Tiszás adatszivárgás: baloldali politikusok és újságírók is vannak a felhasználók között

Számos volt szocialista és liberális politikus, értelmiségi, valamint ellenzéki újságíró is a felhasználók között van – hívta fel a figyelmet a Mandiner. Emlékezetes, lapunk számolt be arról elsőként, hogy hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén: csaknem kétszázezer nevet és hozzájuk tartozó megannyi más információt tartalmaz.

Azóta bebizonyosodott, a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki a hatalmas névsor. A kiszivárgott információk között szerepel a felhasználók

teljes neve,

lakcíme,

e-mail-címe,

választókerületi adata,

a regisztráció pontos ideje és helye,

valamint hogy milyen készüléken regisztráltak.

Ezután Orbán Viktor tegnap bejelentette, hogy összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat az ügyben és megállapították: az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. A miniszterelnök elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását. A sajtóértesülések szerint a fejlesztésben egy ukrán cég, a PettersonApps is közreműködött, ami tovább növeli az ügy nemzetközi súlyát. Ezt bizonyítja az is, hogy a kiszivárgott listán tesztelőként szerepel az ukrán Andrij Galelyuka, aki a PettersonAppsnal dolgozik.

A Mandiner emlékeztetett: PettersonApps vezérigazgatója Oleh Ostroverkh, aki a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja. Ez egy civil nonprofit szervezet, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben. Így az már nem is meglepő, hogy Tseber Roland, Magyar Péter ukrán kém barátjának neve szintén feltűnik az adatbázisban.

Újra előkerülnek a régi nevek

A hírportál úgy tudja, a Tisza-alkalmazás felhasználói között van Haraszti Miklós és Hodosán Róza (Magyar Bálint volt SZDSZ-elnök felesége), a megboldogult SZDSZ alapító tagjai. Valamint a már több pártot is megjárt Mellár Tamás és a volt MSZP-s Baja Ferenc is. Mint írták, azonban nemcsak az egykori MSZP–SZDSZ-es politikusok, de holdudvaruk körében is népszerű Magyar Péter applikációja.

A Mandiner forrásai szerint feliratkozott rá Magyar Fruzsina (Mécs Imre özvegye) és Kéri László politológus is. Kéri és felesége, Petschnig Mária Zita hónapok óta járják a Tisza-szigeteket, ahol minden előadásukban kritizálják a kormány családokat segítő intézkedéseit.

Úgy tudják, a Tisza-app felhasználója még Csáki Judit műfordító, egyetemi tanár is, aki Radnóti András, a Momentum egykori vezető külpolitikusának édesanyja. Rajtuk kívül Antall György, Antall József egykori miniszterelnök idősebb fia, Bródy János zenész és Alföldi Róbert színész is.