Válasz Online-nak több munkatársa és szerzője is Magyar Péter alkalmazásától várja a kormányváltást.

2025. 11. 04.
Számos volt szocialista és liberális politikus, értelmiségi, valamint ellenzéki újságíró is a felhasználók között van – hívta fel a figyelmet a Mandiner. Emlékezetes, lapunk számolt be arról elsőként, hogy hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén: csaknem kétszázezer nevet és hozzájuk tartozó megannyi más információt tartalmaz. 

Azóta bebizonyosodott, a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki a hatalmas névsor. A kiszivárgott információk között szerepel a felhasználók

  • teljes neve,
  • lakcíme,
  • e-mail-címe,
  • választókerületi adata,
  • a regisztráció pontos ideje és helye, 
  • valamint hogy milyen készüléken regisztráltak.

Ezután Orbán Viktor tegnap bejelentette, hogy összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat az ügyben és megállapították: az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. A miniszterelnök elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását. A sajtóértesülések szerint a fejlesztésben egy ukrán cég, a PettersonApps is közreműködött, ami tovább növeli az ügy nemzetközi súlyát. Ezt bizonyítja az is, hogy a kiszivárgott listán tesztelőként szerepel az ukrán Andrij Galelyuka, aki a PettersonAppsnal dolgozik.

A Mandiner emlékeztetett: PettersonApps vezérigazgatója Oleh Ostroverkh, aki a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja. Ez egy civil nonprofit szervezet, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben. Így az már nem is meglepő, hogy Tseber Roland, Magyar Péter ukrán kém barátjának neve szintén feltűnik az adatbázisban.

Újra előkerülnek a régi nevek

A hírportál úgy tudja, a Tisza-alkalmazás felhasználói között van Haraszti Miklós és Hodosán Róza (Magyar Bálint volt SZDSZ-elnök felesége), a megboldogult SZDSZ alapító tagjai. Valamint a már több pártot is megjárt Mellár Tamás és a volt MSZP-s Baja Ferenc is. Mint írták, azonban nemcsak az egykori MSZP–SZDSZ-es politikusok, de holdudvaruk körében is népszerű Magyar Péter applikációja. 

A Mandiner forrásai szerint feliratkozott rá Magyar Fruzsina (Mécs Imre özvegye) és Kéri László politológus is. Kéri és felesége, Petschnig Mária Zita hónapok óta járják a Tisza-szigeteket, ahol minden előadásukban kritizálják a kormány családokat segítő intézkedéseit.

Úgy tudják, a Tisza-app felhasználója még Csáki Judit műfordító, egyetemi tanár is, aki Radnóti András, a Momentum egykori vezető külpolitikusának édesanyja. Rajtuk kívül Antall György, Antall József egykori miniszterelnök idősebb fia, Bródy János zenész és Alföldi Róbert színész is. 

A balliberális sajtó krémje

Ám a listából nem hiányozhatnak a balliberális sajtó képviselői sem: a nevét meg lehet találni a telexes Mizsur Andrásnak is mint regisztrált felhasználó, aminek fényében beszédes, hogy a hírportál az ügy kirobbanása után közel egy napig nem írt egy mukkot sem a Tisza adatszivárgási botrányáról.

De szerepel az adatbázisban a székelyekről felháborító stílusban nyilatkozó Lukács Csaba, a Magyar Hang lapigazgatója, Unyatyinszki György, a Blikk volt főmunkatársa, a Kontroll újságírója és Juszt László is, aki még 2022-ben a Demokratikus Koalíciót támogatta. A Mandiner szerint 

„a leghűségesebb szerkesztőség díját minden bizonnyal a Válasz Online csapata nyerné, melynek több munkatársa és szerzője is Magyar Péter alkalmazásától várja a kormányváltást”. 

Regisztrált még Bódis András újságíró és Bódi Mátyás, a Választási földrajz nevű Facebook-oldal szakértője is. A Mandiner megjegyezte: Bíró-Nagy András neve is felbukkant, aki Bódissal kiegészülve alkotja majd a Telex választási műsorának szakértőgárdáját. 

„Ha pedig nem lett volna elég a független elemzőkből, szintén regisztrált Tisza-app-felhasználó Ruff Bálint, aki a Partizán heti politikai műsorának állandó szakértője és Krekó Péter, a Soros-pénzzel támogatott Political Capital igazgatója is. Őket egészíti ki Bojár Ábel – a Tisza Pártot hatmillió forinttal támogató Bojár Gábor fia –, akinek a kutatóintézete 2024-ben kikutatta, hogy a Tisza Párt nyerte az árvízzel kapcsolatos politikai versenyt” – írta a Mandiner.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Csudai Sándor)


